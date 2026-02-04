Erste Vorserienfahrzeuge des neuen BMW i3 laufen im Werk München vom Band

Das BMW-Group-Werk München geht in die nächste Phase: Erstmals produziert das Werk Vorserienfahrzeuge des neuen i3. Damit beginnt die finale Vorbereitungsphase für den Start der Serienproduktion des zweiten Modells auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ in der zweiten Jahreshälfte 2026.

„Die Produktion der Vorserienfahrzeuge ist ein wichtiger Meilenstein für unser Werk“, sagt Peter Weber, Leiter des BMW Group Werk München. „Damit haben wir erstmals einen BMW i3 komplett in unserem Werk gefertigt – mit modernster Fertigungstechnik und digital vernetzten Prozessen. Die nun nahezu serienreife Produktion zeigt: Unsere Logistik- und Produktionsabläufe funktionieren unter Realbedingungen in allen Technologien: im modernisierten Presswerk, dem neuen Karosseriebau, der state-of-the-art Lackiererei, der neuen Montage sowie den innovativen Logistikstrukturen. In den kommenden Monaten nutzen wir die Erkenntnisse aus dem Anlauf, um die Prozesse für die Serienproduktion weiter zu verfeinern und einen reibungslosen Serienstart sicherzustellen“.

Eine Besonderheit zeichnet dabei das Werk München aus: Bisher hat ein Team aus dem Stammwerk gemeinsam mit dem Team des nahegelegenen Pilotwerks die ersten Fahrzeuge im Forschungs- und Innovationszentrum montiert. Mit der Fertigstellung der neuen Fertigungs- und Logistikbereiche im Werk durchlaufen die Fahrzeuge nun sämtliche Produktionsschritte im Werk. Das bedeutet: Alle Logistikprozesse, Produktionsanlagen und Arbeitsschritte müssen bereits jetzt reibungslos laufen. Auch wenn die Stückzahlen noch gering sind, werden alle Teile in den vorgesehenen Materialflüssen bereitgestellt und an der Linie verarbeitet.

„Dabei nimmt man jedes Teil und jeden Produktionsschritt genau unter die Lupe. Ein besonderer Fokus liegt auf der Freigabeprüfung der hochmodernen Fertigungsanlagen und -werkzeuge sowie deren digitaler Anbindung an die bestehenden Systeme“, erklärt BMW. „Durch den Testlauf mit dem zukünftigen Fahrzeugmodell lassen sich nun weitere Optimierungspotenziale erkennen. Für die nächsten Monate heißt das: auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse die Prozesse verfeinern.“

Auch die Mitarbeiter durchliefen in dieser Phase intensive Trainings, heißt es weiter. „Jüngst noch mittels Augmented Reality und jetzt an den neuen Anlagen und Maschinen. Durch die enge Zusammenarbeit aller Produktionsbereiche wird sichergestellt, dass beim Serienanlauf alle Abläufe reibungslos ineinandergreifen.“

BMW hat vor wenigen Monaten den jüngsten iX3 als erstes Modell der Neuen Klasse vorgestellt. Das Mittelklasse-SUV wird auch weiter auf einer anderen Architektur als klassischer Verbrenner und Plug-in-Hybrid verkauft. Das gilt ebenso für den nächsten 3er, der von diesem Jahr an auch als Vollstromer in Europa angeboten wird.

Beim E-Antrieb macht BMW mit der Neuen Klasse einen großen Schritt. So verfügt der neue iX3 auf der Plattform über 345 kW/469 PS Leistung und eine 108,7-kWh-Batterie für bis zu 805 Kilometer Reichweite. Die Limousine sollte mit ihrer besseren Aerodynamik und weniger Gewicht darüber liegen. Schnellladen gelingt mit der 800-Volt-Architektur mit bis zu 400 kW, damit kann der iX3 seine Batterie in 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen. Das „Heart of Joy“ ist als Zentralcomputer für Antrieb, Bremsen, Laden durch Rekuperation und Teilfunktionen der Lenkung zuständig.