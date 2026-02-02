Norwegischer Elektroauto-Reichweitentest im Winter: Lucid Air kommt am weitesten

Beim Winter-Reichweitentest „El Prix 2026“ des norwegischen Automobilclubs NAF wurde die Leistungsfähigkeit 24 aktueller Elektroautos bei besonders niedrigen Temperaturen untersucht. Gefahren wurde unter extremen Bedingungen von bis zu minus 32 Grad. Ziel war es, die E-Autos so lange zu bewegen, bis sie das Tempo nicht mehr halten konnten.

Am weitesten kam der Lucid Air Grand Touring: Die Oberklasselimousine aus den USA erreichte 520 Kilometer im Test und verfügte zugleich über die höchste offizielle WLTP-Reichweite von 960 Kilometern. Die Reihenfolge der real erzielten Distanzen entsprach jedoch nicht immer den WLTP-Angaben. Mehrere Fahrzeuge schnitten besser ab, als nach ihren Normwerten zu erwarten gewesen wäre.

Gestartet wurde am 28. Januar um 9 Uhr in Oslo. Die Route führte über Lillehammer und Dombås nach Folldal und darüber hinaus. Während die Temperaturen zu Beginn noch moderat waren, wurden in Folldal minus 31 Grad gemessen. Die extremen Bedingungen führten zu ungewöhnlich hohen Abweichungen zwischen WLTP-Werten und realer Reichweite von etwa 30 bis 45 Prozent. Beim El Prix des Jahres 2024 lagen diese noch unter 30 Prozent.

Modell WLTP-Reichweite Reichweite im Test Abweichung Lucid Air Grand Touring AWD 117 kWh 960 km 520 km −46 % Mercedes CLA 350 4Matic AWD 85 kWh 709 km 421 km −41 % Audi A6 Sportback e-tron quattro 95 kWh 653 km 402 km −38 % BMW iX xDrive 60 AWD 109 kWh 641 km 388 km −39 % Volvo ES90 Single Motor Ext. RWD 88 kWh 624 km 373 km −40 % Volvo EX90 Twin Motor 111 kWh (2025) 611 km 339 km −45 % Tesla Model Y Premium Long Range AWD 600 km 359 km −40 % Hyundai Ioniq 9 AWD 110 kWh 6-Sitzer 600 km 370 km −38 % Kia EV4 FWD 81 kWh 594 km 390 km −34 % Ford Capri AWD 79 kWh 560 km 339 km −39 % Xpeng X9 AWD 110 kWh 560 km 361 km −36 % Mazda 6e RWD 80 kWh 552 km 348 km −37 % Zeekr 7X AWD 100 kWh 541 km 338 km −38 % Smart #5 Brabus AWD 100 kWh 540 km 342 km −37 % Skoda Elroq RS AWD 79 kWh 524 km 309 km −41 % MG IM6 AWD 100 kWh 505 km 352 km −30 % MG6S EV AWD 77 kWh 485 km 345 km −29 % Opel Grandland AWD 73 kWh 484 km 262 km −46 % VW ID. Buzz GTX 7-Sitzer AWD 86 kWh 449 km 277 km −38 % Changan Deepal S05 AWD 69 kWh 445 km 293 km −34 % Voyah Courage AWD 80 kWh 440 km 300 km −32 % Suzuki eVitara AWD 61 kWh 395 km 224 km −43 % KGM Musso AWD 81 kWh 379 km 263 km −31 % Hyundai Inster FWD 49 kWh 360 km 256 km −29 %

Die Tester heben den in der Rangliste nur im unteren Mittelfeld platzierten MGS6 hervor: Das in China produzierte Mittelklasse-SUV zeigte mit 28,87 die geringste Abweichung der tatsächlichen Reichweite vom WLTP-Wert. Damit sei dieses Modell der eigentliche Gewinner, weil es den im Marketing verwendeten Normwert am ehesten erreichte. Dicht dahinter folgten in dieser Hinsicht Hyundai Inster, MG IM6, Voyah Courage und KGM Musso.

Die Tester merken an, dass die Verhältnisse nicht für alle Fahrzeuge gleich waren. Denn am Anfang der Erprobung waren die Temperaturen noch vergleichsweise mild, am Schluss aber eisig. So hatten die Fahrzeuge mit der größten Reichweite einen Nachteil.