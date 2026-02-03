Elektroautos tankten 2025 bis zu 56 Prozent günstiger als Verbrenner

Die Antriebskosten von Elektroautos waren im vergangenen Jahr deutlich niedriger als die von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Wer ein E-Auto der Mittel- oder Oberklasse zu Hause auflud, hatte im Vergleich zu einem Benziner rund 56 Prozent niedrigere Antriebskosten. Im Vergleich zu Dieselfahrzeugen lagen die Kosten rund 30 Prozent niedriger. Das hat eine aktuelle Auswertung des Vergleichsportals Verivox ergeben.
2025 lag der durchschnittliche Stromverbrauch von Elektroautos der Mittel- und Oberklasse demnach bei 16,86 Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometer. Bei einem durchschnittlichen Haushalts-Strompreis von 34,76 Cent/kWh entstanden dadurch Kosten von 5,86 Euro pro 100 Kilometer. Hochgerechnet auf eine jährliche Fahrleistung von 12.000 Kilometern ergaben sich somit Ladekosten von 703 Euro.
Benziner der gleichen Fahrzeugklasse verbrauchten im Durchschnitt 7,9 Liter pro 100 Kilometer. Bei einem durchschnittlichen Benzinpreis von 1,688 Euro pro Liter beliefen sich die Kosten für 100 Kilometer auf 13,34 Euro und für 12.000 Kilometer auf rund 1.600 Euro – mehr als doppelt so viel wie die Ladekosten für ein Elektroauto.
Diesel-Pkw verbrauchten durchschnittlich 5,2 Liter. Mit einem Dieselpreis von 1,611 Euro pro Liter entstanden Kosten von 8,38 Euro pro 100 Kilometer, beziehungsweise 1005 Euro für 12.000 Kilometer.
Preisvorteil von E-Autos abhängig von der Ladesituation
Wer das Elektroauto nicht zu Hause, sondern an einer öffentlichen Ladesäule auftankte, musste jedoch deutlich mehr bezahlen: Hier lag der durchschnittliche Kilowattstundenpreis bei 52 Cent/kWh bei Normalladung (Wechselstrom/AC) beziehungsweise 60 Cent/kWh bei Schnellladung (Gleichstrom/DC). Die Kosten für 100 Kilometer lagen bei 8,77 Euro beziehungsweise 10,12 Euro, das entspricht 1052 Euro beziehungsweise 1214 Euro für 12.000 Kilometer Jahresfahrleistung.
Entsprechend schmolz der Preisvorteil von Strom an öffentlichen Ladesäulen mit herkömmlicher Aufladung gegenüber Benzin auf 34 Prozent. Diesel war sogar 5 Prozent günstiger als Strom. Bei der teureren Schnellladung an öffentlichen Ladesäulen lag der Preisvorteil gegenüber Benzin nur noch bei 24 Prozent. Verglichen mit Diesel wäre das Betanken des Stromers dann sogar 21 Prozent teurer.
„Wer an einer Wallbox zu Hause aufladen kann und einen durchschnittlichen Strompreis bezahlt, hat mit dem E-Auto deutlich niedrigere Antriebskosten als mit einem Verbrenner“, sagt Thorsten Storck, Energieexperte bei Verivox. „Wer hingegen regelmäßig auf öffentliche Ladesäulen angewiesen ist, profitiert finanziell deutlich weniger.“
Kommentare
Marcel meint
Studie: E-Autos kosteten 2025 bis zu 56% mehr in der Anschaffung als Verbrenner.
Tommi meint
Die Ladekosten varriieren immens je nach Situation. Es gibt Elektroautofahrer, die laden kostenlos beim Arbeitgeber oder sehr preiswert über die eigenen PV-Anlage. Dann kann man sagen, dass Elektroautos bis zu 100% günstiger „tanken“ als Verbrenner.
Beim öffentlichen laden ist es vergleichbar. Könnte ich ausschließlich öffentlich laden, würde ich auf jeden Fall einen Ladevertrag mit Grundgebühr abschließen. Hat man EnBW oder Ionity (oder Tesla Supercharger) in der Nähe, zahlt man 12 € im Monat und 39 Cent/kWh und kommt damit deutlich unter die angenommenen 60 Cent/kWh.
