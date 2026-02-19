Mitsubishi gewährt 4000 Euro Rabatt auf Elektro-SUV Eclipse Cross

Mitsubishi ergänzt die neue staatliche Elektroauto-Kaufprämie mit einem Rabatt von 4000 Euro auf den vollelektrischen Eclipse Cross. 1500 Euro mehr Nachlass gibt es für den Plug-in-Hybrid Outlander. Die Rabatte sind auch gültig, wenn man die Voraussetzungen für die staatliche Förderung nicht erfüllt.

Privatkunden erhalten ab diesem Jahr beim Kauf von Elektroautos, Plug-in-Hybriden und E-Autos mit sogenanntem Range Extender wieder eine staatliche Förderung. Je nach Fahrzeugart und persönlichen Umständen liegt sie zwischen 1500 und 6000 Euro. Es gibt Einkommensobergrenzen, bis zu denen der Zuschuss ausgezahlt wird – diese liegen bei 80.000 Euro Haushaltseinkommen im Jahr, mit zwei Kindern bei 90.000 Euro.

Der 4470 Millimeter lange Eclipse Cross ist das aktuell einzige Elektroauto im Programm von Mitsubishi. Er ist seit Ende Oktober in Deutschland ab 47.990 Euro bestellbar. Das Modell sei „ein vollelektrisches SUV, das moderne Elektromobilität mit hoher Alltagstauglichkeit verbindet“, wirbt der japanische Hersteller. Die Leistung des Frontantriebs liegt bei 160 kW/218 PS, die WLTP-Reichweite mit der 87-kWh-Batterie bei bis zu 635 Kilometern. Der Hersteller betont zudem die umfassende Serienausstattung.

Der Eclipse Cross ist ein Projekt der Renault-Mitsubishi-Nissan-Allianz. Die zweite Generation des SUV – die erste kam als Verbrenner oder Plug-in-Hybrid zu den Kunden – ist weitgehend mit dem Renault Scénic E-Tech Electric identisch und wird auch von dem französischen Mitsubishi-Partner gebaut.

Neben dem Eclipse Cross bieten die Japaner einen hohen Rabatt auf den Outlander an. Das regulär ab 49.990 Euro kostende Plug-in-Hybrid-SUV ist vorerst unabhängig von der staatlichen Kaufprämie mit einem Rabatt von 5500 Euro zu haben. Rein elektrisch können mit dem 4719 Millimeter langen Outlander 86 Kilometer nach WLTP-Norm gefahren werden. Der Allradantrieb kombiniert einen vorn montierten Elektromotor mit 85 kW/116 PS Leistung und ein 100 kW/136 PS starkes Aggregat hinten.

Die Nachlässe von Mitsubishi auf die beiden elektrifizierten SUV gelten bis 30. Juni 2026.