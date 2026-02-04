Viele unzufrieden mit Gestaltung des Verkehrsraums in ihrer Kommune

Die große Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unzufrieden mit der Gestaltung des Verkehrsraums in ihrer Kommune. Insgesamt äußern sich fast zwei Drittel kritisch (64 %): 34 Prozent sind „eher unzufrieden“ und 30 Prozent „gar nicht zufrieden“. Auf der anderen Seite sind 29 Prozent „eher zufrieden“ und nur 7 Prozent geben an, „sehr zufrieden“ zu sein.
„Wenn Busse und Bahnen unpünktlich kommen, Radwege im Nirgendwo enden und Straßen voller Schlaglöcher sind, überrascht es nicht, dass viele Menschen mit der Infrastruktur vor Ort unzufrieden sind“, sagt Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug & Mobilität beim TÜV-Verband. „Ob in der Großstadt oder auf dem Land, die Erwartungen an sichere und funktionierende Verkehrswege sind hoch – und vielerorts wird dieser Anspruch nicht erfüllt.“
Großstädter am unzufriedensten unter den Unzufriedenen
Die Unzufriedenheit ist in Metropolräumen mit „sehr hoher“ Bevölkerungsdichte zwar am größten, zieht sich aber durch alle Regionen. In Städten mit mehr als 5000 Einwohner pro Quadratkilometer liegt die Unzufriedenheit bei 77 Prozent.
„Großstädte sind die Laborräume der Verkehrswende“, sagt Goebelt. „Umbauten, neue Verkehrsführungen und Baustellen sind allgegenwärtig. Und weil die Belastungen sofort wirken, die Verbesserungen aber erst später, entsteht bei vielen der Eindruck, dass ständig gebaut wird, aber nicht besser wird.“
Auch in „dicht“ besiedelten Regionen mit 1000 bis 5000 Einwohnern je km² sind es 69 Prozent, in „mittel“ besiedelten Gebieten (300–1000 Einwohner/km²) 62 Prozent. In Gebieten mit „niedriger“ Bevölkerungsdichte von 150 bis unter 300 Einwohnern pro Quadratkilometer liegt die Unzufriedenheit „nur“ bei 59 Prozent, in sehr dünn besiedelten Regionen (weniger als 150 Einwohner/km²) bei 60 Prozent.
Verlässliche Infrastruktur vor neuen Projekten
Wenn es um eine sichere und stressfreie Mobilität geht, setzt die Bevölkerung klare Prioritäten: 42 Prozent der Befragten nennen die Sanierung und Erhaltung von Straßen und Wegen als wichtigste Maßnahme, gefolgt vom Ausbau eines verlässlichen öffentlichen Nahverkehrs (34 %). Fast jeder Dritte (30 %) priorisiert den Ausbau von Parkmöglichkeiten und 27 Prozent optimierte Ampelsteuerungen für flüssigeren Verkehr.
Eine bessere Anbindung ländlicher Räume steht für 25 Prozent der Befragten und der Ausbau der Radinfrastruktur für 21 Prozent weit oben auf der Agenda. Die Reduzierung von Durchgangsverkehr und eine klare Priorisierung von Bus und Bahn im Straßenraum werden von jeweils 15 Prozent als wichtig eingestuft. Verkehrsberuhigte Bereiche und Tempo-30-Zonen halten 14 Prozent und den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos halten 9 Prozent für geeignete Maßnahmen.
„In vielen Kommunen fehlt es an Investitionsmitteln und Planungskapazitäten für eine moderne Verkehrsinfrastruktur“, sagt Goebelt. „Der Verkehrsraum sollte so gestaltet werden, dass die Bedürfnisse unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer von Fußgängern über Autofahrer und Radfahrern bis zum Lieferverkehr berücksichtigt werden.“
Kommentare
R2D2 meint
Deswegen boomen überall Einkaufsmeilen. Einmal hin, Auto geparkt und los gehts…. Essen, einkaufen, Haare schneiden, die kids können im kidsclub ausflippen, Kino, Geschenke besorgen…. what ever…
Mit dem Fahrrad erledige ich sicher nix. Wenn die Sonne scheint fahre ich gerne aus sportlichen Gründe mal 20 oder 30 KM.
