Erlkönigfotos soll konkreten Ausblick auf VW ID. Polo GTI geben

VW hat Ende 2025 einen konkreteren Ausblick auf den in diesem Jahr startenden ID. Polo gegeben. Der vollelektrische Kleinwagen soll bei 25.000 Euro starten. Das Flaggschiff der neuen Baureihe wird der ID. Polo GTI, von dem es nun aktuelle Erlkönigfotos gibt.

Die Bilder zeigen ein nur noch spärlich getarntes Fahrzeug. Lediglich kleinere Folien vorn und hinten verschleiern den Gesamteindruck des sportlichen Vollstromers. Die Fotos zeigen auch beim ID. Polo GTI VWs neue Designausrichtigung, die eine Abkehr von der eigenständigen Optik bei Elektroautos darstellt. Künftig werden sich die Batteriemodelle der Wolfsburger optisch wieder an den herkömmlich angetriebenen Wagen der Marke und ihrer Historie orientieren.

Der Hersteller hatte schon im September 2023 mit dem ID. GTI Concept (Artikelbild) einen Ausblick auf das erste rein elektrische Modell mit dem Zusatz GTI gegeben. Die Serienversion auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB) solle „spätestens 2027“ auf die Straßen kommen, hieß es damals. Zunächst startet in diesem Jahr der reguläre ID. Polo.

„Die perfekte Kombination aus Fahrspaß und Alltagstauglichkeit“

„Die perfekte Kombination aus Fahrspaß und Alltagstauglichkeit – dafür stehen die drei Buchstaben GTI seit Jahrzehnten“, sagte Markenchef Thomas Schäfer 2024 zum ersten Elektro-GTI. „Mit dem ID. GTI Concept bringen wir die GTI-DNA ins Elektrozeitalter: unverändert sportlich, ikonisch, technisch progressiv, erreichbar. Aber dabei neuinterpretiert für morgen: elektrisch, vollvernetzt, superemotional. Fahrspaß und Nachhaltigkeit passen zusammen. So hat GTI Zukunft – für unsere Marke, für die Fans. Ein alltagstauglicher Volkswagen Sportwagen für das Elektrozeitalter: 100 Prozent elektrisch, 100 Prozent Emotion.“

Der ID. GTI Concept basiert auf dem Entwurf ID. 2all mit Frontantrieb, auf dem das Serienmodell ID. Polo aufbaut. Beim besonders sportlichen E-Auto bezieht dabei laut VW der Fahrdynamikmanager noch stärker als bei den Benzinmodellen auch den Antrieb in die Steuerung mit ein, da sich die Abstimmung der E-Maschine als elektrisches System fast grenzenlos variieren lasse.

„GTI-Erlebnisschalter“

Über einen „GTI-Erlebnisschalter“ auf der Mittelkonsole kann der Fahrer auswählen, welchen Antriebscharakter der ID. GTI Concept haben soll. „Erstmals besteht so zum Beispiel die Möglichkeit, den Antrieb, das Fahrwerk, die Lenkung, das Sounderlebnis und selbst die simulierten Schaltpunkte im Stile eines der historischen GTI Modelle abzustimmen – etwa wie den Golf GTI I des Jahres 1976, den ersten Golf GTI II 16V von 1986 oder den legendären Golf GTI IV ’25 Jahre GTI’ von 2001“, hieß es 2023. Damit werde der ID. GTI Concept zu einer „hochdynamischen Zeitmaschine“.

Der ID. GTI Concept ist 4104 Millimeter lang und hat einen großen Radstand von 2600 Millimetern. Er fährt auf wuchtigen 20-ZollLeichtmetallrädern mit „Performance-Reifen“ der Dimension 245/35. Die Leistung wird Berichten zufolge bei 166 kW (226 PS) liegen, der reguläre ID. Polo kommt auf maximal 155 kW (211 PS). Es könnte zudem noch dynamischere GTI-Clubsport- sowie R-Versionen geben.