EU befreit Cupra Tavascan von Strafzöllen auf in China gebaute E-Autos

Volkswagens spanische Tochter Seat baut das Elektro-SUV Tavascan der Marke Cupra in einem chinesischen Konzern-Werk. Dadurch werden seit Ende 2024 beim Import in die EU Zölle in Höhe von bis zu 35,3 Prozent fällig. Nun einigte sich der Volkswagen-Konzern mit Brüssel auf eine Ausnahmeregelung.

Die EU-Kommission kommt Europas größtem Autohersteller bei den Einfuhrzöllen auf elektrische Pkw aus der Volksrepublik entgegen. Das im Volkswagen-Werk im chinesischen Anhui produzierte Cupra-Modell Tavascan wird künftig von den Zöllen ausgenommen. Das geht aus einer Entscheidung der Kommission hervorgeht, die jetzt veröffentlicht wurde.

Die Kommission einigte sich dafür mit Seat unter anderem auf einen Mindestimportpreis und Höchstimportmengen für das E-Auto. Ein Seat-Sprecher erklärte laut Ntv, das Unternehmen begrüße es, dass die Kommission die Vorschläge von Seat und der zugehörigen Marke Cupra angenommen habe. Der Tavascan sei ein europäisches Projekt, das in Europa entwickelt worden sei und in China in einem mehrheitlich Volkswagen gehörenden Werk gebaut werde.

Der deutsche Autokonzern verhandelt seit Längerem mit der EU-Kommission über Zölle. Bislang musste Volkswagen Zölle von 20,7 Prozent für den Tavascan zahlen, zusätzlich zum allgemeinen Importzoll von zehn Prozent auf alle ausländischen Fahrzeuge. Die zusätzlichen Strafzölle wurden von der EU eingeführt, weil sie der chinesischen Regierung eine unfair hohe Subvention ihrer nach Europa drängenden Elektroautobauer vorwirft. Die dagegen gerichtete Maßnahme hat auch ausländische Unternehmen wie Seat getroffen, die in China E-Autos fertigen.

Im Januar hatte die Kommission ihre Vorschläge zu Mindestpreisen vorgelegt, mit denen die Auswirkungen von chinesischen Subventionen ausgeglichen werden sollen. Zudem sollen so Anreize geschaffen werden, dass die Zölle nicht durch den Import etwa von Hybridfahrzeugen umgangen werden.