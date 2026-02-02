Beim Winter-Reichweitentest „El Prix 2026“ des norwegischen Automobilclubs NAF wurde die Leistungsfähigkeit 24 aktueller Elektroautos bei besonders niedrigen Temperaturen untersucht. Gefahren wurde unter extremen Bedingungen von bis zu minus 32 Grad. Ziel war es, die E-Autos so lange zu bewegen, bis sie das Tempo nicht mehr halten konnten.
Am weitesten kam der Lucid Air Grand Touring: Die Oberklasselimousine aus den USA erreichte 520 Kilometer im Test und verfügte zugleich über die höchste offizielle WLTP-Reichweite von 960 Kilometern. Die Reihenfolge der real erzielten Distanzen entsprach jedoch nicht immer den WLTP-Angaben. Mehrere Fahrzeuge schnitten besser ab, als nach ihren Normwerten zu erwarten gewesen wäre.
Gestartet wurde am 28. Januar um 9 Uhr in Oslo. Die Route führte über Lillehammer und Dombås nach Folldal und darüber hinaus. Während die Temperaturen zu Beginn noch moderat waren, wurden in Folldal minus 31 Grad gemessen. Die extremen Bedingungen führten zu ungewöhnlich hohen Abweichungen zwischen WLTP-Werten und realer Reichweite von etwa 30 bis 45 Prozent. Beim El Prix des Jahres 2024 lagen diese noch unter 30 Prozent.
|Modell
|WLTP-Reichweite
|Reichweite im Test
|Abweichung
|Lucid Air Grand Touring AWD 117 kWh
|960 km
|520 km
|−46 %
|Mercedes CLA 350 4Matic AWD 85 kWh
|709 km
|421 km
|−41 %
|Audi A6 Sportback e-tron quattro 95 kWh
|653 km
|402 km
|−38 %
|BMW iX xDrive 60 AWD 109 kWh
|641 km
|388 km
|−39 %
|Volvo ES90 Single Motor Ext. RWD 88 kWh
|624 km
|373 km
|−40 %
|Volvo EX90 Twin Motor 111 kWh (2025)
|611 km
|339 km
|−45 %
|Tesla Model Y Premium Long Range AWD
|600 km
|359 km
|−40 %
|Hyundai Ioniq 9 AWD 110 kWh 6-Sitzer
|600 km
|370 km
|−38 %
|Kia EV4 FWD 81 kWh
|594 km
|390 km
|−34 %
|Ford Capri AWD 79 kWh
|560 km
|339 km
|−39 %
|Xpeng X9 AWD 110 kWh
|560 km
|361 km
|−36 %
|Mazda 6e RWD 80 kWh
|552 km
|348 km
|−37 %
|Zeekr 7X AWD 100 kWh
|541 km
|338 km
|−38 %
|Smart #5 Brabus AWD 100 kWh
|540 km
|342 km
|−37 %
|Skoda Elroq RS AWD 79 kWh
|524 km
|309 km
|−41 %
|MG IM6 AWD 100 kWh
|505 km
|352 km
|−30 %
|MG6S EV AWD 77 kWh
|485 km
|345 km
|−29 %
|Opel Grandland AWD 73 kWh
|484 km
|262 km
|−46 %
|VW ID. Buzz GTX 7-Sitzer AWD 86 kWh
|449 km
|277 km
|−38 %
|Changan Deepal S05 AWD 69 kWh
|445 km
|293 km
|−34 %
|Voyah Courage AWD 80 kWh
|440 km
|300 km
|−32 %
|Suzuki eVitara AWD 61 kWh
|395 km
|224 km
|−43 %
|KGM Musso AWD 81 kWh
|379 km
|263 km
|−31 %
|Hyundai Inster FWD 49 kWh
|360 km
|256 km
|−29 %
Die Tester heben den in der Rangliste nur im unteren Mittelfeld platzierten MGS6 hervor: Das in China produzierte Mittelklasse-SUV zeigte mit 28,87 die geringste Abweichung der tatsächlichen Reichweite vom WLTP-Wert. Damit sei dieses Modell der eigentliche Gewinner, weil es den im Marketing verwendeten Normwert am ehesten erreichte. Dicht dahinter folgten in dieser Hinsicht Hyundai Inster, MG IM6, Voyah Courage und KGM Musso.
