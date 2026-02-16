Verivox-Auswertung: Tesla wird in Deutschland am häufigsten auf Kredit gekauft

Laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox, die der Welt am Sonntag vorliegt, Verschulden sich Käufer besonders oft für Autos, die leistungsstark oder technologisch fortschrittlich sind. Und keine andere Marke wird in Deutschland im Verhältnis zu ihrem Bestand so häufig auf Kredit gekauft wie Tesla.

Der Anteil von Elektroautos des US-Herstellers an den Autokreditabschlüssen liegt Verivox zufolge um 113 Prozent über dem eigentlichen Anteil der Marke am deutschen Fahrzeugbestand. Tesla-Käufer nehmen also mehr als doppelt so häufig einen Kredit auf, als es ihr bloßes Vorkommen auf der Straße vermuten ließe.

„Mehr als die Hälfte aller Ratenkredite werden aufgenommen, um damit ein Fahrzeug zu finanzieren“, erläutert Verivox-Geschäftsführer Oliver Maier der Welt am Sonntag. Besonders für leistungsstarke oder technologisch attraktive Autos seien Verbraucher bereit, monatliche Ratenzahlungen über Jahre hinweg in Kauf zu nehmen.

Auch die klassischen deutschen Premiumhersteller folgen laut der Auswertung diesem Trend. Bei BMW liegt der Anteil an den Autokreditabschlüssen bei 67 Prozent über dem Anteil der Marke am bundesweit zugelassenen Fahrzeugbestand. Bei Audi sind es 47 Prozent.

Marken, die weniger als Statussymbol dienen, werden deutlich seltener über Banken finanziert. Das „vernünftigste“ Auto der Deutschen ist den Verivox-Zahlen zufolge der Smart: Sein Anteil am Kreditgeschäft liegt 69 Prozent niedriger als sein Anteil am Fahrzeugbestand. Auch Käufer von Suzuki und Toyota scheinen eher auf Finanzierungen zu verzichten: Ihre Anteile liegen 47 und 46 Prozent niedriger als ihr Anteil am Fahrzeugbestand.

Wer sich dennoch für den Weg zur Bank entscheidet, kann laut der Analyse Geld sparen, wenn er zweckgebundene Autokredite nutzt: Diese sind im Schnitt 19 Prozent günstiger als Konsumkredite zur freien Verwendung. „Weil das Fahrzeug als zusätzliche Sicherheit zur Verfügung steht, vergeben viele Banken zweckgebundene Autokredite zu günstigeren Konditionen“, sagt Maier. Bei einer Kreditsumme von 20.000 Euro über sechs Jahre mache der Unterschied schnell mehr als 800 Euro an Zinskosten aus.

Verivox hat für die Studie die jüngsten 100.000 Autokreditanfragen über das Vergleichsportal untersucht. Die Daten der 25 meistfinanzierten Marken wurden ins Verhältnis zum offiziellen Fahrzeugbestand des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) gesetzt.