Aufgewerteter Lexus RZ feiert Premiere im Handel

Der 2023 eingeführte Lexus RZ startet in einer umfassend überarbeiteten Version in Deutschland. Das Modell steht für Probefahrten bereit, die ersten Auslieferungen an Kunden sollen in den kommenden Wochen erfolgen. Los geht es bei 57.100 Euro.

Während der neue E-Achsen-Antrieb mehr Leistung bietet und in Verbindung mit der ausstattungsabhängigen Allradsteuerung Direct4 und dem neuen Steer-by-Wire-System für ein gutes Fahrerlebnis sorgen soll, steigt die Reichweite dank der optimierten 77-kWh-Batterie auf bis zu 559 WLTP-Kilometer ja nach Variante. An Gleichstrom-Schnellladestationen lässt sich der RZ in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Zudem gehört ein 22-kW-Bordladegerät zur Serienausstattung, das die Ladezeiten an der heimischen Wallbox oder an AC-Ladestationen verkürzt.

Die Kunden haben die Wahl zwischen drei Antriebsoptionen: Das vollelektrische Premium-SUV ist als RZ 350e mit 167 kW/227 PS, als RZ 500e mit 280 kW/380 PS sowie als RZ 550e mit 300 kW/408 PS erhältlich. Während der RZ 350e über Frontantrieb verfügt, werden in den beiden leistungsstärkeren Varianten standardmäßig mit Direct4 alle vier Räder angetrieben. Von 0 auf 100 km/h geht es in bis zu 4,4 Sekunden. Maximal ist je nach Version bis zu Tempo 180 möglich. Als offizieller Verbrauch werden ab 14,7 kWh/100 km angegeben.

Erstmals als F-Sport-Modell erhältlich

„Vier Ausstattungslinien bieten ein hohes Komfort- und Technikniveau“, wirbt Lexus. Die neue Version „F Sport“ wird ausschließlich in Verbindung mit dem Top-Modell RZ 550e angeboten und verbindet den Angaben zufolge ein besonders dynamisches Styling innen und außen mit veränderten Dämpfer- und Federeinstellungen. Auch das neue Yoke-Lenkrad in Verbindung mit dem Steer-by-Wire-System und das integrierte Fahrdynamik-Management VDIM gehören zum exklusiven Ausstattungsumfang des F-Sport-Modells.

„Zum Fahrvergnügen und einer noch engeren Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug trägt beim RZ 550e außerdem das Lexus Interactive Manual Drive bei, das ein klassisches Achtgang-Automatik Getriebe simuliert – Echtzeit-Feedback über das Gaspedal sowie Geräusche und visuelle Eindrücke inklusive“, so Lexus weiter.

Auf das Fahrzeug gewährt das Unternehmen eine Garantie von bis zu 15 Jahren beziehungsweise 250.000 Kilometern im Rahmen von Lexus Relax. Dabei handelt es sich um eine Anschlussgarantie, die nach der dreijährigen Werksgarantie durch eine Inspektion bei einem Lexus-Vertragspartner jeweils um 12 Monate verlängert wird.

Zudem garantiert Lexus, dass die Batterie auch bis zu einer Nutzungsdauer von zehn Jahren oder einer Laufleistung von 250.000 Kilometern noch 70 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung erbringt. Voraussetzung dafür ist die regelmäßige Wartung gemäß Herstellervorgaben inklusive eines erfolgreichen Batterie-Checks im Rahmen dieser Wartungen.