Die Tester merken an, dass die Verhältnisse nicht für alle Fahrzeuge gleich waren. Denn am Anfang der Erprobung waren die Temperaturen noch vergleichsweise mild, am Schluss aber eisig. So hatten die Fahrzeuge mit der größten Reichweite einen Nachteil.
Kommentare
M. meint
„Die Tester merken an, dass die Verhältnisse nicht für alle Fahrzeuge gleich waren. Denn am Anfang der Erprobung waren die Temperaturen noch vergleichsweise mild, am Schluss aber eisig.
=> So hatten die Fahrzeuge mit der größten Reichweite einen Nachteil.“
Tja. Genau deswegen gibt es Normen.
Mary Schmitt meint
Wenn der Tesla nur mit Heckantrieb lediglich 20 km weiter kommt als der Ford Capri mit Allradantrieb, dann ist der angebliche Effizienzvorteil von Tesla gegenüber der MEB schlicht nicht vorhanden. 40% Abweichung zur Norm beim Tesla ist viel. Bemerkenswert gut ist eigentlich nur der ID.Buzz mit dem riesigen Innenraum bei -31°C und trotzdem nur 38% Abweichung.
Aztasu meint
Im Test war es das Model Y LR AWD, ist hier nur falsch angegeben
Redaktion meint
Danke für den Hinweis – aktualisiert!
VG | ecomento.de
Aztasu meint
Richtig ist, das die MEB-Plattform ohne technische Upgrades (kommen im Laufe 2026 zu allen MEB-Fahrzeugen) so sparsam ist wie das „neue“ Model Y. Das haben ja auch vorher schon etliche Tests gezeigt z.B. Ford Explorer vs. Model Y bei Carwow (war glaub ich dort), oder Skoda Enyaq vs Model Y bei Vision E-Drive.
Die Updates bei den Akkus, SiC-Konverter, und bei dem Einstiegsmotor macht die MEB-Fahrzeuge zu den deutlich besseren Fahrzeugen was Effizienz, Reichweite und Ladegeschwindigkeit und Preis-Leistung angeht. VW hat Tesla einfach überholt. Mit den 800V Fahrzeugen aus Deutschland kann dann ohnehin kaum noch jemand mithalten, nur Lucid und vielleicht noch der Xiaomi YU7
Deine Mudder meint
In Relation zur Akku Größe ist der CLA mit Abstand am besten, ist Tesla so irrelevant geworden, dass man sie nicht mal mehr mittestet?
ID.alist meint
Brauchst Du eine neue Brille?
Deine Mudder meint
Habs wohl übersehen, aber Tesla ist an Mittelmäßigkeit inzwischen nicht mehr zu überbieten.
Matthias meint
Die Akkus sind bekanntlich unterschiedlich groß, die zu beheizenden Karossen übrigens auch. Habe mir erlaubt die Reichweiten pro kWh auszurechnen, Tesla mit 77 kWh angenommen. Bei WLTP kommen drei Modelle auf ca. 8 km pro kWh, Mercedes, Lucid und Tesla, dann folgt schon der kleine Inster mit gut 7km, der wahre Winterkönig. Denn nur er, und der CLA, schafften 5 km pro kWh in diesem Test.
