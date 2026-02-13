SUE: Vollautonomes Elektro-Shuttle „Made in Germany“

Mit SUE stellten die UE | STUDIOS ein autonomes Fahrzeug vor, das den öffentlichen Personennahverkehr technisch, gestalterisch und gesellschaftlich neu denken soll. Das „Self-Driving Urban E-Shuttle“ ist ein vollelektrischer, autonom fahrender sogenannter People Mover, der für den realen Einsatz im ÖPNV entwickelt wurde. SUE schließe Mobilitätslücken dort, wo heutige Angebote an ihre Grenzen stoßen, und mache nachhaltige Mobilität auch jenseits der Ballungsräume attraktiv – alles „Made in Germany“, so die Entwickler.

SUE sei zudem ein deutsches Leuchtturmprojekt für technologische Souveränität. Das Fahrzeug sei vollständig in Deutschland entwickelt, designt und hergestellt worden – von der straßenzugelassenen 48-Volt-Skateboard-Plattform über die Fahrzeugsysteme bis hin zur autonomen Software. Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), setze SUE bewusst ein Zeichen für „Made in Germany“ im internationalen Wettbewerb autonomer Mobilitätssysteme.

„Wir haben SUE von Grund auf neu entwickelt und gestaltet, um der Fortbewegung von morgen ein Gesicht zu geben“, sagt Alexander Uedelhoven, Projektleiter und Prokurist UE | STUDIOS. „Es ist unser Beitrag zu einer autonomen und nachhaltigen Mobilität, die die Bedürfnisse der Nutzer:innen sowie der Kommunen und Betreiber:innen konsequent in den Fokus rückt. Damit wird SUE zu einem Gewinn für Bürger:innen und Kommunen und somit für uns alle.“

Als Initiator, Projektleiter und Fahrzeughersteller verantworten die UE | STUDIOS die Entwicklung, das Design und die Fertigung des speziell für den autonomen Einsatz konzipierten Prototyps. In einem interdisziplinären Konsortium aus Industrie, Forschung und öffentlicher Hand – darunter DB Regio, ElringKlinger, TÜV NORD Mobilität, Fraunhofer EMFT, Hochschulen und kommunale Partner – entstand laut den Projektverantwortlichen ein Fahrzeug, das nicht als Vision, sondern als konkretes Angebot für den ÖPNV gedacht ist.

Der Mensch im Mittelpunkt

Ein zentrales Merkmal von SUE ist der „human-centric“ Designansatz. „Das Fahrzeug wurde konsequent aus Sicht der Fahrgäste von den UE | STUDIOS entwickelt: mit einem neu gedachten Innenraum-Layout, großzügigen Sichtachsen, hochwertigen und nachhaltigen Materialien sowie einem klaren Fokus auf Komfort, Orientierung, Wiedererkennbarkeit und Vertrauen“, heißt es.

„Unsere Materialien ermöglichen es, Designfreiheit, Leichtbau und Kreislauffähigkeit miteinander zu verbinden“, berichtet Jochen Hardt, Leiter Global Marketing Mobility, Covestro. „Das sind zentrale Voraussetzungen für die Mobilität der Zukunft.“ Ziel sei es, die Akzeptanz autonomer Mobilität im Alltag zu erhöhen – „nicht durch technische Inszenierung, sondern durch ein überzeugendes Nutzererlebnis“.

Technologisch ist SUE den Angaben zufolge auf den realen Betrieb vorbereitet. Das Fahrzeug ist für Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h ausgelegt. Das sogenannte SUE Smart-Chassis kann als Basis für weitere Fahrzeugkonzepte dienen.

Die 48-Volt-Architektur von SUE arbeitet im sicheren Niedervolt-Bereich. „Dies gewährleistet maximalen Berührschutz, senkt die Betriebskosten und vereinfacht die Wartung erheblich und erlaubt auch kleineren Kommunen den Betrieb und die Wartung ohne Hochvolt-Fachpersonal“, erklären die Entwickler. Das reduziere Kosten und erhöhe die Fahrzeugverfügbarkeit im laufenden Betrieb. Eine modulare Systemarchitektur sorge zudem für Wartungsfreundlichkeit und Zukunftsfähigkeit.

Mit Straßenzulassung und Ausnahmegenehmigung für den autonomen Testbetrieb befindet sich SUE bereits für Testzwecke auf der Straße. Modellregionen wie die geplante Strecke zwischen Neustadt an der Donau und Bad Gögging sollen exemplarisch zeigen, wie SUE als autonomes Bindeglied dazu beitragen könnte, neue Direktverbindungen zu ermöglichen und bestehende Verkehrsnetze sinnvoll zu ergänzen – ein Ansatz, der laut den Projektverantwortlichen auf ganz Europa übertragbar ist.