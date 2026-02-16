Volkswagen soll drastisches Sparpogramm bis Ende 2028 erwägen

Volkswagen plant laut einem Bericht des Manager Magazins ein drastisches Sparprogramm. Bis Ende 2028 soll Konzernchef Oliver Blume die Kosten um 20 Prozent senken wollen. Dazu könnte es auch Werksschließungen geben. Das hätten Insider nach einer Klausur oberster Führungskräfte Mitte Januar in Berlin durchsickern lassen.
Anderenfalls sei die Rendite angesichts der Flaute in China, der US-Zollpolitik und des schwierigen Wettbewerbsumfelds nicht auf ein zukunftsfähiges Niveau zu bringen, schreibt das Wirtschaftsmagazin. Auch die Ausgaben für Software und die doppelte Entwicklung von Verbrennern und Elektroantrieben blieben schließlich hoch.
„Wir müssen die Gewinnschwelle senken“, wird Blume zitiert. 20 Prozent Kostenminus seien „die Ambition“, heiße es an der Konzernspitze – in den Marken und Gesellschaften, über alle Kostenarten hinweg. 20 Prozent ginge bei Volkswagen in die Richtung von 60 Milliarden Euro.
Wie genau das ambitionierte Zeil erreicht werden soll, sagte das Management bei der Klausur noch nicht. Aber eigentlich sei klar: „überall“, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf einen Anwesenden. Finanzchef Arno Antlitz soll schon weiter denken. „Steuerungsthemen, Projekte, Kosten. Das wird ein Sanierungsprogramm“, erzählte ein Beteiligter.
„Im Prinzip“ soll alles auf dem Prüfstand stehen: „Materialkosten, Entwicklung, Vertrieb, Overhead.“ Ein Insider erwartet radikalere Schritte als zuletzt bei der Kernmarke VW, wo bis 2030 rund 35.000 Stellen gestrichen werden sollen: „Es muss auch um Werksschließungen gehen.“
Was das neue Programm für die Jobs im Konzern bedeutet, ist laut dem Bericht noch offen. Bei VW und Audi würden 2024 und 2025 beschlossene Abbauprogramme gerade erst umgesetzt. Bei Porsche hätten Betriebsrat und Vorstand ihre Verhandlungen im Dezember verschoben. Bei VW und Audi stünden im März Betriebsratswahlen an. Bis dahin werde es ruhig bleiben, erwarteten viele im Unternehmen – „aber auch nur bis dahin“, so das Manager Magazin.
Gegenüber der Bild verwies Volkswagen auf bereits laufende Performance-Programme und Einsparungen in zweistelliger Milliardenhöhe. Zu den Berichten über ein neues 20-Prozent-Sparziel und mögliche Werksschließungen äußerte sich der Konzern nicht konkret. Am 10. März möchte CEOa Blume einen Zwischenstand vorstellen.
Kommentare
David meint
Das übliche Spiel. Kommt jedes Jahr wieder. Letztes Jahr hieß es „drei Werksschließungen“. Das bedeutet, entweder es ist dieses Jahr entspannter mit dem Geld oder mit dem Betriebsrat. Tatsächlich ist es der Betriebsrat. Der war schon deutlich schlimmer drauf.
Daniel S meint
„ Auch die Ausgaben für Software und die doppelte Entwicklung von Verbrennern und Elektroantrieben blieben schließlich hoch“
Dann hört doch auf Entwicklungsgelder an Verbrenner zu verschwenden.
Future meint
Das »Sparprogramm« ist vermutlich vor allem Politik. Damit will Blume den Betriebsrat ruhigstellen und die Politik aufschrecken. Solche Machtspielchen gehören doch dazu. Das Land mit den besten Subventionen darf dann auch die Werke behalten. Alles ist eben im Wettbewerb und kann gegeneinander ausgespielt werden. Wir werden es beobachten.
Fred Feuerstein meint
Na ja, in diesem Jahr werden ja erstmal fleißig die Boni ausgeschüttet, da man plötzlich die fehlenden 6 Milliarden Euro gefunden hat. Ab 2027 kann dann gespart werden.Und wie üblich bei den Mitarbeitern, aber nicht in der Vorstandsebene. So ein verl.ogener Konzern.
Jeff Healey meint
„Wie genau das ambitionierte Zeil erreicht werden soll, sagte das Management bei der Klausur noch nicht.“
Mein Vorschlag:
Fangt mal bei Eurer Wasserköpfigen Verwaltung an.
Gerade VW hätte es dringend nötig.
Mäx meint
Hätte auch noch konstruktive Kritik:
Meetings
Wer mal in so einem VW Meeting sitzt, wundert sich über die Anzahl der Teilnehmer, vielfach ohne eine Wortmeldung vieler Beteiligten, über Stunden.
Schon klar, dass es nicht ohne eine gewisse Anzahl an Ebenen funktioniert, aber wenn man sich VW Mitarbeiterstamm und Toyota Mitarbeiterstamm anguckt, wundert es schon, wieso VW für weniger Fahrzeuge fast die doppelte Belegschaft benötigt.