Volvo-Chef: Plug-in-Hybride bleiben als Brücke zur E-Mobilität

Volvo wird weitere Plug-in-Hybridmodelle anbieten und hält parallel am bisherigen Bestseller fest: Das Mittelklasse-SUV XC60 bleibt trotz der Einführung seines vollelektrischen Nachfolgers EX60 im Programm. Das bestätigte CEO Håkan Samuelsson am Rande der EX60-Präsentation im Gespräch mit The Independent. Zudem ist eine modellgepflegte Version des XC60 geplant.

Samuelsson bezeichnete den XC60 als Übergangslösung. „Wir werden ihn verbessern, und er bleibt als eine Art Brückenlösung so lange auf dem Markt, wie er gebraucht wird“, sagte er. Volvo verfolge zwar konsequent die Elektrifizierungsstrategie, lege sich aber nicht auf ein fixes Enddatum für Plug-in-Hybride fest, um bestehende Kunden nicht zu verlieren.

Grundlage des neuen EX60 ist die SPA3-Plattform, die laut Volvo günstiger zu produzieren ist als viele konkurrierende Elektroarchitekturen. Das verschaffe dem Unternehmen finanzielle Vorteile. Durch eine vergleichbare Marge bei Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen könne man flexibel auf Kundenwünsche reagieren, so Samuelsson.

Gleichzeitig kündigte der CEO der schwedischen Premiummarke an, gemeinsam mit dem chinesischen Mutterkonzern Geely weitere Plug-in-Hybride zu entwickeln. Eine komplette Neuentwicklung aus eigener Kraft sei zu teuer. Auch ein möglicher neuer Plug-in-Hybrid als Weiterentwicklung des XC60 werde zumindest teilweise in Zusammenarbeit mit Geely entstehen, konkrete Entscheidungen seien jedoch noch offen.

Samuelsson verwies darauf, dass sowohl die 60er- als auch die 90er-Baureihe derzeit sehr gut liefen und in Design und Qualität zeitlos seien. Deshalb bestehe kein unmittelbarer Handlungsdruck, diese Modelle vollständig zu ersetzen.

Der CEO deutete jedoch einen Wandel bei künftigen Plug-in-Hybriden an. Diese sollten nicht länger konventionelle Fahrzeuge mit zusätzlicher Batterie sein, sondern primär als Elektroautos konzipiert werden, ergänzt durch einen Verbrennungsmotor als Reserve.

Diese zweite Generation von Plug-in-Hybriden entstehe aus Kostengründen parallel zur reinen Elektrostrategie und in enger Zusammenarbeit mit Geely. Als Beispiel nannte Samuelsson den XC70, der gemeinsam mit Geely entwickelt und in China gebaut wird. Volvo schließt nicht aus, dieses Modell künftig auch in Europa anzubieten.