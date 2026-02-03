Umweltminister warnt Hersteller vor Ausnutzung der E-Auto-Prämie

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat Autohersteller wie Volkswagen davor gewarnt, die staatlichen Zuschüsse für den Kauf und das Leasen von Elektroautos auszunutzen. Ab diesem Jahr gibt es eine neue Elektroauto-Kaufprämie in Deutschland.
„Wenn die Hersteller die Prämien einfach auf die Preise draufschlagen würden, würden die Leute zurecht sauer – und ich auch“, sagte Schneider im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). „Wir fördern nicht die Konzerne, sondern ermöglichen durch die sozial gestaffelten Zuschüsse, dass sich endlich auch Haushalte ein E-Auto kaufen oder leasen können, für die das bisher finanziell noch keine Option war.“
Der SPD-Politiker sprach von einem „Paradigmenwechsel für die Klimapolitik“: Klimaschutz dürfe nicht den Eliten vorbehalten sein, sondern müsse für die „Normalverdiener erschwinglich gemacht werden. Wenn das gelingt, können wir die Polarisierung rund um E-Mobilität überwinden, die Sache nüchtern diskutieren und immer mehr Menschen für den Spaß am elektrischen Fahren gewinnen.“
Mit der neue Elektroauto-Kaufprämie, für die drei Milliarden Euro zur Verfügung stehen, will der Minister gezielt der E-Mobilität im Osten zum Aufschwung verhelfen. Die Zurückhaltung dort liege auch daran, dass sich dort „schlicht viel weniger Menschen ein neues Auto leisten (können) als in den meisten Regionen im Westen. Und es gibt auch viel weniger leitende Angestellte, die ein Dienst-E-Auto vor die Tür gestellt bekommen“, sagte Schneider der NOZ. „Aber ich habe schon die Hoffnung, dass die Förderung für Kauf und Leasing von E-Autos auch in Ostdeutschland breit angenommen und genutzt wird. Das ist meine klare Absicht.“
Auch kinderlose Doppelverdiener mit einem zu versteuernden Einkommen von bis zu 80.000 Euro bekommen noch eine Prämie. „Wer 20.000 Euro verdient, wird sich leider ohnehin keinen Neuwagen leisten. Die Grenze von 80.000 markiert genau die Mitte der Neuwagenkäufer“, erklärte Schneider. „Wir zielen auf die unteren 50 Prozent dieser Gruppe.“ Wenn Hersteller wie VW für den ab 25.000 Euro angekündigten ID. Polo noch einen Rabatt gäben, werde die Anschaffung vielen Menschen ermöglicht, für die E-Autos bislang außer Reichweite waren.
Neben der Subvention von reinen Stromern mit bis zu 6000 Euro werden auch Plug-in-Hybridfahrzeuge vom Staat gefördert, für ihre Anschaffung gibt es bis 4500 Euro Zuschuss. Die elektrifizierten Fahrzeuge hätten zwar noch einen Verbrennungsmotor, so der Umweltminister. Aber sie könnten vorübergehend rein elektrisch gefahren werden, was Emissionen verringere. Wichtig sei, dass das auch in der Praxis funktioniert. Darum habe man Kriterien für die Förderung festgelegt, etwa eine elektrische Mindestreichweite von 80 Kilometern.
„Plug-in-Hybride sind eine Brückentechnologie: für Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich den Schritt zur reinen Elektromobilität noch nicht vollständig zutrauen. Aber auch für viele Zulieferer, die etwas mehr Zeit brauchen für einen guten Übergang in die Elektromobilität“, sagte Schneider.
Kommentare
McGybrush meint
Es sollten alle Autos aus der Förderung raus fallen die ab dem 1.1.26 eine Preiserhöhung bekommen haben.
Wie z.B. der iX3 Neue Klasse.
Obwohl ich gernerell der Meinung bin das Autos nur bis maximal 40.000Eur Kaufpreis hätten gefördert werden dürfen. Oder einem Jahresverdienst von max 40.000Brutto Single oder 60.000Brutto für Paare.