Es wird immer angenommen, AC laden sei günstiger. Das sehe ich aber leider nicht. Es gibt regionale Anbieter, die durchaus günstig sind, aber in der Regel kostet es deutlich mehr.
Bei mir sieht das so aus, dass die lokale AC-Säule mindestens 60 Cent kostet und die nächste HPC-Säule Ad-Hoc 56 Cent.
Jürgen W. meint
Ich fahre seit 5 Jahren elektrisch. Die Durchschnittswerte beim Verbrauch klingen ja immer ganz gut. Allerdings im Winter auf Kurzstrecke, wenn du das Fahrzeug zwei bis dreimal am Tag komplett aufheizen musst, dann ist der Verbrauch auch schnell zwei bis dreimal so hoch. Wenn du dazu noch auf die öffentlichen Ladesäulen angewiesen bist und eben nicht zu Hause laden kannst, dann aber gute Nacht. Spätestens dann wird das Elektroauto zur Kostenfalle. Das ist halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Tommi meint
Zwei bis drei mal so hoch? Da muss man sich aber echt anstrengen. Statt 16 dann 33-48 kWh/100km.
Der Winter ist auch nicht wirlich nicht so lang. Es sind vielleicht 3 Monate, wo der Verbrauch zumindest bei mir so 20-25% höher ist, als in den übrigen 9 Monaten. Eine Kostenfalle sieht anders aus.
T. meint
Tatsächlich sehen die meisten, die ihr Auto zu Hause angesteckt haben, den winterbedingten Mehrverbrauch nicht. Die Vortemperierung erfolgt ja aus dem Netz, in der Regel bleibt das Auto über Nacht ja stecken und wird dann zum Start vorgeheizt.
Da geht’s gar nicht um den Konsum für die Innenraumheizung, sondern den Akku auf Wohlfühltemperatur zu bringen.
Bei Kurzstrecke ist das extrem kontraproduktiv. Gibt es Fahrzeuge, bei denen man die Vortemporierung manuell abschalten kann? 5 Minuten Fahrt zum Bäcker muss der Akku ja nicht anfangen zu heizen. Scheibe Abtauen und Sitzheizung reicht.
ap500 meint
@Jürgen W. deshalb sind wir bei nur 4% im Bestand. Fast alle laden zuhause.
T. meint
Diesen Zusammenhang zwischen nur 4% und zu Hause Laden verstehe ich nicht. Insbesondere der, der zu Hause laden kann, ist doch diesbezüglich klar im Vorteil und wird sich schneller für ein BEV entscheiden, oder? Wenn es mir möglich wäre, Diesel auf dem Dach zu produzieren, würde ich weiter Diesel fahren.
BEV meint
das ist schon richtig, dass der Verbrauch deutlich steigt bei kaltem Akku
aber am Ende entscheidet trotzdem der Durchschnitt übers Jahr
im Sommer ist der Verrauch um so niedriger
JausR meint
Hallo Jürgen, hört sich nach bewusstem Suchen von Negativpunkten an. Das eAuto ist warm und eisfrei auf Kurzstrecke und zwar schon beim Einsteigen. Wir haben drei Kinder, ich erinnere mich mit Grauen an die Zeiten, als wir im Winter mit unserem Tiguan Diesel 10 bis 15 mal täglich Kurzstrecken fahren mussten morgens zum Kindergarte bzw. Schule und zurück. Eis abkratzen, Motor warm laufen lassen (ich weiß verboten…) was das verbraucht und Dreck rausgehauen hat. Am Nachmittag Musikschule, Sportverein. Abends in die Stadt bzw. zu Freunden und wieder abholen.
Jetzt haben wir immer ein warmes sicheres (freie Sicht) Auto. Der Komfort schlägt unseren Diesek bei weitem und wenn ich mich an die Verbrauchsangabe beim kalten Diesel erinnere, war der nie unter 10 Liter bei den von dir genannten Bedingungen. Den Umweltaspekt, gerade wenn man Kinder hat!!, kann man gar nicht hoch genug bewerten.
Gruß von Jürgen S.
Marcel meint
Hol dir doch einfach einen diesel mit Standheizung – Problem gelöst.