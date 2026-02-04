Erste Vorserienfahrzeuge des neuen BMW i3 laufen im Werk München vom Band

Das BMW-Group-Werk München geht in die nächste Phase: Erstmals produziert das Werk Vorserienfahrzeuge des neuen i3. Damit beginnt die finale Vorbereitungsphase für den Start der Serienproduktion des zweiten Modells auf der Elektroauto-Plattform „Neue Klasse“ in der zweiten Jahreshälfte 2026.
„Die Produktion der Vorserienfahrzeuge ist ein wichtiger Meilenstein für unser Werk“, sagt Peter Weber, Leiter des BMW Group Werk München. „Damit haben wir erstmals einen BMW i3 komplett in unserem Werk gefertigt – mit modernster Fertigungstechnik und digital vernetzten Prozessen. Die nun nahezu serienreife Produktion zeigt: Unsere Logistik- und Produktionsabläufe funktionieren unter Realbedingungen in allen Technologien: im modernisierten Presswerk, dem neuen Karosseriebau, der state-of-the-art Lackiererei, der neuen Montage sowie den innovativen Logistikstrukturen. In den kommenden Monaten nutzen wir die Erkenntnisse aus dem Anlauf, um die Prozesse für die Serienproduktion weiter zu verfeinern und einen reibungslosen Serienstart sicherzustellen“.
Eine Besonderheit zeichnet dabei das Werk München aus: Bisher hat ein Team aus dem Stammwerk gemeinsam mit dem Team des nahegelegenen Pilotwerks die ersten Fahrzeuge im Forschungs- und Innovationszentrum montiert. Mit der Fertigstellung der neuen Fertigungs- und Logistikbereiche im Werk durchlaufen die Fahrzeuge nun sämtliche Produktionsschritte im Werk. Das bedeutet: Alle Logistikprozesse, Produktionsanlagen und Arbeitsschritte müssen bereits jetzt reibungslos laufen. Auch wenn die Stückzahlen noch gering sind, werden alle Teile in den vorgesehenen Materialflüssen bereitgestellt und an der Linie verarbeitet.
„Dabei nimmt man jedes Teil und jeden Produktionsschritt genau unter die Lupe. Ein besonderer Fokus liegt auf der Freigabeprüfung der hochmodernen Fertigungsanlagen und -werkzeuge sowie deren digitaler Anbindung an die bestehenden Systeme“, erklärt BMW. „Durch den Testlauf mit dem zukünftigen Fahrzeugmodell lassen sich nun weitere Optimierungspotenziale erkennen. Für die nächsten Monate heißt das: auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse die Prozesse verfeinern.“
Auch die Mitarbeiter durchliefen in dieser Phase intensive Trainings, heißt es weiter. „Jüngst noch mittels Augmented Reality und jetzt an den neuen Anlagen und Maschinen. Durch die enge Zusammenarbeit aller Produktionsbereiche wird sichergestellt, dass beim Serienanlauf alle Abläufe reibungslos ineinandergreifen.“
BMW hat vor wenigen Monaten den jüngsten iX3 als erstes Modell der Neuen Klasse vorgestellt. Das Mittelklasse-SUV wird auch weiter auf einer anderen Architektur als klassischer Verbrenner und Plug-in-Hybrid verkauft. Das gilt ebenso für den nächsten 3er, der von diesem Jahr an auch als Vollstromer in Europa angeboten wird.
Beim E-Antrieb macht BMW mit der Neuen Klasse einen großen Schritt. So verfügt der neue iX3 auf der Plattform über 345 kW/469 PS Leistung und eine 108,7-kWh-Batterie für bis zu 805 Kilometer Reichweite. Die Limousine sollte mit ihrer besseren Aerodynamik und weniger Gewicht darüber liegen. Schnellladen gelingt mit der 800-Volt-Architektur mit bis zu 400 kW, damit kann der iX3 seine Batterie in 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent füllen. Das „Heart of Joy“ ist als Zentralcomputer für Antrieb, Bremsen, Laden durch Rekuperation und Teilfunktionen der Lenkung zuständig.
Kommentare
R2D2 meint
Genau SO muss e-mobilität aussehen. Klassiches Desgin, Leistungsdaten bis zum umfallen, Akku über 100 kWh und eine brutale Ladeleistung. Damit kommen auch die Schrauberverkäufer in der selben Zeit von München nach Berlin wie die Verpesterbande. *gg
gut gemacht BMW.