EdgarW meint
Du warst offenbar noch nie in einer niederländischen Stadt.
Großräumig verkehrsberuhigt, Vorrang für Rad- und Fußverkeher, große P&R-Flächen mit sehr guter ÖPNV-Anbindung am Stadtrand
–> volle, lebendige, prosperierende Innenstädte.
Und alle(*), auch die die lange geschimpft haben, sind längst extrem zufrieden, nachdem die Transformationen abegschlossen sind (wobei weiter und weiter optimiert wird).
Die Städte selbst haben dabei niedrigere Kosten für die einst extrem kostspielige und raumfressende Auto-Infrastruktur – und sprudelnde Einnahmen aus Gewerbesteuern & Co.
Die Bewohner sind derweil gesünder aufgrund geringerer Lärm- und Schadstoffbelastung, weniger schweren Unfällen, bewegen sich sehr viel mehr, als wenn sie nur hin und wieder künstlich „Sport“ dazwischen schieben und haben mehr und spontanere Bewegungsmöglichkeiten innerhalb ihrer Städte. Besonders inklusive Kinder, Alter und Mobilitäts-Eingeschränkter und jener, die keinen Führerschein haben (können) oder sich ein Auto nicht leisten können. Oder gesehen haben, dass es für sie mittlerweile Geldverschwendung wäre, weil sie die Freiheit haben, sich gefahrlos zu Fuß, mit dem Rad oder allgegenwärtigem ÖPNV zu bewegen.
(* die große Mehrheit, die Ewig-Nörgler wird man nie mit in’s Boot bekommen)
Aber fahr nur zu deinen traurigen Einkaufszentren. Viel Spaß.
R2D2 meint
Ich bin oft in den Niederlanden. Da bauen Verkehrswege aber seit JAHRZEHNTEN schon so, wie das dort zu besichtigen ist. Die haben auch keine depperten Ringabfahrten auf der Autobahn wie in Deutschland, wo man auf teils 40 km/h abbremsen muss, sondern eine ganz sanfte Abfahrt die man ganz normal mit 100 km/h weiter fahren kann.
Die Stadtplanung in den Niederlanden ist lobenswert.
In Deutschland ist so was nur bei kompletten Neuanlagen möglich. Bei uns werden die Fahrspuren verengt, damit man mit „Gewalt“ eine Radspur einbringen kann. Oder Parkbuchten geopfert… deutschland eben. Keinen Plan, davon aber reichlich.
FahrradSchieber meint
„Du warst offenbar noch nie in einer niederländischen Stadt“
Das Konzept scheint dort tatsächlich gut zu funktionieren.
Die Frage ist allerdings, ob man das so auf D übertragen kann:
Die Bevölkerungsdichte in NL ist mehr als doppelt so hoch wie in D, man kann also die Öffis viel effizienter einsetzen. Und kürzere Wege sind ein deutlicher Vorteil für die Fietsen.
Mal sehen, wie sich das alles weiter entwickeln wird…
Andi EE meint
@EdgarW
„Die Städte selbst haben dabei niedrigere Kosten für die einst extrem kostspielige und raumfressende Auto-Infrastruktur – und sprudelnde Einnahmen aus Gewerbesteuern & Co.“
Ist das wirklich so? Ich denke das gilt nur für ganz wenige Städte, die touristisch attraktiv sind. Für den Rest ist es bezüglich Konsum eher ein Nachteil. Die kleineren unbekannten Städte können nicht alle zum Flanieren dienen, schlicht weil sie dazu nicht genutzt werden. Das ist eine Illusion, dass man da überall das Einkaufs- und Restaurant- und Flanier-Paradies hat.
Ich find es eigentlich auch gut, wenn man in Kernzonen den Pkw-Verkehr weglässt. Dort mit Grünzonen und Park eine schönen Ort für die Allgemeinheit schafft, ist scher gut. Fahrradweg oder separate Spuren, find ich top. Trotzdem sehe ich die ganz grosse Zukunft in kleineren Robotaxis mit elektrischen Antrieb, schadstoffarm, klimaschonend und leise. Ohne PP-Infrastruktur wird das schon viel besser als jetzt sein.
