Neuer Nissan Leaf ab 35.950 Euro bestellbar, 4600 Euro Rabatt bei Leasing

Die dritte Generation des vollelektrischen Nissan Leaf ist zu Preisen ab 35.950 Euro bestellbar. Ankündigt worden war das Modell im letzten Jahr noch zum Preis von mindestens 36.990 Euro. Kunden können aus zwei Leistungsstufen und Batteriekapazitäten sowie vier Ausstattungslinien wählen. Die ersten Fahrzeuge sollen im späten Frühjahr 2026 auf die Straßen rollen.

Die dritte Auflage der Baureihe kommt nicht mehr als klassischer Kompaktwagen zu den Kunden, sondern als Crossover. Die neu entwickelte, auf der modularen CMF-EV-Plattform aufbauende Modellgeneration verbindet laut dem Anbieter „ein ausdrucksstarkes Design mit intuitiven Technologien, fortschrittlichen Assistenzsystemen und einem kraftvollen Elektroantrieb“. Letzterer entwickelt wahlweise 130 kW (176 PS) oder 160 kW (217 PS) und schickt 345 beziehungsweise 355 Nm Drehmoment an die Vorderräder.

Während das Einstiegsmodell mit einer 52-kWh-Batterie kombiniert ist, wächst die Kapazität des Lithium-Ionen-Akkupacks in der stärkeren Leistungsstufe auf 75 kWh. Bei einem Energieverbrauch von 13,7 kWh/100 km fährt der Leaf mit der großen Batterie bis zu 624 Kilometer nach WLTP-Norm, ehe ein Ladestopp eingelegt werden muss. Mit der Ladeleistung von bis zu 150 kW (75-kWh-Batterie) werden in 30 Minuten bis zu 440 Kilometer nachgeladen.

Die serienmäßige Wärmepumpe senkt den Energieverbrauch und verbessert die Reichweitenausbeute ebenso wie die vierstufig über Lenkradschaltwippen einstellbare Rekuperation. Die ebenfalls serienmäßige Vehicle-to-Load-Funktion (V2L) versorgt externe Verbraucher wie Elektrogrills oder E-Bikes mit bis zu 3,6 kW Strom. Mit dabei ist zudem stets ein 11-kW-Bordladegerät, das dreiphasiges Laden an AC-Ladestationen und Wallboxen ermöglicht.

Wer sich für einen neuen Leaf entscheidet, profitiert von einer Herstellergarantie über drei Jahre beziehungsweise bis 100.000 Kilometer, die sich auf bis zu insgesamt zehn Jahre mit der „Nissan More Garantie“ verlängern lässt. Auf die Batterie gewährt das Unternehmen stets eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern.

Mit der neuen staatlichen Elektroauto-Kaufprämie lassen sich bis zu 6000 Euro bei Kauf, Leasing oder Finanzierung eines Leaf sparen. Nissan legt etwas obendrauf: Für den Leaf Engage mit der 52 kW-Batterie gibt es im Leasing einen Bonus von 4600 Euro. Zusammen mit dem unter bestimmten Voraussetzungen möglichen maximalen Förderungsbetrag summiert sich der Nachlass bei dem japanischen E-Auto auf bis zu 10.600 Euro.