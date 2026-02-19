Studie belegt Verbesserung der Luftqualität durch Elektroautos

Eine neue Studie aus den USA hat messbare Auswirkungen des Einsatzes von Elektroautos auf die Luftqualität in städtischen Gebieten nachgewiesen. Forscher der Keck School of Medicine der University of Southern California (USC) stellten fest, dass in Kalifornien der Stickstoffdioxidgehalt (NO₂) in der Luft durch den Anstieg von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden signifikant gesenkt wurde.

Mithilfe von Satellitendaten und fortschrittlichen Analysemethoden konnten die Wissenschaftler eine durchschnittliche Reduktion des NO₂ um 1,1 Prozent pro 200 neu registrierte Null-Emissions-Fahrzeuge (ZEV) nachweisen. Der Rückgang des Schadstoffs NO₂ ist von besonderer Bedeutung, da dieser bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entsteht und gesundheitsgefährdende Auswirkungen hat – darunter Asthma, Bronchitis und ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten und Schlaganfälle.

Erika Garcia, Assistenzprofessorin für öffentliche Gesundheitswissenschaften und Hauptautorin der Studie: „Diese unmittelbare Auswirkung auf die Luftverschmutzung ist entscheidend, weil sie auch eine unmittelbare Wirkung auf die Gesundheit hat.“ Laut den Ergebnissen der Studie hat die Zunahme von ZEVs in Kalifornien, wo der Anteil dieser Fahrzeuge von 2 auf 5 Prozent der Zulassungen stieg, zu einer spürbaren Verbesserung der Luftqualität geführt.

„Messbare Veränderungen in der Luft“

„Wir sind noch weit von einer vollständigen Elektrifizierung entfernt, aber unsere Forschung zeigt, dass Kaliforniens Umstieg auf Elektroautos bereits messbare Veränderungen in der Luft bringt, die wir atmen“, so Studienleiterin Sandrah Eckel, PhD.

Die Forscher verwendeten hochauflösende Satellitendaten des Tropospheric Monitoring Instruments (Tropomi), um den NO₂-Gehalt in der Atmosphäre über Kalifornien zu messen. Diese Daten ermöglichten es, jährliche Durchschnittswerte für fast 1700 kalifornische Nachbarschaften zu berechnen und den Zusammenhang zwischen der Zunahme von ZEVs – rein batterieelektrische, Plug-in-Hybrid- sowie Brenstoffzellen-Pkw – und der Verbesserung der Luftqualität zu bestätigen. „Diese Ergebnisse zeigen, dass sauberere Luft keine Theorie mehr ist – sie passiert bereits in vielen Gemeinden in Kalifornien“, erklärte Eckel.

Im Rahmen der Untersuchung wurden die ZEV-Daten mit anderen Faktoren wie pandemiebedingten Veränderungen der Mobilität und Benzinpreis-Schwankungen verglichen, um die Robustheit der Ergebnisse zu gewährleisten. Darüber hinaus bestätigten die Forscher, dass in Regionen mit einem höheren Anteil an Benzinfahrzeugen die Luftverschmutzung wie erwartet zunahm. Schließlich überprüften sie ihre Resultate mit aktualisierten Bodenmessdaten aus den Jahren 2012 bis 2023. „Wir haben unsere Analysen auf viele Weisen getestet, die Ergebnisse unterstützen durchweg unsere Hauptaussage“, so Garcia.

Die Studie unterstreicht auch, wie zuverlässig Satellitendaten zur Überwachung von Umweltveränderungen eingesetzt werden können. Für die Zukunft planen die Wissenschaftler, die Auswirkungen der Elektromobilität auf die öffentliche Gesundheit weiter zu untersuchen, etwa indem sie die ZEV-Zunahme mit Krankheitsdaten zu Atemwegserkrankungen wie Asthma vergleichen. Dies könnte dazu beitragen, die langfristigen gesundheitlichen Vorteile der Elektromobilität noch klarer zu belegen.