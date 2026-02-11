VW ID. Buzz erhält mit neuer Trennwand separaten Passagier- und Laderaum

Der elektrische VW ID. Buzz tritt als Bus mit fünf und optional sechs oder sieben Sitzplätzen in drei Reihen an. Version Nummer zwei, der ID. Buzz Cargo, bietet serienmäßig ein dreisitziges Fahrerhaus, das durch eine Trennwand vom Laderaum separiert wird. Jetzt hat Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) ein neues Feature im Programm, mit dem eine dritte Interieur- und Transportlösung entsteht: eine feste Trennwand für die Bus-Version des ID. Buzz.

„Mit diesem Trennwandsystem kann der ID. Buzz im Passagierraum als Fünfsitzer und im Laderaum ähnlich wie die Cargo-Version genutzt werden – ideal für den Transport von Mensch und Material“, erklärt der Hersteller. Entwickelt wurde diese Lösung gemeinsam mit dem niederländischen Unternehmen Snoeks Automotive.

Die Trennwand wird direkt bei der Neuwagen-Konfiguration ausgewählt und ab Werk hinter der zweiten Sitzreihe des in diesem Fall fünfsitzigen ID. Buzz integriert. Der Passagierraum ist damit vollständig vom Laderaum getrennt. Der kann nun ähnlich wie die Cargo-Version genutzt werden. Dazu gehört das Beladen mit Gütern aller Art bis zur Dachhöhe. Durch die Ladung verursachter Schmutz oder Geräusche dringen nicht in den Passagierraum. Ein Fenster in der Trennwand gewährlistet den Blick nach hinten. Vor Blicken in den Laderaum schützt eine optionale Folierung von Heck- und Seitenscheiben.

Kleiner Nebeneffekt der Trennwand: Die Klimaautomatik arbeitet effizienter, da der zu klimatisierende Passagierraum kleiner wird.

Die Trennwand von Snoeks Automotive besteht aus einem sogenannten Compax-Material. „Es ist ein ebenso leichter wie belastbarer Verbundwerkstoff, dessen Oberflächen in einem edlen und hochwertigen Soft-Touch-Design ausgeführt sind“, heißt es. In die Wand integriert ist ein Fenster. Vor der Trennwand ist auf der Laderaumseite zudem ein aufklappbares Ablagefach in den Fahrzeugboden für das das Ladekabel des ID. Buzz eingebaut. Auch mit der Trennwand an Bord sind die Sicherheitsgurte und Seitenairbags im Fond ohne Einschränkung nutzbar.

Angeboten wird die Trennwand für den ID. Buzz mit kurzem Radstand in der Ausstattungsversionen „Freestyle“, „Pure“, „Energy“ und „Pro“. Für die zwei höher positionierten Linien „Energy“ und „Pro“ ist die Trennwand zudem auch in Verbindung mit langem Radstand konfigurierbar. Der Preis beträgt in Deutschland inklusive Ablagefach für das Ladekabel 1.856,40 Euro.