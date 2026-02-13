Peugeot Rifter mit erweiterter Ausstattungs- und Motorenvielfalt

Peugeot baut das Angebot für den Kompakten Rifter aus und bietet mehr Auswahlmöglichkeiten. Neben einer erweiterten Motorenpalette profitieren Käufer von zusätzlichen Ausstattungsoptionen.

Mit dem neuen Modelljahr wird der Rifter mit zusätzlichen Serienausstattungen ergänzt. So wird auf dem Ausstattungsniveau Allure die Fahreraufmerksamkeitswarnung inklusive Driver Monitoring Kamera serienmäßig, die ab dem 1. Juli 2026 verpflichtend ist.

Darüber hinaus verfügt der vollelektrische E-Rifter künftig serienmäßig über einen bidirektionalen 11-kW-Bordlader inklusive der Vorbereitung für die Vehicle-to-Load-Funktion (V2L). Für die Nutzung der V2L-Funktion ist ein separat erhältlicher Adapter erforderlich.

Auch das Optionsangebot wird weiter ausgebaut: Für den Rifter sind unter anderem als Einzeloption eine Sitzheizung für die Vordersitze, das Infotainmentsystem i-Connect Advanced sowie je nach Motorisierung Schaltwippen am Lenkrad erhältlich. Zudem können Kunden den Innenraum mit drei Einzelsitzen in der zweiten Sitzreihe flexibler gestalten.

Neue Diesel- und Benzin-Versionen ergänzen das Elektro-Angebot für den Van und sollen besonders Kunden ansprechen, die häufig längere Strecken zurücklegen. Neben den neuen Verbrenner-Versionen ist der Rifter weiterhin in der vollelektrischen Variante verfügbar. Der Elektromotor des ab 38.220 Euro kostenden Modells leistet 100 kW (136 PS), die Reichweite gemäß WLTP-Norm beträgt bis zu 339 Kilometer.