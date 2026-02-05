Toyota bZ4X Touring startet zu Preisen ab 49.990 Euro

Toyota öffnet die Auftragsbücher für sein neues Elektro-Flaggschiff: Der bZ4X Touring ist in zwei Ausstattungs- und zwei Antriebsvarianten zum Einführungspreis ab 49.990 Euro bestellbar. Das geräumigere Schwestermodell des Elektro-Crossovers bZ4X rollt ab Mai 2026 in die Ausstellungsräume der deutschen Handelspartner.
Mit seinem großzügigen und variablen Innenraum und 669 Litern Laderaumvolumen sei der 4,83 Meter lange bZ4X Touring das ideale Familien-SUV mit Elektroantrieb, wirbt der Hersteller.
Typisch für die Elektromodelle der Japaner ist die Wahl zwischen Vorder- und Allradantrieb. In der frontgetriebenen Ausführung arbeitet ein 165 kW (224 PS) starker Elektromotor an der Vorderachse, der ein maximales Drehmoment von 268 Nm entwickelt. In der Allradversion wird dieser von einem weiteren, ebenfalls 165 kW (224 PS) starken E-Motor an der Hinterachse unterstützt. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von 280 kW (380 PS), die den bZ4X Touring zum stärksten Elektromodell von Toyota auf dem Markt macht. In dieser Ausführung lassen sich bis zu 1500 Kilogramm Anhängelast (gebremst) an den Haken nehmen.
Abseits befestigter Straßen soll der Allradantrieb dank X-Mode samt zweier Modi für unterschiedliche Geländebedingungen für bestmögliche Traktion und hohe Fahrsicherheit sorgen. Zusätzlich kann die „Grip-Control“ aktiviert werden: Das Elektroauto ermittelt dann die Fahrbahneigenschaften und hält mittels Brems- und Schlupfregelung automatisch eine niedrige, konstante Geschwindigkeit, so dass sich der Fahrer auf das Lenken konzentrieren kann.
In beiden Antriebsvarianten verfügt der bZ4X Touring über eine Lithium-Ionen-Batterie mit 74,7 kWh Bruttokapazität und bis zu 591 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Für das Laden an Wechselstrom-Ladestationen und Wallboxen (AC) ist ein 11-kW-Ladegerät an Bord, in der Top-Version gehört ein 22-kW-Bordladegerät zur Ausstattung. Die maximale Schnellladekapazität (DC) liegt bei 150 kW, wodurch sich die Batterie in 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden lässt.
Für die Optimierung von Reichweite und Ladezeiten sorgt neben einer Wärmepumpe eine Batterievorkonditionierung (jeweils serienmäßig), die entweder manuell über das Multimediasystem gestartet, vorab geplant oder automatisch aktiviert wird, wenn über das Navigationssystem eine Ladestation angefahren wird. Dadurch wird die Batterie vor Beginn des Ladevorgangs auf die ideale Temperatur gebracht, was auch bei kalten Bedingungen eine höhere Ladeleistung ermöglicht. Zudem wählt eine spezielle Navigationsfunktion auf der Grundlage des aktuellen Batterieladestands und der verbleibenden Reichweite des Fahrzeugs automatisch eine Route mit empfohlenen, bequem zu erreichenden Ladestationen aus.
„Im Vergleich zum eleganten Hightech-Look des normalen bZ4X weist das neue Touring-Modell einen robusteren Abenteuer-Look auf“, erklärt Toyota. „Dazu trägt eine Reihe von Styling-Details bei, etwa das schwarze Finish der Radhäuser, schwarze Felgen und die Dachreling. Die Farbpalette umfasst unter anderem die neue Lackierung Brilliant Bronze.“
Kunden können sich beim bZ4X Touring zwischen zwei Ausstattungslinien entscheiden. In der Einstiegsversion, die wahlweise mit Vorder- oder Allradantrieb (ab 55.000 Euro) kombiniert werden kann, sind unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, ein 14-Zoll-Multimedia-Display, eine Rückfahrkamera, das Navigationssystem Toyota Smart Connect, eine Ambientebeleuchtung, eine Sitzheizung für die Vordersitze, ein beheizbares Lenkrad, das Smart-Key-System, ein automatisch abblendender Innenspiegel sowie 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit dabei.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Die serienmäßige Sicherheitsausstattung umfasst Toyotas Assistenzsysteme „Safety Sense“ wie das Pre-Collision System, einen Fernlicht-Assistenten, einen Spurhalte- und Spurführungs-Assistenten, einen Toter-Winkel-Warner, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage und eine Verkehrszeichenerkennung.