Ich hab mir ein Single mit 30.000Eur Brutto ein 45.000Eur Auto kaufen können und fahr 2-3 im Jahr im Urlaub. Sowohl Ski als Sommer.
Also 80.000Eur wäre für mich ein Absurd hohes Einkommen wo ich ja über nichts mehr nachdenken müsste.
eBikerin meint
„Ich hab mir ein Single mit 30.000Eur Brutto ein 45.000Eur Auto kaufen können und fahr 2-3 im Jahr im Urlaub. Sowohl Ski als Sommer.“
So So – du hast also 21.227 Euro Netto – und da kaufst du dir ein Auto für 45.000 Euro und fährst dann auch noch 2-3 mal im Jahr in den Urlaub, darunter so günstige Sachen wie Ski fahren.
Kann es sein, dass du irgendwie ein paar Details bezüglich deiner Finanzen vergessen hast zu erwähnen?
Wenn nicht, dann hast du wohl diese Geschichte aus einer berühmten Münchner Freiluftgastronomie.
MichaelEV meint
Woran genau macht sich die Preiserhöhung denn fest? Normalerweise gibt es illusorische Listenpreise und dann fällt der Rabatt für die Preiserhöhung kleiner aus, ggf. so wenig transparent, dass es gar nicht groß auffällt.
BMW hat beim iX3 wohl einen realistischeren Listenpreis gesetzt. Und sollte dafür nicht bestrafft werden (durch solche Regeln oder Bashing).
Bei den Verdienstgrenzen gehe ich stark mit. Ich glaube nicht, dass die 3 Milliarden mit den jetzigen Bedingungen weit über 2026 hinaus halten. Mit anderen Verdienstgrenzen hätte man eher eine Förderung bis 2029 und einen sozialen Faktor schaffen können.
eBikerin meint
„BMW hat beim iX3 wohl einen realistischeren Listenpreis gesetzt.“
Sehe ich auch so – und wenn man da genau hinschaut, dann gibt es beim ix3 nicht den Gap den Andi unten anspricht. Der ix3 kostet nun genau gleich viel wie der i3 40D. Der hat aber deutlich weniger Leistung. Der x3M kostet deutlich mehr als der ix3 und selbst der hat noch weniger PS unter der Haube. Günstiger sind nur die „Einsteigervarianten“ und die kommt beim ix3 ja erst noch.
Haubentaucher meint
Entfernt. Bitte verfassen Sie konstruktive Kommentare. Danke, die Redaktion.
Andi EE meint
„Wir fördern nicht die Konzerne, sondern …“
Quadratur des Kreises. 🎉 Mit einer dominanten Autoindustrie im Land, kann es keine Subvention mit richtigen Anreizen geben, solang die Industrie an Elektro nichts verdient. Das ist sowas von klar, dass die Subvention fast zur Gänze bei den Herstellern landet.
Es wird nur was nützen, wenn man egal in welcher Form, den Verbrenner zur Kasse bittet. Aber das Umgekehrte ist ja im Moment der Fall. Das Ganze würde sich ändern, wenn sich das BEV preislich dem Verbrenner wie in China annähert. Dann braucht es nur kleine Markteingriffe um das BEV attraktiver als den Verbrenner zu machen. Und so was schadet der eigenen Industrie dann auch nicht.
Das Kernproblem, ist der grosse Gap bezüglich Preisparität bei den DE Autoherstellern.
Future meint
Was ist da los in Osnabrück? Es steht wieder in der NOZ – gestern beim Verkehrspräsidenten vom ADAC war es ja auch das Interview in der NOZ.
LOL meint
Niemand hat die Absicht die Preise zu erhöhen.
Tt07 meint
Halten wir fest: Herrn Zipse kümmert dies wenig.
Gunnar meint
Was hat Herr Zipse mit diesem Thema zu tun?
Meinst du die Preiserhöhung beim iX3 um 2000 €, weil die Lieferzeiten aktuell bei circa einem Jahr liegen und das Auto weg geht wie warme Semmeln? Der Preis des iX3 wäre auch ohne die eAutoprämie erhöht worden. Da gebe ich dir Brief und Siegel.