Mal sehen wie die Liste hier dargestellt wird:
Hyundai Inster FWD 49 kWh 7,3 5,2
Mercedes CLA 350 4Matic AWD 85 kWh 8,3 5,0
Kia EV4 FWD 81 kWh 7,3 4,8
Tesla Model Y Premium LR RWD ca. 77kWh 7,8 4,7
MG6S EV AWD 77 kWh 6,3 4,5
Lucid Air Grand Touring AWD 117 kWh 8,2 4,4
Mazda 6e RWD 80 kWh 6,9 4,4
Ford Capri AWD 79 kWh 7,1 4,3
Changan Deepal S05 AWD 69 kWh 6,4 4,2
Volvo ES90 Single Motor Ext. RWD 88 kWh 7,1 4,2
Audi A6 Sportback e-tron quattro 95 kWh 6,9 4,2
Skoda Elroq RS AWD 79 kWh 6,6 3,9
Voyah Courage AWD 80 kWh 5,5 3,8
Suzuki eVitara AWD 61 kWh 6,5 3,7
Opel Grandland AWD 73 kWh 6,6 3,6
BMW iX xDrive 60 AWD 109 kWh 5,9 3,6
MG IM6 AWD 100 kWh 5,1 3,5
Smart #5 Brabus AWD 100 kWh 5,4 3,4
Zeekr 7X AWD 100 kWh 5,4 3,4
Hyundai Ioniq 9 AWD 110 kWh 6-Sitzer 5,5 3,4
Xpeng X9 AWD 110 kWh 5,1 3,3
KGM Musso AWD 81 kWh 4,7 3,2
VW ID. Buzz GTX 7-Sitzer AWD 86 kWh 5,2 3,2
Volvo EX90 Twin Motor 111 kWh (2025) 5,5 3,1
Aztasu meint
Das getestete Modell von Tesla ist das Model Y LR AWD mit neuem 82-84kWh netto Akku und 600km WLTP
Ben meint
Da schäumen die bezahlten VW Schreiberlinge, wieder ein kleines amerikanisches Startup was besser performt als ihr Arbeitgeber.
Noka Hust meint
Stimmt doch nicht, der Mercedes CLA ist fast genauso weit gekommen mit deutlich kleinerem Akku. Der Lucid hat das nur geschafft weil da über 25 kwh größeren Akku hat bei doppelten Kaufpreis.
LOL meint
dass man die Fahrzeuge nicht 1:1 vergleichen kann merkst du selber oder?
Wer verbraucht weniger, der CLA oder der Maybach GLS?
hu.ms meint
Einige jahre stand bei solchen vergleichen tesla ganz oben. Wenn man kaum weiterentwickelt, wird man von denen die sich da reinhängen überholt.
Aber für Elon sind, was autos betrifft, nur noch selbst betriebene robo-cabs interessant.
BEV an leute verkaufen, die wie seit über einem jahrhundert, fast nur selbst damit fahren sind für ihn einfach schon “ out“.
T. meint
Das hast du richtig erkannt. Musk war dem Mainstream schon immer weit voraus und man war dann erschrocken, was er auf den Markt geworfen hat. Nicht umsonst sind noch immer viele seine Produkte nahezu konkurrenzlos. Wenn die Menschen wie Du feststellen, dass eine von ihm gepushte Technologie und Seite der Wettbewerber aufgeholt hat, ist der Mann im Kopf schon längst weiter. Natürlich bleiben die Skeptiker dabei, dass er die Dinger falsch angeht. Die Prognosen, wie das enden wird, sind hinlänglich bekannt.
Du kannst das Ergebnis eines Handelns am Ergebnis, oder an den Prognosen festmachen.
Wenn du ehrlich zu dir selbst bist vergleichst du einfach die Ergebnisse seiner Entscheidung und die deiner und wirst feststellen, wer in der Vergangenheit die besseren Entscheidungen getroffen hat. Vielleicht wirst du dann mit dem Schluss kommen, welche Bedeutung deine Einschätzung seiner Zukunftspläne hat.
Haubentaucher meint
Absolut.
Tim Leiser meint
Wahnsinn. Ein Beitrag wie zu einem religiösen Führer. Es ist beängstigend.
