Audi ruft weltweit 96.180 e-tron quattro und Q8 e-tron zurück

Audi ruft wegen eines möglichen Problems mit der Bremse weltweit fast 100.000 Exemplare des seit 2018 gebauten e-tron quattro beziehungsweise der neuen Version Q8 e-tron außerplanmäßig in die Werkstätten. Wie aus der Rückrufdatenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) hervorgeht, geht es um insgesamt 96.180 Einheiten weltweit, davon 14.601 in Deutschland. Zudem muss Audi laut der US-Straßensicherheitsbehörde NHTSA in den USA 18.853 Fahrzeuge in die Werkstätten bringen.

Der Rückruf gilt für die Modelle e-tron quattro und Q8 e-tron. Es handelt sich im Grunde um eine Baureihe: Im Zuge eines Facelifts hatte Audi sein als e-tron quattro vorgestelltes erstes Großserien-Elektroauto später in Q8 e-tron umbenannt. Neben den SUV-Modellen sind auch die Coupé-Versionen mit dem Namenszusatz Sportback betroffen.

Bei Fahrzeugen, die zwischen dem 2. Februar 2018 und dem 11. Juni 2024 gebaut wurden, kann es aufgrund einer fehlerhaften Verschraubung am Bremspedal „zu einer eingeschränkten Funktion kommen“, heißt es. Das Fahrzeug könnte also beim Tritt auf das Bremspedal nicht richtig verzögern. Laut NHTSA könne dann nur noch mit der Notbremsfunktion verzögert werden, was das Risiko eines Unfalls erhöhe. Darauf zurückzuführende Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden sind bisher aber nicht bekannt.

Bei dem Werkstattbesuch werden im Zuge der Rückrufaktion die Verschraubungen der Druckstange am Bremspedal geprüft. Entspricht dies nicht den Vorgaben mit dem korrekten Drehmoment, wird die Schraube angezogen. Den Kunden sollen für Prüfung und Korrektur keine Kosten entstehen.

Der e-tron quattro beziehungsweise Q8 e-tron wurde ausschließlich im belgischen Werk Brüssel gebaut. Das den aktuellen Rückruf auslösende Problem ist laut dem Portal Electrive bei Audi schon länger bekannt. Es habe bereits eine kleinere Rückrufaktion für Fahrzeuge der frühen Baujahre gegeben. Anfang diesen Jahres habe Audi Komponenten erhalten, die nicht von dem vorigen Rückruf betroffen waren, aber dennoch das selbe Problem aufgewiesen haben. Daraufhin sei der neue Rückruf deutlich ausgeweitet worden.

Audi hat sein Brüsseler Werk Ende Februar 2025 geschlossen und die Produktion des Q8 e-tron eingestellt. Als Gründe wurden die allgemeine Marktlage sowie schon länger bestehende strukturelle Herausforderungen an dem belgischen Standort genannt. Einen direkten Nachfolger gibt es für die Baureihe nicht.