Ford erwartet durch Elektro-Strategie noch Jahre der Verluste

Ford hat für das vergangene Jahr einen erheblichen Verlust aufgrund seiner angeschlagenen Elektroauto-Abteilung gemeldet. Der US-Hersteller fuhr 2025 einen Verlust von 4,8 Milliarden Dollar ein und wird voraussichtlich auch 2026 zwischen 4 und 4,5 Milliarden Dollar verlieren. Der Traditionskonzern erklärte, dass mit Verlusten noch mindestens zwei weitere Jahre zu rechnen sei.

„Wir streben nun an, etwa 2029 den Break-even zu erreichen“, sagte Sherry House, die Finanzchefin von Ford, laut der NY Times in einer Telefonkonferenz zu den finanziellen Ergebnissen. Insgesamt hat Ford seit 2022 mehr als 16 Milliarden Dollar mit seiner Elektroabteilung verloren. Das Unternehmen gehört unter den etablierten Autobauern zu den Vorreitern, bremst aber nun die Elektrifizierung.

Im Dezember kündigte Ford an, seine Elektropläne zu reduzieren. Das Unternehmen stellte die Produktion der rein elektrischen Version des Pick-up-Bestsellers F-150 ein, beendete die Baupläne für einen weiteren E-Pick-up in einem neuen Werk in Tennessee und strich die Pläne für einen Elektro-Transporter. Stattdessen kommt eine Version des auslaufenden rein elektrischen F-150 Lightning mit einem Benzinmotor, der die Batterien für den E-Antrieb aufladen kann. Das Werk in Tennessee wird nun einen Benziner bauen, während in Ohio Hybrid- und Benzintransporter hergestellt werden sollen.

Zudem gab Ford bekannt, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem südkoreanischen Unternehmen SK On zur gemeinsamen Batteriefertigung beendete. Ford übernahm die volle Kontrolle über ein Werk in Kentucky, während SK On nun allein ein Werk in Tennessee betreibt. Um den Kosten für diese strategische Umstellung gerecht zu werden, buchte Ford im vierten Quartal 19,5 Milliarden Dollar als Rückstellung.

Im vierten Quartal des Jahres 2025 verzeichnete Ford einen Gesamtverlust von 11,1 Milliarden Dollar und einen Jahresverlust von 8,2 Milliarden Dollar. Diese Verluste wurden jedoch durch erhebliche Gewinne in den Bereichen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und gewerbliche Kunden ausgeglichen. Ford gibt sich optimistisch und rechnet in diesem Jahr mit einer deutlichen Verbesserung der finanziellen Lage. Die angepassten Gewinne vor Zinsen, Steuern und anderen Posten sollen zwischen 8 und 10 Milliarden Dollar liegen, nach 6,8 Milliarden Dollar im Jahr 2025.