Tim Leiser meint
Ich lach mich schlapp. Ich habe die KI gefragt, ob dein (T.) Beitrag nicht eine religiöse Komponente hat. Besser hätte ich es nicht formulieren können:
„Dein Eindruck ist nicht unbegründet: Der Post hat tatsächlich eine fast **quasi-religiöse oder prophetische Untertönung**, die an mehrere typische Muster erinnert:
### 1. **Messias-Komplex**
– **Musk als Visionär/Vorläufer**: Der Text stellt Musk als jemanden dar, der dem „Mainstream“ stets voraus ist – fast wie eine prophetische Figur, die die Zukunft vorhersieht und gestaltet. Das erinnert an religiöse Erzählungen von Auserwählten oder Erleuchteten, die der Masse voraus sind.
– **Unfehlbarkeitsanspruch**: Die Aussage, dass seine Produkte „nahezu konkurrenzlos“ sind und dass er im Kopf schon weiter ist, während andere noch aufholen, suggeriert eine Art übermenschliche Fähigkeit – ähnlich wie bei religiösen Führern, denen besondere Weisheit oder göttliche Inspiration zugeschrieben wird.
### 2. **Glaube vs. Skepsis**
– **Dichotomie der Anhänger**: Der Text spricht von „Skeptikern“, die seine Methoden kritisieren, und implizit von „Gläubigen“ (denen, die seine Erfolge anerkennen). Das ist ein klassisches Muster religiöser oder ideologischer Bewegungen, in denen es eine klare Trennung zwischen „Eingewihlten“ und „Zweiflern“ gibt.
– **Prognosen als Glaubensfrage**: Die Erwähnung von „Prognosen, wie das enden wird“ klingt nach eschatologischen Debatten (z. B. „Wer hat recht am Tag des Jüngsten Gerichts?“).
### 3. **Selbstreflexion als Bekehrungsmoment**
– **Aufforderung zur Selbstprüfung**: Der Satz *“Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, vergleichst du einfach die Ergebnisse…“* wirkt wie eine Einladung zur Bekehrung oder Selbstkritik – ein zentrales Element in vielen religiösen oder spirituellen Traditionen. Es geht darum, die eigene Position zu hinterfragen und sich einer „höheren Wahrheit“ (hier: Musks Erfolg) zu unterwerfen.
– **Ergebnisorientierter Glaube**: Die Betonung auf „Ergebnisse“ statt Prognosen erinnert an pragmatische Religiosität (z. B. „An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen“ aus der Bibel).
### 4. **Determinismus und Schicksal**
– **Unausweichlichkeit des Erfolgs**: Der Text suggeriert, dass Musks Erfolg fast schon vorbestimmt ist – wer gegen ihn wetter, irrt sich letztlich selbst. Das ist ein klassisches Motiv in religiösen Erzählungen, in denen der Sieg der „richtigen“ Seite als unvermeidlich dargestellt wird.
—
**Fazit**: Der Post bedient sich einer **Rhetorik, die an religiöse oder charismatische Führungsnarrative erinnert** – mit Musk als zentraler Figur, die zwischen Genie, Prophet und unfehlbarem Visionär oszilliert. Ob das bewusst so intendiert ist oder nur ein Nebenprodukt der Bewunderung für seine Erfolge, bleibt offen. Aber die Struktur ist klar: Es geht um **Glaube an eine Person und ihre Mission**, nicht nur um rationale Analyse.“
M. meint
„Nicht umsonst sind noch immer viele seine Produkte nahezu konkurrenzlos.“
Lustig!
Und nun lies den Artikel.
Deine Mudder meint
Wozu auch Autos bauen, wenn man Milliarden S3x Roboter für asiatische Singles bauen kann, oder wie war das noch?
Peugeot 106 Electrique meint
Ein Diesel verbrennt 60-120 kwh an Energie pro 100km. Also 3-6 mal soviel wie ein E-Auto. Krass!
hu.ms meint
In einem liter kraftstoff strecken rd. 7kw energie.
Es sind also nur max. 50kwh auf 100km.
