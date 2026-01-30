Mercedes-AMG GLC 53 PHEV soll zwei Performance-SUV ersetzen, reine E-Version geplant

Mercedes-AMG bereitet laut Autocar ein neues Spitzenmodell der GLC-Baureihe vor, das noch in diesem Jahr vorgestellt werden soll. Der neue, teilelektrische GLC 53 ersetzt demnach im Zuge einer Modellbereinigung zwei SUV im Portfolio. Er soll im Rahmen des Facelifts der zweiten Generation des GLC mit Verbrennungsmotor erscheinen, flankierend soll ein vollelektrisches Pendant geplant sein.

Der GLC 53 übernimmt dem Bericht zufolge den Plug-in-Hybridantriebstrang (PHEV) aus dem Mercedes E 53. Kombiniert werden ein turboaufgeladener 3,0-Liter-Reihensechszylinder und ein ins Getriebe integrierter Elektromotor. Die Systemleistung liegt bei bis zu 450 kW/612 PS im „Race“-Modus, im Normalbetrieb stehen 424 kW/ 577 zur Verfügung.

Im E 53 ermöglicht das Aggregat eine Beschleunigung von 0 auf 62 100 km/h in 3,8 Sekunden sowie eine auf 250 km/h begrenzte Höchstgeschwindigkeit. Dank einer 21,2-kWh-Lithium-Ionen-Batterie sind dort bis zu knapp 100 Kilometer rein elektrisch möglich. Entsprechende Leistungsdaten für den teilelektrischen GLC von Mercedes-AMG sind bislang nicht bekannt.

Der neue GLC 53 übernimmt nach Informationen von Autocar die Rollen des GLC 43 Hybrid und des GLC 63 Plug-in-Hybrid. Hintergrund sei der schrittweise Abschied vom 2,0-Liter-Turbovierzylinder, der bislang deren Basis bildet. Ein Insider begründet dies damit, dass der Motor die neuesten, von der EU vorgeschriebenen Geräuschstandards nicht erfüllt. Die Produktion des GLC 43 soll Ende Februar auslaufen, der GLC 63 soll im Mai folgen.

Neben einem überarbeiteten Design erhält der GLC 53 die neueste Generation der MB.OS-Software. Die Straffung der AMG-GLC-Palette mit Verbrennungsmotoren erfolgt laut dem Bericht im Vorfeld einer potenten Version des ganz neuen vollelektrischen GLC mit EQ Technologie, die den Insidern zufolge mit drei Axialflussmotoren mehr als 662 kW/900 PS leisten soll.