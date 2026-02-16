Verivox-Auswertung: Tesla wird in Deutschland am häufigsten auf Kredit gekauft

Laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox, die der Welt am Sonntag vorliegt, Verschulden sich Käufer besonders oft für Autos, die leistungsstark oder technologisch fortschrittlich sind. Und keine andere Marke wird in Deutschland im Verhältnis zu ihrem Bestand so häufig auf Kredit gekauft wie Tesla.
Der Anteil von Elektroautos des US-Herstellers an den Autokreditabschlüssen liegt Verivox zufolge um 113 Prozent über dem eigentlichen Anteil der Marke am deutschen Fahrzeugbestand. Tesla-Käufer nehmen also mehr als doppelt so häufig einen Kredit auf, als es ihr bloßes Vorkommen auf der Straße vermuten ließe.
„Mehr als die Hälfte aller Ratenkredite werden aufgenommen, um damit ein Fahrzeug zu finanzieren“, erläutert Verivox-Geschäftsführer Oliver Maier der Welt am Sonntag. Besonders für leistungsstarke oder technologisch attraktive Autos seien Verbraucher bereit, monatliche Ratenzahlungen über Jahre hinweg in Kauf zu nehmen.
Auch die klassischen deutschen Premiumhersteller folgen laut der Auswertung diesem Trend. Bei BMW liegt der Anteil an den Autokreditabschlüssen bei 67 Prozent über dem Anteil der Marke am bundesweit zugelassenen Fahrzeugbestand. Bei Audi sind es 47 Prozent.
Marken, die weniger als Statussymbol dienen, werden deutlich seltener über Banken finanziert. Das „vernünftigste“ Auto der Deutschen ist den Verivox-Zahlen zufolge der Smart: Sein Anteil am Kreditgeschäft liegt 69 Prozent niedriger als sein Anteil am Fahrzeugbestand. Auch Käufer von Suzuki und Toyota scheinen eher auf Finanzierungen zu verzichten: Ihre Anteile liegen 47 und 46 Prozent niedriger als ihr Anteil am Fahrzeugbestand.
Wer sich dennoch für den Weg zur Bank entscheidet, kann laut der Analyse Geld sparen, wenn er zweckgebundene Autokredite nutzt: Diese sind im Schnitt 19 Prozent günstiger als Konsumkredite zur freien Verwendung. „Weil das Fahrzeug als zusätzliche Sicherheit zur Verfügung steht, vergeben viele Banken zweckgebundene Autokredite zu günstigeren Konditionen“, sagt Maier. Bei einer Kreditsumme von 20.000 Euro über sechs Jahre mache der Unterschied schnell mehr als 800 Euro an Zinskosten aus.
Verivox hat für die Studie die jüngsten 100.000 Autokreditanfragen über das Vergleichsportal untersucht. Die Daten der 25 meistfinanzierten Marken wurden ins Verhältnis zum offiziellen Fahrzeugbestand des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) gesetzt.
Kommentare
Andi EE meint
Die Statistik ist möglicherweise dadurch komplett verfälscht, weil die Premiumautos in Deutschland ja über Firmenwagen bezogen werden, hier also gar nicht in der Statistik auftauchen. Teslas die so gut wie nie in Deutschen Firmenflotten auftauchen, müssen immer privat finanziert werden.
Das wäre ja dann so wie in Frankreich, wo dann daraus im Vergleich zur DE eine 6x tiefere Premium-Quote entsteht. Müssten jetzt alle Autos in DE privat finanziert werden, sähe die Quote auch bei den Krediten, wahrscheinlich ganz anders aus.
Ich hab es mit der KI/Gemini nachgeschaut, die Fahrzeuge einer Firmenflotte gehören der Firma und nicht dem Angestellten. Der Leasing- oder Kreditnehmer ist in der Regel die Firma. Also können alle diese Firmenwagen in der Statistik im Artikel, gar nicht auftauchen.
Futureman meint
Das zeigt, das gerade bei Tesla viele mehr Geld ausgeben als eigentlich üblich und das nur weil sie das Auto unbedingt haben wollen.