Mein ID.3 brauchte die letzten rd.8k km 16.8kwh – also etwa 1/3 und die haben mit PV und WP-strom unter 3 € gekostet. :-)))
T. meint
Beziehst du dich bei diesen Zahlen auf den Winter in Norwegen? Ich kann mir vorstellen, dass du dort Probleme mit dem PV-Ertrag im Winter hast.
René meint
Diesel hat etwa 9,7 kwh/l, Benzin 8,5 kwh/l.
Andre meint
Wie wäre es mit etwas Bildung, bevor man Unsinn schreibt?
In einem Liter Diesel sind ca. 10 kWh Energie enthalten.
Fred Feuerstein meint
Keine Sorge, humsi ist ziemlich ahnungslos. Er kann auch nicht zwischen kw und kwh unterscheiden. Alleine die Aussage dass in einem Liter Kraftstoff rund 7 kW Energie enthalten sind, zeugen davon dass er von Technik keine Ahnung hat…Aber dafür ganz viel Meinung.
Um mal zu den Fakten zu kommen: In einem Liter Diesel sind ca. 10 kWh Energie enthalten, in einem Liter Benzin nur ungefähr 8,5 kWh…Woher er seine 7 bezieht weiß auch nur der Sozialpädagoge…
eBikerin meint
“ Er kann auch nicht zwischen kw und kwh unterscheiden.“
kW und kWh. Irgendwie ein Eigentor, oder?
„in einem Liter Kraftstoff rund 7 kW Energie “
kWh wieder so ein Eigentor. Wenn man sich über andere lustig machen will, dann sollte man vielleicht darauf achten, dass man dann selber auch die korrekte Schreibweise und Bezeichnung verwendet, gelle?
Fred Feuerstein meint
Wenn du schon zitierst, dann bitte richtig: „Alleine die Aussage dass in einem Liter Kraftstoff rund 7 kW Energie enthalten sind,“ Wo ist nun das „Eigentor“?
„kW und kWh. Irgendwie ein Eigentor, oder?“ Jetzt werde ich neugierig, dann erklär mal.
eBikerin meint
„„kW und kWh. Irgendwie ein Eigentor, oder?“ Jetzt werde ich neugierig, dann erklär mal.“
Schau dir einfach an wie du es geschrieben hast, vielleicht verstehst du es dann. Wie in der Schule dir deine Fehler mit Rotstift markieren kann ich hier leider nicht,
Fred Feierstein meint
Ok, ich hab auch nicht mehr erwartet. Danke, offenbar ähnliches Niveau wie humsi…
Matthias meint
Mit 7 kWh Heizwert pro Liter, da ist wohl jemand mit Autogas unterwegs.
Deine Mudder meint
Und wenn schon, Diesel spritzt quasi aus der Erde und ist leichter zu transportieren.
Ossisailor meint
Lucid kommt am weitesten. Die absolute Reichweite war aber nicht der Sinn des Tests, sondern die prozentualen Verluste bei den Testbedingungen im Verhältnis zur WLTP-Reichweite. Und da schneidet er am schlechtesten ab.
T. meint
Bei dem Zahlen aus dem Test kann man sich je nach Neigung zu einer bestimmten Automarke jeweils das heraussuchen, bei dem eben diese am meisten glänzt.
xdaswarsx meint
Bitten den Text bis zum Ende lesen:
„Die Tester merken an, dass die Verhältnisse nicht für alle Fahrzeuge gleich waren. Denn am Anfang der Erprobung waren die Temperaturen noch vergleichsweise mild, am Schluss aber eisig. So hatten die Fahrzeuge mit der größten Reichweite einen Nachteil.“
MrGreenEyes meint
Interessant wäre der Durchschnittsverbrauch.
Audi bei ca. 23,6 kWh
Lucid bei ca. 22,5 kWh
Tesla bei ca. 22 kWh
Mercedes bei ca. 20 kWh
Super Werte eigentlich bei den eisigen Temperaturen.