Wie auf alle seine batterieelektrischen Modelle gewährt Toyota für den bZ4X Touring eine erweiterte Garantie auf die Batterie über bis zu zehn Jahre beziehungsweise bis zu einer Laufleistung von 250.000 Kilometern. Sie deckt Funktionsstörungen sowie einen Kapazitätsabfall unter 70 Prozent ab.
Kommentare
Mary Schmitt meint
Könnte schlimmer sein. Wird sicher seine Käufer finden. Aber groß was reißen kann man damit so erstmal nicht. Das könnte sich bei niedrigen Raten ändern. Man wird sehen.
Yogi meint
Ja ist denn schon 2026……400V, 74kWh, 150kW, 28min 10-80%….hahaha….
eBikerin meint
Noch was gefunden. Die Dachreling finde ich optisch super. Nur hätte man die aus aerodynamischen Gründen nicht variabel machen können? Gabs früher ja auch bei einigen Modellen.
eBikerin meint
Äusserlich find ich den obwohl es ein SUV ist ganz gut. Auch die gezeigte Farbkombi gefällt mir.
Was mir gar nicht gefällt ist (wie auch bei anderen Herstellern) dieses hingeklatschte Tablett.
Das hat MB beim cla besser gelöst – sieht für mich da mehr aus wie aus einem Guss. Ach ja da es ein SUV ist – finde auch das Tablett im iX3 hässlich.
Reichweite – naja ok für die Batteriegröße – nur die Ladegeschwindigkeit wieder. Da kann auch ein 400 Volt system im Jahre 2026 bessere Ergebnisse liefern.
LOL meint
haja BMW … mir erschließt sich der Sinn nicht warum man von einem Display einen Teil wegschneidet nur damit es nicht eckig ist und man am Ende sagen kann, dass man was anderes gemacht hat als die anderen … da steckt noch Einsparpotential drin, da wird dann zum LCI jemand belohnt für die tolle Idee es einfach rechteckig zu machen
eBikerin meint
Wie gesagt ich finde dieses : ich klebe ein Tablett in die Mitte Design was fast alle Hersteller machen einfach nur noch schrecklich. BMW verstehe ich da ehrlich am wenigsten. Das Display im 7ner finde ich super gelungen – das hätte man auch in den ix3 bauen können. Hab das auch schon live angeschaut usw – gefällt mir super. Und es ist doch nur das Display – da kann doch der Autopreis nun wirklich nicht das ausschlaggebende Argument sein.
M. meint
Am linken Rand sind Funktionen für den schnellen Zugriff abgelegt. Mit langen Fingern geht das, ohne das Lenkrad loszulassen, mit kurzen nur kurz.
Das ist der Sinn dahinter.
F. K. Fast meint
Mich stört so ein Tablett überhaupt nicht.
LOL meint
mich stört eher das komische Ding hinterm Lenkrad
eBikerin meint
Stimmt das hätte man auch schöner lösen können. Früher konnte man ja auch die Anzeigen sauber integrieren. Kann ich aber mit leben.
Karl S meint
Die Anzeige mit HUD (Head-up-display) -Funktion?
Bei den Testfahrten in YT schimpften auch ein paar Fahrer(innen)
über die schlechte Positionierung. Das Lenkrad verdeckt
zumindest teilweise die Sicht auf das Display.
Habe mir schon die neue Version des Nicht-Touring bz4x angesehen.
Was mich stört sind die Hochglanz Verkleidungen der Radkästen.
Sieht bescheuert aus. Der Cockpit-Bereich ist zwar ohne Klavierlack,
dafür glänzen die vier Radkastenverkleidungen um die Wette. Nicht
das sie einen schmalen Kunststoff-Schutz rund um die Kotflügel
montiert haben, nein diese Kunst-Objekte sind hoch und breit,
vorne bis unter die Motorhaube.