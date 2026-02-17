Rivian soll Europa-Start des R2 verschoben haben

Das US-amerikanische Elektroauto-Start-up Rivian hat laut Berichten den Export seines neuen Mittelklasse-SUV R2 nach Europa verschoben. Das bisher für den Start als Termin genannte Jahr wurde von der Website des Unternehmens entfernt. Und die bisher für 2026 geplante Einführung in Kanada wurde um ein Jahr verlegt.

Seit 2021 bietet die Marke in den USA mit dem SUV R1S und dem Pick-up-Truk R1T zwei über fünf Meter lange Elektroautos an. Mit dem darunter angesiedelten, 4,7 Meter langen SUV R2 will Rivian seinen Absatz steigern – weiter auch hierzulande: „Rivian kommt nach Europa – gehören Sie zu den Ersten, die die neuesten Nachrichten und Updates erhalten“, heißt es auf der Website des Herstellers, wo zuvor 2027 Einführungsjahr genannt wurde. Wann genau der R2 wie geplant auch europäischen, darunter deutschen Kunden angeboten werden soll, ist offen.

In den USA will Rivian weiter im Frühling den R2 als sein erstes Elektroauto für den Massenmarkt einführen. Die finalen technischen Details und Preise werden im März erwartet. Die Auslieferungen auf dem Heimatmarkt sollen im zweiten Quartal starten. Die Preise werden Berichten zufolge bei 45.000 Dollar vor Steuern beginnen, umgerechnet circa 38.000 Euro.

„Ich glaube, dass 2026 ein Wendepunkt für unser Geschäft sein wird“, sagte Gründer und CEO RJ Scaringe bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das vierte Quartal im Februar. „Der R2 ist ein außergewöhnliches Fahrzeug und ich glaube, dass er für unsere Kunden, unser Unternehmen und die Branche eine bahnbrechende Neuerung darstellen wird.“

Der R2 teilt sich eine Technologieplattform der zweiten Generation mit den R1-Modellen, die 2024 umfassend aktualisiert wurden. Das neue Modell kommt mit einem, zwei oder drei E-Motoren zu den Kunden. Bei dem Drei-Motor-Antrieb sind zwei E-Maschinen an der Hinterachse und eine vorn. Damit geht es in unter drei Sekunden aus dem Stand auf 60 mph (97 km/h). Für Energie sorgt eine strukturelle Batterie. Es wird zwei Batterie-Optionen geben, mit der größeren soll im R2 eine Reichweite von über 300 Meilen möglich sein – rund 480 Kilometer. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll weniger als 30 Minuten dauern. Im Fokus steht neben dem leistungsstarken E-Antrieb eine moderne Computer- und Software-Plattform.

Rivian prognostiziert für dieses Jahr 62.000 bis 67.000 Fahrzeugauslieferungen, unterstützt durch die Einführung des R2 ab dem zweiten Quartal. 2025 lieferte das Unternehmen 42.247 E-Autos aus, was einem Rückgang von 18 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Der Großteil der Verkäufe von Rivian erfolgt in den USA, ein Teil davon in Kanada.