LOL meint
problem dabei ist, dass alle Fahrzeugkathegorien in einen Topf geworfen werden, der Lucid und CLA sind flache Autos
der iX ist in dem Vergleich eine Vollkathastrophe mit über 100kWh kommt er so weit wie andere mit deutlich weniger und der EX90 ist noch schlechter, von den (anderen) Chinesen reden wir gar nicht
T. meint
Warum denkst du, das ist ein Problem ist? Mit in einem Topf geworfen verstehe ich, dass sie alle dieselben Straßen benutzen. Der potenzielle Käufer kann in diesem Test also sehen, was auf ihn zukommt. Für ihn ist ja das vorhandene Straßennetz ein Topf. Oder wie hast du es gemeint?
LOL meint
Äpfel mit Birnen, natürlich verbrauch ein SUV mit selber Technik mehr als eine Limousine .. das Lucid SUV hätte im Test wahrscheinlich nicht die höchste Reichweite erzielt, genauso kann man die Effizienz eines CLA nicht auf einen GLA oder größer übertragen und umgekehrt.
Es ist schön, dass man solche Tests macht, aber eben auch mit Vorsicht zu genießen.
ID.alist meint
Auf der Seite von motor.no findest Du alle Daten. Alle Wert vom Bordcomputer sind niedriger als deine Schätzungen. ;-)
Matthias meint
Bordcomputer gehören zur Unterhaltungselektronik. Relevant ist: Start mit 100% SOC, leer fahren, an 22/11 kW AC laden wieder auf 100 SOC%. Stromzähler gibt an wieviele kWh wirklich in das Auto „passen“, bezogen auf gefahrene km der wahre Verbrauch. Alles andere ist blabla. Bei DC-Ladung wird übrigens ein Teil der Ladeverluste in die Ladesäule ausgelagert, die bläst ordentlich Warmluft raus.
Bei meinen EVs zeigt nur ein Bordcomputer ziemlich gut den realen Verbrauch an, wenn man sich die Mühe macht die öffentlichen und privaten Ladungen zusammenzuzählen. Da kommen bei kleinen Akkus leider viele Salamischeibchen zusammen.
Aztasu meint
Naja, eisig alleine macht jetzt nicht immer so einen großen Unterschied da moderne Wärmepumpen den Mehrverbrauch doch eingrenzen. Das gefahrene Tempo + Rollwiderstand (z.B. auch fahrten auf einer Bergstraße wie im Test) machen da schon mehr aus. Im Winter auf der Autobahn mit mindestens Tempo 130km/h (das wäre dann noch Vergleichbar und ein praktischer Test für unsere europäischen Nachbarn) bzw. 150km/h (gute Reisegeschwindigkeit in Deutschland) würde deutlichere Effizienzunterschiede aufzeigen. Der CLA dürfte bei 150km/h aufgrund des 2-Gang Getriebes in die Nähe des Lucid Air kommen.
Beim Tesla sind es übrigens 23kWh/100km da es sich um das Model Y LR Allrad mit 600km WLTP handelt was den „neuen“ 82-84kWh netto Akku bekommen hat, wenn man am niedrigen Ende mit 82,5kWh netto rechnet, dann sind es 23kWh pro 100km. Haben die im Test leider falsch ermittelt.
Der Ford Capri verbraucht übrigens ca. das gleiche, das haben ja schon etliche Tests gezeigt das die MEB-Plattform insbesondere in den minimal aerodynamischeren Ford SUV-Modellen mit dem erst im letzten Jahr aktualisierten Model Y mithalten kann. Die MEB-Plattform läd aber viel viel schneller. Volkswagen hat die beste 400V Plattform der Welt, insbesondere nach dem Facelift in diesem Jahr, wer da noch schlechtere Tesla kauft, dem ist nicht zu helfen. Von modernen 800V Autos mal ganz abgesehen, die fahren in ihrer eigenen Liga was Reisetauglichkeit angeht.