Eigentlich könnte man sich städtebaulich dem Problem mal nähern, dass man mehrere Kernzonen mit viel Grün und ohne Pkw so anordnen könnte, dass nur noch einzelne nötige Straßen zum Kern zeigen und dort die Gebäude mit dem Pkw-Verkehr bedienen. Dann die Wohn- und Gewerbeblocks runderherum, praktikabel wahrscheinlich in 2 Reihen anordnen. Aussen rum um dieses Areal wären dann die Hauptstrassen. So hätte man in einer größeren Stadt vielleicht 50 größere Begegnungszonen.
Future meint
Einkaufszentren sind die nächsten »Kaufhäuser«, die verschwinden werden. Sogar in Amerika, dem Mutterland der Malls, ist das so. Wir bedanken uns dafür bei Amazon und Shein.
Natürlich werden die Malls und auch die Kaufhäuser in touristischen Zentren weiterbestehen. Aber alle anderen Standorte werden früher oder später Probleme kriegen.
aha meint
Ein Großteil des Lebens in Großstädten verbracht und für mich war immer klar, es braucht erstens mehr ÖPNV und zweitens mehr und bessere Fahrradwege. In Berlin war ich lange Zeit ausschließlich mit Fahrrad unterwegs – es ist lebensgefährlich weil autofahrenden keine Rücksicht nehmen. Auf deren Erziehung warte ich lieber nicht. Wir brauchen auch in den Städten fahrradwege, wo sogar unsere Kinder sicher zur Schule fahren können (verrückt oder!).
Ich glaube hier fehlt es auch an der Vorstellung davon, wie eine Stadt sicher und lebenswert gestaltet werden kann. Deswegen die hohe Zustimmung bei Verbesserung der Straßen. Als ob das Leben danach besser wird!
Ja, E-Autos sind auch für die Städte ein Segen, lösen aber nicht das Problem mit Platzmangel und direkte Sicherheit.
Es kommt auch darauf an, wen man fragt und wie man fragt. Was möchte ich vor der tür haben, wie möchte ich zu arbeit kommen und wie sollen die anderen unterwegs sein. Die Großstädte werden Vorreiter werden, hier gibt es auch Mehrheiten dafür. Schade, dass es so viele Bremser gibt!
CJuser meint
Die Erziehung vieler Fahrradfahrer ist ja leider nicht besser. Ist für PKWs rot, bin ich einfach mal ein Fußgänger mit Rollen und danach habe ich plötzlich meinen Fahrradrahmen wiedergefunden. Oder es wird zu zweit nebeneinander auf einem Radweg gefahren und beschweren sich dann, dass man nicht genug Abstand zur Seite einhält. Behaupten bestenfalls sogar, sie müssten sich damit die Straße „zurückerobern“.
Ich bin allerdings auch der Meinung, dass bei der Städteplanung mehr reine Radwege gemacht werden sollten, welche wenn überhaupt nur mit Gehwegen kombiniert werden, damit sich Radfahrer und PKWs weniger in die quere kommen können. PKWs vorrangig außen um den Stadtkern umzu und Radfahrer mitten durch.
aha meint
Und wenn ich mich auch vorbildlich als Fahrradfahrer unterwegs bin, ein handvoll autos am Tag halten gebührend Abstand und Geschwindigkeit – alle anderen nicht! Da muss man auch nicht mit “ ja, aber die fahrradfahrer!“ kommen.
Wenn es Kindern, Jugendlichen, nicht-autofahrenden nicht mal möglich ist, ohne Lebensgefahr in der Stadt unterwegs zu sein, da stimmt was nicht.
Auch die Fußgänger brauchen mehr Schutz und Lebensqualität. Es geht alles nur mit öpnv und fahrrad- und fusswege. Oder halt das Recht der stärkeren und mir-doch-egal.
Und warum diese starke Meinung? Weil in den Großstädten wirklich nur wenige leute auf „das Auto angewiesen “ sind. Die anderen tun nur so. Es ist eine politische und gesellschaftliche frage, wir werden unterschiedliche Meinungen haben. Kinder und Jugendliche werden dazu auch gar nicht gefragt möchte ich hinzufügen. Und die Menschen die darauf angewiesen sind in einer günstigen Wohnung entlang einer vielbefahrere Straße zu wohnen, haben meistens auch nicht viel zu sagen. Die Villa im Vorort ist da keine Option.
