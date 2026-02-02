Fastned sichert sich bis zu 200 Mio. Euro zur Finanzierung des Netzausbaus

Der niederländische Betreiber von Schnellladestationen Fastned hat sich bis zu 200 Millionen Euro an neuer „grüner Finanzierung“ von Banken gesichert. Damit will das Unternehmen den Ausbau seines Netzes von Stromtankstellen in Europa beschleunigen.

Der neue grüne Finanzierungsrahmen umfasst in den kommenden drei Jahren zunächst 100 Millionen Euro an zugesagtem Kapital zur Finanzierung des Stationsausbaus in Belgien und der Schweiz. Zudem besteht eine mögliche „Accordion“-Option über weitere 100 Millionen Euro für die Expansion in andere Länder.

Mit dem neuen Finanzierungsrahmen sollen neue Fastned-Stationen, der Ausbau und die Kapazitätserweiterung bestehender Standorte (inklusive des weiteren Ausbaus des Retail-Angebots) sowie die Akquisition neuer Standorte zur Projektentwicklung finanziert werden.

Zunächst ist die Finanzierungsstruktur auf Belgien und die Schweiz beschränkt und gegenüber der Fastned B.V. ohne Haftungsrückgriff ausgestaltet. Das Darlehen hat eine Laufzeit von fünf Jahren, eine Verfügbarkeitsperiode von drei Jahren und einen Zinssatz, der leicht unter dem der Retail-Anleihen liegt.

Die Fazilität markiert den Start einer Finanzierungsplattform, die sowohl international als auch innerhalb der bestehenden Märkte ausgeweitet werden kann und so die Wachstumsbestrebungen des Unternehmens im Jahr 2026 und darüber hinaus unterstützt. „Damit stärkt sie Fastneds Position als eines der führenden europäischen Ladeunternehmen“, so die Niederländer.

„Gerade für uns in Deutschland ist das ein starkes Signal“, sagt Landeschefin Linda Boll. „Wir liegen mit unserem Kurs richtig, wenn wir für verlässliche politische Rahmenbedingungen und fairen Wettbewerb kämpfen, Schnellladen konsequent als tragfähigen Business Case denken und Elektrofahrer genau das Ladeerlebnis bieten, das sie verdienen – schnell, zuverlässig und ohne Kompromisse.“

Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat Fastned eigener Angabe zufolge insgesamt mehr als 740 Millionen Euro an Finanzierung eingeworben. Damit gehöre das Projekt zu den am besten finanzierten Ladeunternehmen in Europa. „Die Transaktion wird durch dauerhaft hohe Auslastungsraten an den Fastned-Stationen und branchenführende Finanzkennzahlen gestützt“, betonen die Niederländer.

Das Netzwerk von Fastned umfasst inzwischen über 400 Ladestationen in neun europäischen Ländern. Die ladebezogenen Umsätze wachsen laut dem Unternehmen jährlich um mehr als 40 Prozent. In seinem jüngsten Q4-Update meldete Fastned 54,8 GWh abgegebene Energie bei über zwei Millionen Ladevorgängen im vierten Quartal 2025 – neue Rekordwerte für das Unternehmen, begleitet vom höchsten Quartalsumsatz aus Ladevorgängen in der Firmengeschichte.