McGybrush meint
Schade. Die Stosstange hat im unteren Teil alles verloren was den Prototypen im Retro Look so ausgemacht hat.
Jetzt ist die Stosstange unten wieder ein neumoderner Schneeschieber statt Retro.
David meint
Es geht weiter und BMW, baut das gut auf. Nachdem der SUV mit über 805 km Reichweite werben darf, wird es bei den nächsten Varianten eher mehr als weniger. Mercedes hat ja gut vorgelegt. In der Klasse und Audi hat in den Wintertests wieder gezeigt, dass eine Klasse darüber deutsches Premium ohne Konkurrenz ist. P.S.: Wenn wir davon sprechen, für welchen Hersteller es nicht so gut läuft, dann frage ich mich, warum das KBA diesmal nicht am dritten Werktag des neuen Monats vormittags die Januarzahlen hat.
CaptainPicard meint
Warum sollte es mehr Reichweite werden? Man wird einfach den Akku verkleinern um ebenfalls auf 800 km WLTP zu kommen, aber mit weniger Kapazität und somit Kosten.
MrBlueEyes meint
Wie oft sollen wir denn das noch durchkauen?
Der i3 50 xDrive wird zu 99,9% Sicherheit (siehe Erklärungen weiter unten) auch den 108,7 KWh Netto Akku bekommen wie der iX3.
Und aufgrund Karosserieform und Gewicht wird der i3 damit logischerweise viel weiter kommen… ich schätze 900 Km WLTP
South meint
Ich habe ihn gestern genauso getarnt auf der Autobahn im Münchener Norden gesehen. Der sieht schon bei der Form um längen besser als, als der wirklich unschön hochgestelzte iX3. BMW macht tatsächlich momentan viel richtig, wobei man noch abwarten muss, wie er ungetarnt aussieht, wann es „normale“ Ausstattungen gibt und natürlich was er denn da kostet…
Dieses Jahr sollte auch endlich Audi mit einem Mittelklassewagen in Limousinenform folgen. SUV kann man bei einem E Auto echt vergessen, nur teuer und frisst einfach Reichweite, genau auf der Autobahn, wo man eben bei Langstreckenfahrten unterwegs ist…
A-P meint
BMW macht erst mit der „neuen Klasse“ wirklich richtig.
Stef meint
Absolut nicht. Hab einen i4 seit 3 Jahren und der ist besser als alles bei der Konkurrenz.
RudiFaehrtTesla meint
Woher willst du es wissen, wenn du nur einen i4 fährst?
MrBlueEyes meint
Und ein Jahr später kommt die neue Benchmark im Bereich der Mittelklasse-Premium-Kombis
i3 Touring
Und da Mercedes anscheinend ein T-Modell der C-Klasse und auch E-Klasse (?) abgesagt hat, und von AUDI auch so schnell nichts kommt, dürften bei BMW die Sektkorken gleich in zweierlei Hinsicht knallen… nicht nur, dass man in der E-Technik konkurrenzlos ist, nein, man wird dann auch als einziger BEV-Premium-Kombis im Angebot haben…
BMW verkauft jetzt schon so viele BEV wie Audi und Mercedes zusammen…
Und da das BEV-Geschäft der Deutschen Hersteller sich aktuell hauptsächlich in Deutschland/Europa abspielt, ist ein Kombi-Modell im Grunde unverzichtbar… man sieht das z.B. auch am Erfolg des ID.7 Tourer… BMW macht gerade sehr viel richtig…
T. meint
Du feierst die Party, bevor sie überhaupt angefangen hat, geschweige denn am Laufen ist. Kann man machen.
M. meint
Das muss von dir abgefärbt haben.
😂
Fred Feuerstein meint
M. meint
MrBlueEyes meint
Ich kann halt 1 uns 1 zusammenzählen 😉
Andi EE meint
Bei Tesla funktioniert es aber nie bei dir. Die verkaufen ein x-Faches BEV von BMW und du redest dort immer von Versagen. Es ist erstaunlich dass man mit einem Viertel so gut und mit 4x mehr, so schlecht sein kann … nach deiner speziellen Logik. 🎉
MrBlueEyes meint
BMW STEIGERT seine BEV-Verkäufe… bei Tesla SINKEN die BEV-Verkäufe jährlich…
Diese Logik scheint bei dir noch nicht verstanden… und irgendwann wird der Punkt kommen, an dem sich diese Kurven schneiden 😉
Deity meint
Ich wünsche es mir sehr, aber bisher fahren noch keine Erlkönige des Tourings herum. Und nach der Hiobs Botschaft von Mercedes bin ich mir gar nicht mehr so 100% sicher ob es den Touring geben wird.
