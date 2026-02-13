Chinesische E-Lkw-Hersteller erhöhen Druck auf Europas Industrie

Chinesische Lkw-Hersteller wie Super Panther, Sany und Sinotruck kommen beim Markteintritt in Europa rasch voran und erhöhen den Druck auf deutsche Anbieter. Das zeigt eine von der IG Metall veröffentlichte Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI). Demnach bauen die Konkurrenten innerhalb weniger Jahre Produktionskapazitäten für Elektrolaster in Europa auf, vor allem in Ungarn.

Parallel entstehen für Spediteure wichtige Serviceangebote. Dazu zählen Partnerschaften mit bestehenden Werkstattnetzen wie Alltrucks, einem Gemeinschaftsunternehmen von Bosch und Knorr-Bremse. Damit schaffen die Hersteller aus China Voraussetzungen, um Kunden nicht nur mit Fahrzeugen, sondern auch mit Serviceleistungen zu binden.

Die IG Metall Baden-Württemberg sowie Betriebsräte von Daimler Truck und Iveco Magirus reagieren mit Sorge. Sie warnen vor Auftrags- und Beschäftigungsverlusten bei Herstellern und Zulieferern. „Im Lkw-Sektor darf uns nicht das passieren, was wir im Pkw-Bereich erleben“, sagte die baden-württembergische IG-Metall-Chefin Barbara Resch laut dem Handelsblatt und forderte politische Weichenstellungen für fairen Wettbewerb.

Auch aus den Unternehmen kommen Forderungen nach industriepolitischer Unterstützung. „Wenn unsere Industrie bei der Elektromobilität wettbewerbsfähig sein soll, brauchen wir einen europaweiten strategischen Industrieplan, der die Entwicklung und Produktion von Batteriezellen fördert und das Risiko für die Unternehmen minimiert“, so Michael Brecht, Betriebsratschef von Daimler Truck.

Die Hersteller müssten investieren, EU-Fördermittel nicht nur nach Osteuropa, sondern auch an bestehende, gefährdete Industrieregionen fließen. „Wir können den Kostenwettbewerb nicht gewinnen, also müssen wir die besseren Fahrzeuge haben“, erklärte Brecht. Daimler Truck teilte mit, alle Konkurrenten, einschließlich der aus China, zu beobachten. „Wir nehmen jeden Wettbewerber ernst“, hieß es von dem Unternehmen.

Studienautor Christian Lerch betonte das Tempo der Entwicklung. Chinesische Hersteller hätten sich in Europa innerhalb von zehn Jahren etabliert, deutlich schneller als in anderen Märkten. „Die Bedrohung ist also groß und wächst mit jedem Tag.“ Laut der Studie holen die Unternehmen technologisch auf, profitieren von Größenvorteilen, Subventionen im Heimatmarkt und von neuen Batterietechnologien.

Die Wissenschaftler empfehlen eine gemeinsame Batterieentwicklung und -produktion europäischer Hersteller, um unabhängiger von chinesischen Zulieferern zu werden. Zudem könnten neue Geschäftsmodelle und digitale Plattformen im Servicebereich helfen, Kunden langfristig zu binden.