Toyota bZ4X Touring startet zu Preisen ab 49.990 Euro

Toyota öffnet die Auftragsbücher für sein neues Elektro-Flaggschiff: Der bZ4X Touring ist in zwei Ausstattungs- und zwei Antriebsvarianten zum Einführungspreis ab 49.990 Euro bestellbar. Das geräumigere Schwestermodell des Elektro-Crossovers bZ4X rollt ab Mai 2026 in die Ausstellungsräume der deutschen Handelspartner.

Mit seinem großzügigen und variablen Innenraum und 669 Litern Laderaumvolumen sei der 4,83 Meter lange bZ4X Touring das ideale Familien-SUV mit Elektroantrieb, wirbt der Hersteller.

Typisch für die Elektromodelle der Japaner ist die Wahl zwischen Vorder- und Allradantrieb. In der frontgetriebenen Ausführung arbeitet ein 165 kW (224 PS) starker Elektromotor an der Vorderachse, der ein maximales Drehmoment von 268 Nm entwickelt. In der Allradversion wird dieser von einem weiteren, ebenfalls 165 kW (224 PS) starken E-Motor an der Hinterachse unterstützt. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von 280 kW (380 PS), die den bZ4X Touring zum stärksten Elektromodell von Toyota auf dem Markt macht. In dieser Ausführung lassen sich bis zu 1500 Kilogramm Anhängelast (gebremst) an den Haken nehmen.

Abseits befestigter Straßen soll der Allradantrieb dank X-Mode samt zweier Modi für unterschiedliche Geländebedingungen für bestmögliche Traktion und hohe Fahrsicherheit sorgen. Zusätzlich kann die „Grip-Control“ aktiviert werden: Das Elektroauto ermittelt dann die Fahrbahneigenschaften und hält mittels Brems- und Schlupf­regelung automatisch eine niedrige, konstante Geschwindigkeit, so dass sich der Fahrer auf das Lenken konzentrieren kann.

In beiden Antriebsvarianten verfügt der bZ4X Touring über eine Lithium-Ionen-Batterie mit 74,7 kWh Bruttokapazität und bis zu 591 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Für das Laden an Wechselstrom-Ladestationen und Wallboxen (AC) ist ein 11-kW-Ladegerät an Bord, in der Top-Version gehört ein 22-kW-Bordladegerät zur Ausstattung. Die maximale Schnellladekapazität (DC) liegt bei 150 kW, wodurch sich die Batterie in 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden lässt.

Für die Optimierung von Reichweite und Ladezeiten sorgt neben einer Wärmepumpe eine Batterievorkonditionierung (jeweils serienmäßig), die entweder manuell über das Multimediasystem gestartet, vorab geplant oder automatisch aktiviert wird, wenn über das Navigationssystem eine Ladestation angefahren wird. Dadurch wird die Batterie vor Beginn des Ladevorgangs auf die ideale Temperatur gebracht, was auch bei kalten Bedingungen eine höhere Ladeleistung ermöglicht. Zudem wählt eine spezielle Navigationsfunktion auf der Grundlage des aktuellen Batterieladestands und der verbleibenden Reichweite des Fahrzeugs automatisch eine Route mit empfohlenen, bequem zu erreichenden Ladestationen aus.

„Im Vergleich zum eleganten Hightech-Look des normalen bZ4X weist das neue Touring-Modell einen robusteren Abenteuer-Look auf“, erklärt Toyota. „Dazu trägt eine Reihe von Styling-Details bei, etwa das schwarze Finish der Radhäuser, schwarze Felgen und die Dachreling. Die Farbpalette umfasst unter anderem die neue Lackierung Brilliant Bronze.“

Kunden können sich beim bZ4X Touring zwischen zwei Ausstattungslinien entscheiden. In der Einstiegsversion, die wahlweise mit Vorder- oder Allradantrieb (ab 55.000 Euro) kombiniert werden kann, sind unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, ein 14-Zoll-Multimedia-Display, eine Rückfahrkamera, das Navigationssystem Toyota Smart Connect, eine Ambientebeleuchtung, eine Sitzheizung für die Vordersitze, ein beheizbares Lenkrad, das Smart-Key-System, ein automatisch abblendender Innenspiegel sowie 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit dabei.

Die serienmäßige Sicherheitsausstattung umfasst Toyotas Assistenzsysteme „Safety Sense“ wie das Pre-Collision System, einen Fernlicht-Assistenten, einen Spurhalte- und Spurführungs-Assistenten, einen Toter-Winkel-Warner, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage und eine Verkehrszeichenerkennung.

Wie auf alle seine batterieelektrischen Modelle gewährt Toyota für den bZ4X Touring eine erweiterte Garantie auf die Batterie über bis zu zehn Jahre beziehungsweise bis zu einer Laufleistung von 250.000 Kilometern. Sie deckt Funktionsstörungen sowie einen Kapazitätsabfall unter 70 Prozent ab.