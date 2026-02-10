Umfrage: Deutsche trauen heimischen Herstellern die besten E-Autos zu

Viele Menschen in Deutschland glauben laut einer Umfrage, dass hierzulande die wettbewerbsfähigsten Elektroautos gebaut werden. 43 Prozent der Befragten sahen demnach Deutschland vorne, gefolgt von China (23 %).
Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung Oliver Wyman, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) schon vorliegt. Dafür wurden nach Angaben des Unternehmens im November 2025 etwas über 1000 Menschen in Deutschland online befragt.
„Das ist eine Chance, die Wertschöpfung der Automobilbranche in Europa zu erhalten und sogar zu steigern“, sagte Simon Schnurrer, Partner bei Oliver Wyman der dpa. Jetzt komme es darauf an, Preisargumente und digitale Stärken noch gezielter zu besetzen, um das vorhandene Vertrauen in Qualität und Sicherheit in klare und schnelle Kaufentscheidungen zu verwandeln.
Im letzten Jahr sind laut dem Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) in Deutschland mehr als 545.000 reine Batterieautos (BEV) neu auf die Straße gekommen. Chinesische Anbieter spielten zuletzt noch eine überschaubare Rolle.
Kommentare
F. K. Fast meint
43% sind aber nicht die Mehrheit. Etwas unklar ist, wer befragt wurde – nur Autofahrer (inkl. Diesel-Dieter), nur BEV-Fahrer?
Ich bin mir nicht sicher, wen ich ganz vorn sehen würde, aber wen ich ganz hinten sehe (oder kurz davor).
Andi EE meint
Wenn es noch eines Beweises benötigt hat, dass Patriotismus die Sinne vernebelt, dann hat man hier wieder ein wunderbares Beispiel.
M. meint
Wenn es noch eines Beweises benötigt hat, dass Religion die Sinne vernebelt, dann hat man hier wieder ein wunderbares Beispiel.
Tim Leiser meint
😂
ich hab den Artikel überhaupt nicht gelesen und bin direkt runter um zu gucken, was Andi dazu schreibt. Denn er weiß: ALLES Gute auf der Welt ist ausschließlich dem ewigen Elon zuzutrauen.
Andi EE meint
Wieso, ich hab mich nur um die Deutsche Verblendung gekümmert. Und wenn das kein Beweis ist, was denn sonst. Bei den Batterien seid ihr nix, bei der Software noch weniger, wie kann man sich so was zusammenreimen, wie das die Bevölkerung nach dem Artikel tut?!
Mit dem Wendekreis, dem Spaltmaße und dem Fahrwerk wahrscheinlich, sorry hab ich vergessen, das sind ja die relevanten Parameter die die Zukunft bestimmen. 🥳 Abgehängt weil man die Schlüsseltechnologien nicht beherrscht.
Andi EE meint
Spiel du mit Autos M.Pünktchen. 😄
Simon meint
Die Autos sind sehr gut, zu viel Hartplasik ist nicht gut, was aber echt schlecht ist sind die Servicekoszen und die zahlreichen Abo Modelle für Funktion. Sehr schade.
MrBlueEyes meint
Im Falle BMW und der Neuen Klasse stimmt das auch 👍🏻😁
Aber auch so bauen die Deutschen immer noch die besten (Elektro)Autos… isso…
Powerwall Thorsten meint
Stimmt, das deutsche Model Y kommt ja auch aus Grünheide.
;-)
Egon_meier meint
Es gibt eben zu viele ernüchternde Erfahrungen mit den Wunder-Autos aus fernen Landen.
Wer schon einem auf den Gewähr- und Garantierverweigerer aus Korea bzw China und von Stellantis gestoßen ist, der bliebt lieber bei heimischen Anbietern.
Da funktioniert es dann irgendwann.
Und wer will schon ernsthaft eine Karaoke-Anlage auf Rädern haben?