MrBlueEyes meint
Doch wird es… Baustart geplant so um 07/27… Typ NA1… noch bissle hin leider
Mäx meint
Ich glaube es auch erst wenn ich einen Erlkönig sehe :D
Aber die Zeichen stehen zumindest ganz gut.
TM3 meint
Von Audi gibt es den A6 eTron Avant
Gunnar meint
elektrischer Dreier, elektrische C-Klasse…wird ein gutes Jahr. Bin auf die Vorstellungen gespannt. Der dritte im Bunde, der elektrische A4 fehlt noch.
T. meint
CJuser meint
Noch… wird 2029 scheinbar das erste SSP-Modell von Audi sein. Hätten den natürlich auch auf PPE-Basis bringen können, wäre aber scheinbar zu teuer oder technisch zu schlecht geworden. Einen Grund wird es wohl gehabt haben.
EdgarW meint
Für PPE braucht’s den Partner Porsche, der nur noch rumflattert, wie ein Haufen panischer Hühner und am liebsten alles absagen würde, siehe Meldung von heute zur potenziellen Absage des elektrischen Boxter/Cayman. Porsche sollte mal nen Blick nach München werfen, wie man’s erfolgreich hinbekommt mit den ambitionierten E-Modellen. Statt dieser Verzagtheit in Zuffenhausen.
CJuser meint
Ich glaube hier verwechselst du „PPE“ und „PPE Sport“. Letztere Plattform ist speziell für Sportwagen. A6 e-tron, Q6 e-tron und Macan stehen ja bereits auf der „PPE“.
CJuser meint
Sehr erfreulich, dass BMW mit dem i3 scheinbar nicht dem Größenwachstum der Mitbewerber folgt. Und selbst mit 2/3 der maximalen Akkukapazität würde man auf knapp 70 kWh kommen (sollten also selbst mit LFP-Zellen möglich sein) und könnte 500+ km nach WLTP erreichen. Mehr als ausreichend bei einem Basismodell. Darüber kommt aber sicherlich auch noch ein Akkupack mit vielleicht 85 kWh, welches dann auch mit Allrad kombinierbar ist.
Mäx meint
Der i3 wird als 50 xDrive das Akkupack aus dem iX3 bekommen, sprich 108kWh netto.
Darunter wird es dann andere Motorisierungen (z.B. 40 RWD) mit kleineren Akkupacks geben.
Mäx meint
Nachtrag: 2024 gab es mal ein Gerücht über 75/90/105kWh bei der Neuen Klasse.
Das passt so ganz grob zu den 108kWh aus dem iX3.
90kWh als RWD dürften trotzdem so grob 700km WLTP sein und 75kWh als Basis (evtl. LFP) für eine 20er RWD Motorisierung könnte auch gut passen.
Gunnar meint
Das wäre der Hammer.
400km Autobahn sind dann selbst im absoluten Worstcase drin.
Irgendwas zwischen 500km – 600km sollten es dann in den allermeisten Szenarien sein.
Mäx meint
Jop, ca. 4,5-5h Fahrt am Stück mit 20 Minuten Nachladezeit um dann wieder 4h fahren zu können.
Das sind dann fast 1.000km mit 20 Minuten Nachladezeit.
Aber wie immer wieder es Kolbenkläuse geben, die 1.500km bei arktischen Temperaturen mit Anhänger und Sturmgegenwind haben wollen, allenfalls sei die E-Mobilität ja gescheitert.
Tommy meint
Sicher? In einem Video bei der Vorstellung des iX3 wurde gesagt, dass der neue i3 die kleineren, flacheren Zellen bekommt. Diese haben eine geringere Energiedichte. Demnach bekommt er nicht die gleiche Batterie wie der iX3
Tommy meint
Ich antworte mir mal selber. Zitat: „…Die von BMW verwendeten Rundzellen haben 46 Millimeter Durchmesser, aber es gibt zwei verschiedene Höhen, die nicht genannt werden. 4680-Zellen sind offenbar nicht dabei; laut Automobilwoche handelt es sich um Zellen im Format 4695 und 46120, also zwei höhere Zylinderformen. Sie sollen je nach Fahrzeugsegment eingesetzt werden. Vermutlich sind die 4695-Zellen also eher für eine Limousine gedacht, die 46120er für ein SUV.“
CJuser meint
Nach dem was ich bisher gelesen habe, werden die längeren/höheren Zellen auch im iX3 (noch) nicht werden.
