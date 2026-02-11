EU befreit Cupra Tavascan von Strafzöllen auf in China gebaute E-Autos

Volkswagens spanische Tochter Seat baut das Elektro-SUV Tavascan der Marke Cupra in einem chinesischen Konzern-Werk. Dadurch werden seit Ende 2024 beim Import in die EU Zölle in Höhe von bis zu 35,3 Prozent fällig. Nun einigte sich der Volkswagen-Konzern mit Brüssel auf eine Ausnahmeregelung.
Die EU-Kommission kommt Europas größtem Autohersteller bei den Einfuhrzöllen auf elektrische Pkw aus der Volksrepublik entgegen. Das im Volkswagen-Werk im chinesischen Anhui produzierte Cupra-Modell Tavascan wird künftig von den Zöllen ausgenommen. Das geht aus einer Entscheidung der Kommission hervorgeht, die jetzt veröffentlicht wurde.
Die Kommission einigte sich dafür mit Seat unter anderem auf einen Mindestimportpreis und Höchstimportmengen für das E-Auto. Ein Seat-Sprecher erklärte laut Ntv, das Unternehmen begrüße es, dass die Kommission die Vorschläge von Seat und der zugehörigen Marke Cupra angenommen habe. Der Tavascan sei ein europäisches Projekt, das in Europa entwickelt worden sei und in China in einem mehrheitlich Volkswagen gehörenden Werk gebaut werde.
Der deutsche Autokonzern verhandelt seit Längerem mit der EU-Kommission über Zölle. Bislang musste Volkswagen Zölle von 20,7 Prozent für den Tavascan zahlen, zusätzlich zum allgemeinen Importzoll von zehn Prozent auf alle ausländischen Fahrzeuge. Die zusätzlichen Strafzölle wurden von der EU eingeführt, weil sie der chinesischen Regierung eine unfair hohe Subvention ihrer nach Europa drängenden Elektroautobauer vorwirft. Die dagegen gerichtete Maßnahme hat auch ausländische Unternehmen wie Seat getroffen, die in China E-Autos fertigen.
Im Januar hatte die Kommission ihre Vorschläge zu Mindestpreisen vorgelegt, mit denen die Auswirkungen von chinesischen Subventionen ausgeglichen werden sollen. Zudem sollen so Anreize geschaffen werden, dass die Zölle nicht durch den Import etwa von Hybridfahrzeugen umgangen werden.
Kommentare
Gunnar meint
Dann bitte auch den Endkundenpreis um 20,7% reduzieren, damit die Ersparnis auch beim Kunden ankommt und nicht nur bei den VW-Bossen.
Mäx meint
Cupra hat mal gesagt, dass die Zölle aktuell aus eigener Tasche bezahlt werden.
Ob das stimmt und ob das in voller Höhe passiert…keine Ahnung.
Aber laut apl gibt es aktuell 30%(!) Rabatt…so abwegig ist der Preis für einen Tavascan dann nicht.
Vielleicht wurde da die Entscheidung schon eingepreist, weil die Auslieferung ja erst in ein paar Monaten stattfindet.
M. meint
Nicht gut. Das sendet den Autobauern ein falsches Signal: ihr könnt ruhig in China bauen, wir reden dann darüber.
Ich weiß zwar nicht, in welchem Umfang die Subventionsregeln hier angewandt werden können, aber VW profitiert in jedem Fall von dem Produktionsbedingungen dort.
Und der Preis – der war ja wohl umstrittig auf WOB-Niveau. Fällt der jetzt auch um 20%?
ID.alist meint
Den Preis hat CUPRA mit den 20% Zölle ja nicht um 20% erhöht, von daher können die jetzt nicht um 20% reduzieren.
Werner Mauss meint
Unternehmermärchen aus dem Paulaner Garten
McGybrush meint
Man wirft China Subventionen vor, Führt genau deswegen höhere Zölle ein.
Man Subventioniert jetzt Seat weil man es unfair findet das China Subventioniert.
Also es wird ja nicht mal versucht es zu verschleiern.
ID.alist meint
Die Volkswagen Gruppe ist die erste die mit den entsprechenden Europäischen Gremien ins Gespräch gegangen ist. Da Europa keine Bananenrepublik ist, dürfen jetzt alle andere das Gespräch ersuchen.
Augsburger Premiumfahrer meint
Cupra Formentator oder Tesvacan sind die klassischen Proletenkarren wie früher 3er BMW, Audi RS oder später Hyunda N und AMG.
Schade das es hier für ein umgelabeltes chinesisches KFZ Ausnahmen gibt.
MK2 meint
Wer keine „ Proletenkarre“ will, kann einfach einen Škoda Eniac als Alternative nehmen. Ich finde gut, wie VW die Marken, Škoda und SEAT/Cupra differenziert. Da haben die vielen Marken wenigstens eine Berechtigung und sorgen für mehr Auswahl am Markt. Da bekommen die Proleten und Biedermeier jeweils besser ihre Anforderungen bedient.
Die Geschichte mit Mindestpreisen statt Zölle wurde doch insgesamt mit China vereinbart. Mit VW hat man das anscheinend am schnellsten konkret verhandelt.
Miro meint
Lobbyismus. Man muss ihn einfach lieben :-D
Mäx meint
Du hast Korruption falsch geschrieben ;)
ID.alist meint
Seit wann ist es Lobbyismus oder Korruption wenn die Regelung für alle gilt.
Es gibt entweder Zölle oder Mindestpreise und Höchstimportmengen, jeder darf auswählen.
Mäx meint
Lobbyismus könnte man ganz allgemein meistens in Korruption umbenennen.
Die Zölle wollte die EU ja ohnehin abschaffen und Mindestpreise etc. festlegen. Das hat man hier mit Cupra wohl nun gemacht.
Die Überschrift ist etwas irreführend und gilt ja nicht als Ausnahmeregelung nur für den Tavascan sondern ist der erste Vertreter der neuen Regelung.