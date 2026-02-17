Hyundai befürwortet EU-Fahrzeugklasse für günstige E-Kleinwagen, vermisst aber Klarheit

Der Chef von Hyundai in Europa Xavier Martinet sieht in einer geplanten neuen EU-Fahrzeugklasse eine „interessante Maßnahme“, um mehr günstige kleine Elektroautos verfügbar zu machen. Im Gespräch mit Autocar erklärte er jedoch, dass die angekündigte neue Regulierung mit der Bezeichnung M1E noch zu unklar für konkrete Planungen sei.

Im Kern ist das Ziel der EU, bestimmte Vorschriften für kleinere Fahrzeuge zu lockern, damit die Hersteller weniger Technologie und Ausrüstung integrieren müssen. Dadurch sollen die Herstellungskosten sinken und niedrige Listenpreise für Käufer ermöglichen. Kleine Autos sind aufgrund der immer anspruchsvolleren Gesetzgebung in der EU immer teurer geworden. Bei Elektroautos kommt erschwerend die im Vergleich mit Verbrennern noch kostspieligere Antriebstechnik hinzu.

„Wenn die EU den europäischen Kunden erschwinglichere Elektrofahrzeuge anbieten möchte, sind wir voll und ganz dafür“, sagte Martinet. „Nun stellt sich die Frage: Wie weit will die EU in Bezug auf andere Überlegungen zu dieser Gleichung gehen? Und hier warten wir noch auf die Details.“ Konkrete fragt sich der Manager mit Blick auf die Vorschriften: „Welche davon möchten Sie abschaffen? Ist es die Sicherheit? Sind es einige der Motorspezifikationen?“

Er begrüße jede Maßnahme zur Lockerung „all der zusätzlichen Vorschriften, die wir Jahr für Jahr bekommen haben“ und die „die Kosten für Autos in Europa wirklich in die Höhe treiben“, so Martinet. Die europäische Automobilindustrie sei im Vergleich zu anderen globalen Märkten besonders stark reguliert.

Der Europa-Chef wollte nicht sagen, was genau Hyundai angesichts der neuen EU-Fahrzeugklasse plant. Er unterstrich aber den Erfolg des Klein(st)wagen Inster, der ein Beleg für die Stärke der Südkoreaner bei solchen Fahrzeugen sei. „M1E möchte europäischen Kunden ein erschwingliches Elektrofahrzeug anbieten, das ihren Anforderungen hinsichtlich Ausstattung, Reichweite und Preis gerecht wird – und wir glauben, dass uns dies mit Inster sehr gut gelungen ist.“