Andi EE meint
Der ÖPNV ist auch ein Fahrzeug mit zum Teil mit irre hohen Defiziten und viel Infrastrukturbedarf. In Zukunft wird sich das alles stark mit Robotaxis in verschiedenen Klassen, mischen. Und der ÖPNV wird stark abnehmen, das ist meine Prognose. Einfach weil bisher nicht von Türe zu Türe transportiert wird. Und der Boost des Taxis durch das Wegfallen der Fahrerlöhne erfahren werden, wird gewaltig sein.
Vielleicht wird der staatlich betriebene ÖPNV schneller sterben, als man denkt. Das Robotaxi wird auch in grösseren VAN-artigen Fahrzeugen erscheinen, aber halt von privaten Anbietern. Grosse Busse oder Trams werden wahrscheinlich schnell verschwinden, das macht keinen Sinn mehr. Die gleiche Strecke kann man mit VANs ohne Fahrer problemlos mit einer höhere Frequenz bedienen, das reduziert die Wartezeiten für die Nutzer, was selbstverständlich sich positiv auswirkt. Bisher musste man einen grossen Bus verwenden, weil die Lohnkosten sonst zu stark ins Gewicht fielen.
R2D2 meint
Robotaxis werden den Verkehr explodieren lassen! Weil jeder für jeden kleinen Pups ein Fahrzeug bestellen wird. Aber hey, ich mach mir keine Sorgen über Robotaxis, die Fahrten sind so absurd teuer, da kannst dir auch einen Chaffeuer mit Limo Service zulegen.
FahrradSchieber meint
„hier gibt es auch Mehrheiten dafür. Schade, dass es so viele Bremser gibt“
Mehrheiten sind immer so eine Sache. Immer wieder bilden sich Bürgergruppen in Kiezen, in denen gerade verpollert wird und Parkplätze „umgewidmet“ werden. Diese Gruppen beschweren sich dann lautstark, dass das so ja wohl nicht richtig sein kann. Klar wäre man für eine autofreie Stadt, aber das darf doch nicht bedeuten, dass man selbst sein Auto nicht mehr problemlos nutzen kann…
NIMBys in reinform. Wahlergebnis des Bezirks: Absolute Mehrheiten für Parteien, die die Zurückdrängung des motorisierten Individualverkehrs zum Ziel haben, aber wenn es einen persönlich trifft, sieht man es plötzlich doch anders. Das macht die Thematik für die Politik kompliziert: Man möchte die Wahlversprechen umsetzten, aber gerne auch wiedergewählt werden.
Die „Bremser“ sind übrigens einfach Menschen, die bei dem Thema eine andere Meinung haben. Diese muss man nicht teilen, sie ist dennoch legitim.
aha meint
Es ist ja umgekehrt: vor Ort ist es einfacher eine Mehrheit zu bekommen, es ist schwieriger mit der Umgebung und noch glauben viele, dass es für die Läden schlecht sein sollte (was nachweislich falsch ist) usw. Das Nimby-Stereotyp ist sicherlich manchmal zutreffend aber in einem innerstädtischen Kiez wo die Leute ihr Auto sowieso nur am we nutzen, ist der Widerstand nicht so groß.
CJuser meint
Dafür brauchte es wirklich eine Studie? Ist doch kein Wunder! Die Einwohnerzahlen steigen, aber man denkt sogar darüber nach, teilweise zwei Fahrspuren in eine Richtung, auf eine zu reduzieren. Zusätzlich dann noch Einbahnstraßen an den unsinnigsten Orten, damit die Straßen erst recht überlaufen. Parkplätze werden umgestaltet und gleichzeitig um die Anzahl an Parklücken reduziert. Und die Siedlungen werden so knapp geplant, dass kaum ein LKW durch kommt und eigentlich darf niemand zu Besuch kommen, weil es keine freien Parkplätze gibt. Die Planung wird überall scheinbar von Ortsfremden gemacht und bezeichnen sich fälschlicherweise als „Experten“.