ID.alist meint
Nee, das zeigt nur, dass gerade bei Tesla neben den Kreditangebot von Tesla, mehr Leute nach alternativen Finanzierungsmethoden schauen. Und ob diese Leute am Ende einen Tesla kaufen ist auch nicht klar.
McGybrush meint
Muss nicht so sein.
Wenn Tesla 100.000 Autos verkauft und 10.000 den Kredit nochmal bei Verivox gegenprüfen sind das 10%
Wenn BMW, Audi… 50.000Autos verkauft und 9000Leute den Kredit bei Verivox gegenprüft dann sind das 18%
Verivox kommt dennoch zu dem Schluss das Tesla Käufer mehr nach Krediten schauen als die anderen. Sagt aber nur die Absolute Zahl. Nicht die Prozentuale Verteilung.
Also Du kannst recht haben. Du kannst aber auch völlig unrecht haben. Es lässt sich mit den Informatioen die wir haben nicht klären.
ID.alist meint
„Verivox hat für die Studie die jüngsten 100.000 Autokreditanfragen über das Vergleichsportal untersucht.“
Ob man die Aussage ernst nehmen soll ist im Auge des Betrachters. Andere Automobilhersteller haben eine Hausbank, und bieten von sich aus schon sehr interessante Kreditkonditionen, und deren Käufer fühlen sich meistens von den Verkäufer gut beraten. Deswegen schauen solche Leute nicht immer nach alternativen bei Vergleichsportale wie Verivox. Dagegen Tesla Käufer haben nur eine kalte Webseite als Kaufmedium, und somit ist eine Anfrage bei einen Vergleichsportal nur 2 Klicks entfernt.
Alle Daten kann man so und anders lesen.
RudiFaehrtTesla meint
Warum kalte Webseite?
Ich brauche schnell verfügbare Informationen und das bietet die Tesla-Webseite an. Schaust du Dir die VW-Seite an, dann musst du erst ewig suchen, bis du das gefunden hast was du suchst. Der Trend zu bunten und nichtssagenden Webseiten nervt nur.
ID.alist meint
Kalte Webseite bezog sich auf das Medium Webseite im allgemeinen.
Als Medium ist es kalt, steril manche sagen auch dazu funktional, aber nicht mehr.
Ich wollte nicht bewerten, ob die Seite mehr oder weniger meinem Geschmack trifft.
Der Trend zu bunten und nichtssagenden Webseiten nervt nur.
Das stimme ich zu.
Powerwall Thorsten meint
Sorry, dein Kommentar ist BS.
Bevor wir unseren Tesla gekauft haben, waren wir einmal in Basel und einmal in Bern probefahren. Wir haben uns dort sehr gut beraten gefühlt.
Auch informiere ich mich lieber ausgewogen im Internet, als dem freundlichen Händler einfach alles zu glauben – die verkaufen ja sogar heute noch lieber Verbrenner.
Einen Porschhändler gibt es im Gegensatz zu einem VW Händler übrigens auch deutlich weniger in jedem Landkreis.
Des weiteren muss man ja auch nicht jedes Jahr ins Autohaus – außer natürlich deine Lieblingsmarke schreibt dir den regelmäßigen Service vor.
;-)
Matthias meint
Auf fast allen Webseiten, Tesla inklusive, wird man seit Jahren mit zu vielen zu großen zu belanglosen Bildern regelrecht zugesch*ssen. Vermutlich alles für Smartphones und Apps optimiert, wohl mit der Einstellung „Desktop nutzen eh nur noch die ollen Boomer mit ihrer Lesebrille“. Ein Glück dass ich keinen Neuwagen kaufen muss, oder mich über E-Mobilität informieren. Die Botschaft ist im Endeffekt „fahr weiter Verbrenner, da weißte waste hast“.
BeatthePete meint
Wenn die Leute wirklich wüssten, waa sie mit einem Verbrenner haben würden sie garantiert keinen mehr fahren :)