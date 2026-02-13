Porsche setzt bei Batterie für den Cayenne Electric auf mehr Kontrolle

Die neue Generation des Cayenne ist nach dem darunter angesiedelten Macan das zweite rein batterieelektrische SUV von Porsche. Er ergänzt die Drei-Säulen-Strategie aus Verbrenner, Plug-in-Hybrid und Elektroantrieb und soll die bestehenden Varianten nicht kurzfristig verdrängen. Das Werk in Bratislava ist dafür auf maximale Flexibilität ausgelegt: Alle Antriebsarten laufen auf einer Linie, die Stückzahlen lassen sich je nach Nachfrage steuern.

Das Projekt ist auch eine Reaktion auf frühere Rückschläge bei Batterien. Porsche kämpfte mit Qualitätsproblemen bei seinem ersten Elektroauto, der Sportlimousine Taycan. Für den Cayenne entschied man sich deshalb für mehr Eigenfertigung. Die Modulproduktion übernimmt die Tochter Porsche Werkzeugbau in einem neuen Werk im slowakischen Horná Streda. Rund 150 Beschäftigte und 370 Roboter fertigen dort bis zu 132 Module pro Stunde im Zweischichtbetrieb.

Ein Batteriepack des Cayenne besteht aus sechs Modulen, rechnerisch ausreichend für bis zu 352 Fahrzeuge pro Tag. Die Endmontage inklusive Leistungselektronik erfolgt bei Webasto nahe Bratislava, die Leistungselektronik liefert Marquardt aus Deutschland. Vom Baubeginn Anfang 2023 bis zum ersten fertigen Modul im Mai 2024 vergingen 18 Monate. „Wir haben hier gute langfristige Bedingungen und sehr starke Mitarbeiter“, sagte Werkzeugbau-Chef Markus Kreutel im Gespräch mit Automotive News.

Obwohl Porsche traditionell stark auf Zulieferer setzt, behält der Konzern bei der Cayenne-Batterie die Kontrolle. Sie ist als strukturelles Bauteil in den Fahrzeugrahmen integriert und erfüllt eine Sicherheitsfunktion. „Wenn es um hochkomplexe technologische Komponenten geht und wir die Expertise haben, machen wir es selbst“, so Produktionsvorstand Albrecht Reimold.

Zielvolumina für den elektrischen Cayenne nennt Porsche nicht. Im zurückliegenden Jahr erreichten die Verbrenner-Versionen 80.900 Einheiten, knapp hinter dem Macan mit 84.330 Fahrzeugen, von denen rund die Hälfte bereits die neue Elektro-Generation war.

Mitte November 2025 feierte der neue Porsche Cayenne Electric Weltpremiere. Das Topmodell Cayenne Turbo ist mit bis zu 850 kW (1156 PS) Leistung das stärkste Serienmodell der Marke aller Zeiten. Mit 113 kWh Brutto-Energieinhalt, hoher Energiedichte und großen Pouch-Zellen ermöglicht die funktionsintegrierte Hochvolt-Batterie Reichweiten von über 600 Kilometern nach WLTP-Norm und unterstützt das 800-Volt-Schnellladen.

Die neue Generation des Cayenne soll auch mit der bis dato größten Bildschirm-Fläche eines Porsche und einer hohen Reaktionsgeschwindigkeit des Porsche-Communication-Management (PCM) punkten. Als Elektroauto kostet der Cayenne hierzulande ab 105.200 Euro. Flankierend wird vorerst weiter der vorherige Cayenne mit reinen Verbrenner- und Plug-in-Hybridantrieben verkauft, los geht es hier bei 101.500 Euro.