Mäx meint
Die Aussage darüber, dass BMW im iX3 50xdrive, also dem mit 108kWh netto, die 4895 Zellen verbaut ist gesichert von BMW Mitarbeitern im „Batterieteam“.
Das Gerücht, dass der i3 50xDrive den gleichen Akku wie der iX3 50xDrive bekommt, wurde von einem sehr bekannten und gut informiertem Leaker beschrieben.
Außerdem hat BMW keine kleinere Rundzelle als 4895 geplant und somit ist es eigentlich zu 99,9% sicher, dass der i3 mit 108kWh als 50xDrive kommen wird.
Darunter wird es dann kleinere Packs geben für andere Motorisierungen.
M. meint
Richtig, der iX3 hat die kurzen Zellen (4695), und die wird auch der i3 bekommen.
Es wäre aber vorstellbar, dass man ein paar Zellen rausnimmt, weil realistisch betrachtet 108,9 kWh – und damit an die 900 km WLTP – kaum jemand wirklich braucht.
Höchstens als Argument für Dieseldieter.
McGybrush meint
Der i3 bekommt die kleineren. Soweit stimmts.
Der iX3 hat aber ebenfalls die kleineren der beiden möglichen Zellhöhen.
Die M Abteilung hat zudem schon gesagt das der i3 als M >100kWh Akku bekommen wird.
Was zu dem 108kWh iX3 Akku passen würde. Der M wird ja kein eigenen unterbau bekommen. Also wird der >100kWh Akku auch in alle anderen Versionen rein passen.
Mäx meint
@McGybrush
„Der M wird ja kein eigenen unterbau bekommen.“
Im Prinzip doch. In der gleichen Pressemeldung über die >100kWh wurden auch „höhere Spitzen- und Ladeleistungen als im regulären BMW i3 (NA0) der Neuen Klasse“ versprochen.
Laut Gerüchten (Leaker) hat der Akku der M Variante eine eigene Pack-ID, muss zwangläufig also bauliche Unterschiede haben (bessere Kühlung ist ja Minimum notwendig).
Wohingegen i3 und iX3 im 50er die gleiche Pack-ID haben, also baugleich sind.
Aber die M Variante des iX3 bekommt wie der iX3 M60 die gleiche Pack-ID wie der bekannte 108kWh Akku.
ID.4 statt Golf meint
@CJuser, wie definierst du „nicht Größer“? Beispiel: Welche Abmessungen hat der BMW 3er (Baujahr 2017)? Die Höhe, gemessen vom Boden bis zum Dach des Fahrzeugs, variiert je nach Variante zwischen 1429 mm und 1508 mm. Die Breite liegt zwischen 1811 mm und 1828 mm. Die Länge variiert zwischen 4624 mm und 4824 mm.
Ich definiere hier vor allem Breite x Länge – und die neue Breite wird 1,9m betragen + Spiegel. Das führt zu einem Problem mit Parkplätzen die einfach für mehr als 1,8m kaum geeignet sind. Mit dem ID.4 fällt es schon extrem schwer Parklücken zu erreichen, trotz super Wendekreis. Auch der lange Radstand hilft da wenig. Immerhin durch das hohe Sitzen fällt es leichter durch die enge Tür auszusteigen ohne dem Nachbarn eine Delle zu drücken. Komisch das alle anderen Antworten gar nicht auf deinen ersten Punkt eingehen und irgendwie wieder über Akku Größe fabulieren.
CJuser meint
4.824 mm Länge? Der normale 3er ist doch aktuell nur 4.713 mm lang. Die Mitbewerber kratzen schon in der Basis ordentlich an der 4,8m oder überschreiten diese. So wie nach bisherigen Meldungen auch der kommende C-Klasse EQ. Der iX3 bleibt erfreulicherweise noch darunter und nach den obigen Fotos scheint das auch beim i3 so zu sein.
M. meint
Gefällt.
Ich bin auf das finale Fahrzeug wirklich gespannt.
MrBlueEyes meint
Da steht er… die wahrscheinlich neue Benchmark im Bereich der Premium-Mittelklasse-Limousinen… tolle Zeiten :)