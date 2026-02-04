Baut Ford in Europa bald Elektroautos für Geely?

In europäischen Fabriken des US-Automobilherstellers Ford könnten in Zukunft auch Elektroautos des chinesischen Geely-Konzerns vom Band rollen. Das würde im Rahmen einer Partnerschaft geschehen, in der Kosten für und Technologien und Produktion geteilt werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mehrere informierte Personen.

Die Unternehmen führen demnach Gespräche darüber, dass Geely Ford-Fabrikflächen in Europa zur Produktion von Fahrzeugen für die Region nutzen soll. Sie prüfen auch den möglichen Rahmen für gemeinsame Fahrzeugtechnologien, darunter für automatisiertes Fahren. Die Gespräche über die europäische Fertigung sollen weiter fortgeschritten sein.

Geely und Ford diskutieren dem Bericht zufolge schon länger eine mögliche Partnerschaft in Europa. Geely wollte sich dazu auf Anfrage von Reuters nicht äußern. Ford erklärte, dass man mit diversen Unternehmen über unterschiedlichste Dinge spreche. „Manchmal werden sie Wirklichkeit, manchmal nicht.“

Chinesische Farhzeughersteller setzen vor allem auf Elektroautos und drängen mit diesen auf andere Märkte. In den USA sind sie wegen Zöllen und Restriktionen bislang so gut wie nicht vertreten. Dafür steht zunehmend Europa im Fokus der Unternehmen aus der Volksrepublik. Die EU hat 2024 zusätzliche Zölle auf in China gebaute E-Autos eingeführt. Brüssel wirft Peking vor, seine Autobauer umfassend zu subventionieren und ihnen damit einen unfairen Vorteil gegenüber den europäischen Herstellern zu verschaffen.

Als Reaktion auf die EU-Strafzölle planen immer mehr chinesische Autohersteller mit lokaler Produktion. Geely könnte dazu dem Bericht zufolge eine Kooperation mit Ford eingehen. Ford könnte die Zusammenarbeit dabei helfen, in Bereichen wie vernetzte Fahrzeugtechnologie und Autonomie, die für chinesische Autohersteller ein wichtiger Schwerpunkt sind, zur Konkurrenz aufzuschließen.

CEO Jim Farley hat sich deutlich dazu geäußert, dass Ford den Wettbewerbsrückstand gegenüber China aufholen muss. Er hat sich auch offen über die Notwendigkeit von Partnerschaften geäußert. Der US-Autohersteller hat kürzlich bereits einen Vertrag über die Produktion von Elektroautos in Europa mit dem französischen Renault-Konzern geschlossen.