Honda-Rückruf für den e:Ny1: Elektro-Kompakt-SUV vergisst Gesamtkilometerstand

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) muss Honda weltweit 52.854 Autos vom Typ e:Ny1 zurückrufen. Bei dem elektrischen Kompakt-SUV aus dem Bauzeitraum 2022 bis 2024 kann ein Softwarefehler dazu führen, dass nach einer Tiefentladung der 12-Volt-Batterie der Gesamtkilometerstand im Kombiinstrument auf 0 zurückgesetzt wird. Der Fehler verschwindet auch nicht, wenn die 12-Volt-Batterie geladen oder ausgetauscht wird.

In Deutschland sind von dem Rückruf 1216 Autos betroffen, berichtet Auto Motor und Sport. Die Halter entsprechender Fahrzeuge werden von dem japanischen Hersteller über das KBA informiert. In den betroffenen Autos werde auf das Kombiinstrument eine neue Software aufgespielt, die den Fehler beheben soll.

Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden sind Honda im Zusammenhang mit diesem Problem nicht bekannt. Das KBA führt die überwachte Rückrufaktion unter der Referenznummer 16003R, der Hersteller selbst hat für die Aktion den Code 6NN vergeben.

Der e:Ny1 ist das aktuell einzige Elektroauto der Marke hierzulande. Es verfügt über einen Antriebsstrang mit einer 68-kWh-Batterie, die mit einer Ladung eine Reichweite von bis zu 412 Kilometern bietet. 150 kW (204 PS) und 310 Nm maximales Drehmoment sorgen für eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 7,6 Sekunden. Der Verbrauch wird mit kombiniert 18,2 kWh/100 km nach WLTP-Norm angegeben. Los geht es bei 38.990 Euro.