Umfrage: Deutsche trauen heimischen Herstellern die besten E-Autos zu

Viele Menschen in Deutschland glauben laut einer Umfrage, dass hierzulande die wettbewerbsfähigsten Elektroautos gebaut werden. 43 Prozent der Befragten sahen demnach Deutschland vorne, gefolgt von China (23 %).

Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung Oliver Wyman, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) schon vorliegt. Dafür wurden nach Angaben des Unternehmens im November 2025 etwas über 1000 Menschen in Deutschland online befragt.

„Das ist eine Chance, die Wertschöpfung der Automobilbranche in Europa zu erhalten und sogar zu steigern“, sagte Simon Schnurrer, Partner bei Oliver Wyman der dpa. Jetzt komme es darauf an, Preisargumente und digitale Stärken noch gezielter zu besetzen, um das vorhandene Vertrauen in Qualität und Sicherheit in klare und schnelle Kaufentscheidungen zu verwandeln.

Im letzten Jahr sind laut dem Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) in Deutschland mehr als 545.000 reine Batterieautos (BEV) neu auf die Straße gekommen. Chinesische Anbieter spielten zuletzt noch eine überschaubare Rolle.