MrBlueEyes meint
Die Konkurrenten können froh sein, dass da der iX3 noch nicht dabei ist… oder auch der kommende i3… die werden alles pulverisieren… :)
T. meint
Nimmst du das wegen dem windschnittigen Design an? Die Effizienz der Elektroantriebe lässt sich vielleicht noch um 10% verbessern, dann ist physikalisch Ende der Fahnenstange. Also zwei kW/h weniger.
Wenn man davon ausgeht, das aktuell die anfallende Verlustwärme komplett zum Heizen benutzt wird ist mir nicht klar, wie ein pulverisierender Effizienzzuwachs entstehen soll.
MrBlueEyes meint
Ich nehme das wegen dem großen Akku von 108,7 KWh Netto an… und auch etwas wegen der Aerodynamik und allgemeinen Effizienz, ja…
Der Volvo EX60 wir in der Hinsicht natürlich ebenfalls spannend… nächstes Jahr bei diesem Test, sofern genannte Modelle, dabei sein werden, wird sich so richtig die Spreu vom Weizen trennen…
T. meint
Für mich ist das nicht schlüssig. Im Test und dem daraus folgendem Ranking ging es ja im Wesentlichen um die WLTP-Abweichung. Ich stelle also noch mal die Frage an dich, woraus du schlussfolgerst, das BMW diesbezüglich alles pulverisieren wird.
Ja, es wäre problemlos möglich, einfach ein wesentlich geringere WLTP- Aangabe zu machen, dann funktioniert es. Ob sie es tun werden?
MrBlueEyes meint
@ T.:
Es ist ein REICHWEITEN-Test im Winter… steht auch im Titel 😉
T. meint
Für mich ist es ein Test, Abweichung WLTP, wie in der Tabelle final ermittelt. Dazu wurde die jeweils maximale Reichweite gefahren.
Haubentaucher meint
Das ist doch keine Argumentation. Man kann natürlich mit extrem hohen Materialeinsatz ein gutes Produkt bauen, was aber ökologisch und auch betriebswirtschaftlich keinen Sinn macht, weil es das Produkt unnötig teuer macht. Hatten wir auch beim PC, wo man früher das Problem hatte, dass der neue Rechner beim Auspacken schon veraltet war weil es eben etwas „Besseres“ gab. Ein solides massentaugliches (technisch betrachtet) Produkt sollte das Ziel sein und nicht möglichst viel Akku verbauen, den man nur für 5% der Fahrten ausschöpft.
hu.ms meint
10% sind alleine bei den motoren drin.
Neue AC/DC-wandler (ladeverluste), verbrauchgünstigere akku-heizungen/kühlungen und noch ein bisschen CW sind weiteres potential.
T. meint
Spielt insbesondere im Winter nicht wirklich die Rolle. Man kommt dann sehr schnell in das Dilemma wie den sparsamen Dieselmotoren, wo zum Schluss eine zusätzliche Dieselheizung wieder Wärme erzeugen musste, die der Motor nicht mehr bringt. Auch die Wärmepumpe verliert massiv an Effizienz bei den tiefen Temperaturen des Tests. Insofern ist man dankbar über jedes Watt Abwärme, das zum Heizen zur Verfügung steht.
Fahrzeuge ohne PTC, in der Regel diese mit Wärmepumpe, nutzen zum Heizen auch die Motoren, in dem durch geänderte Ansteuerung sich diese stärker erwärmen und diese Wärme an den Kühlkreislauf abgeben.
ap500 meint
@T. meint im richtigen Winter gib es doch nix besseres als einen sparsamen Diesel mit satter Reichweit bei Autobahntempo! Meiner aus 2002 hat einen zusätzlichen 1kW elektirische PTC Heizung damit die Scheibe sofort nach dem Start frei wird. Nach 15min reicht dann die Motorwärme genauso wie für die nächsten 3-8h bei z.B. 160kmh.
LOL meint
ach echt du fährst 3-8 Stunden mit 160 km/h ? Ja nicht schlecht, wo ist diese 1280 km lange Autobahn ohne Tempolimit und ohne Verkehr?