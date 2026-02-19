Grüne veröffentlichen „10-Punkte-Plan für das Update der Energiewende“

Deutschland brauche eine starke Energiewende, nur so könne Energie für Bürger und die Wirtschaft günstig werden und zugleich das Klima schonen, erklären die Grünen. Bisher seien erst 24 Prozent des deutschen Energieverbrauchs durch heimische Erneuerbare gedeckt. Die Partei legt nun einen 10-Punkte-Plan für ein Update der Energiewende vor.
Studien zeigen laut den Grünen: Ein schneller Ausbau der Erneuerbaren Energien senkt den Strompreis und damit die Kosten für alle. Zugleich liefert günstiger Strom die Basis, auch günstig zu heizen, zu fahren und zu produzieren – via Wärmepumpen, Elektromobilität und Elektrifizierung in der Industrie. Gleichzeitig gibt es Herausforderungen bei den Netzen.
„Wir legen daher Vorschläge vor, wie wir den Ausbau der Erneuerbaren schneller und gleichzeitig pro Kilowattstunde günstiger machen können. Dazu brauchen wir keine neue Unsicherheit für Investoren in Erneuerbare, sondern die Hebung aller Potentiale für Effizienz, Innovation und Digitalisierung“, so die Partei. Ihr grüner 10-Punkte-Plan zeige, wie dies gelingen kann.
Konkret schlagen die Grünen vor:
- Ausschreibungsmengen von Wind an Land schnell und dauerhaft von 10 auf 15 GW pro Jahr erhöhen
- Recht auf Solar für alle Bürger festschreiben
- Verteilnetz-Ausbauoffensive 2030
- Stromspeicher massiv ausbauen und systemdienlich steuern statt ausbremsen
- Netzausbau billiger machen
- Stromsteuer für alle absenken, 600 Stunden kostenloser Sommerstrom
- Smart-Meter-Ausbau beschleunigen
- Kapazitätsmarkt technologieoffen statt auf überdimensionierte Gaskraftwerke ausrichten
- Markthochlauf von Wärmepumpen und Elektromobilität beschleunigen, Netzentgelte senken
- Stromkosten für die Industrie reduzieren, Elektrifizierung vorantreiben
Zur Elektromobilität heißt es in dem 10-Punkte-Plan: „Je schneller die Elektrifizierung von Wärme, Verkehr und Industrie gelingt, desto geringer die Netzentgelte, weil die fixen Netzkosten auf einen größeren Kreis an Stromverbraucher*innen umgelegt werden. Der schnelle Markthochlauf von Wärmepumpen und Elektromobilität ist hierfür zentral.“
Und weiter: „Die E-Auto-Kaufprämie muss ausschließlich für E-Autos gelten und darf nicht auch für Plug-in-Hybride verschwendet werden. Um jetzt anfallende Netzkosten zu strecken und erst dann auf die Netzentgelte umzulegen, wenn die Elektrifizierung weiter vorangeschritten ist, schlagen wir ein Amortisationskonto für die Netzausbaukosten auch bei Strom vor, wie es bei Wasserstoff bereits existiert.“
Ihren ausführlichen 10-Punkte-Plan haben die Grünen hier veröffentlicht.
Kommentare
Gunnar meint
Es wurde auch ein Aufruf gestartet, der von uns unterschrieben werden kann, um das ruinöse Netzpaket zu stoppen:
dabeisein.gruene.de/forms/katherina-reiche-zerstort-die-energiewende-und-macht-uns-abhangig-rette-die-erneuerbaren-energien-mit-uns
Ich hab es unterschrieben, vielleicht finden sich hier noch weitere Mitstreiter.
MrBlueEyes meint
👍🏻
Mäx meint
Hab mir gerade einen erschienen Artikel auf t-online durchgelesen.
Ich fasse mal grob zusammen:
. T-online hat erfahren welche Netzgebiete von dem Stempel „kapazitätslimitiert“ betroffen wäre
. Großteil der Netzbetreiber sind im Netz von E.On
. E.On deckt 30% des Netzes ab
. 75% der Redispatch-Maßnahmen kommen aus dem E.On Netz
. E.On scheint also mit Netzausbau nicht nachzukommen
. Reiche war wie bekannt vorher bei E.On
. Erkenntnisse über Notwendigkeit aus Studie des E.DIS Konzern (mehrheitlich im Besitz von…na…genau E.On)
Alles nur Zufälle.
MK2 meint
Die Grüne hatten zwischen 8.12.2021 und 6.5.2025 mehr als genug Zeit, die 10 Punkte umzusetzen. Jetzt kommt der 10-Punkte-Plan zu spät, denn die Grünen sind nicht mehr in der Regierungsverantwortung.
MrBlueEyes meint
Die Grünen haben alleine regiert? Wäre mir neu
Die Grünen hatten keinen Lindner, der alles Gute finanziell schon blockiert und sabotiert hat? Wäre mir neu
Den Grünen wird nun unter oben genannten Umständen vorgeworfen, 16 Jahre durch CDU verschleppte Energiewende nicht in 3,5 Jahren beseitigt zu haben? Während das erste Jahr allein zur Bewältigung der Gaskrise draufging? Die auch von der CDU zu verantworten ist? Und das zweite Jahr allein schon zur Bekämpfung der Inflation draufging?
Diese irrationalen Vorwürfe sind mir tatsächlich nicht neu… 🙄
Justin Case meint
Treffer, versenkt.
:-)
MrBlueEyes meint
Alles richtig… und mit Habeck wäre das auch so oder so ähnlich gekommen…
Aber Deutschland hat sich für Rückschritt, Stumpfsinn und die fossile Kostenfalle entschieden… aber anscheinend ist das immer noch genau so gewollt, wenn man sich die Umfragen so anschaut… es ist zum Verzweifeln mit diesem Land…
jm2c
Peter meint
Menschen sind recht leicht zu manipulieren.
Viele, die die Meinung machen, trommeln für den Rückschritt um daraus einen individuellen Vorteil zu ziehen. Die einen haben nicht nur die „Meinung“ als Geschäft, sondern daneben auch weitere, fossile Geschäfte. Andere wiederum haben nur das fossile Geschäft und finden darüber hinaus Demokratie doof. Wiederum andere im Meinungsgeschäft sind Geschäftspartner fossiler Geschäftemacher und brauchen/wollen das Geschäft mit denen. Also wurde die Mehrheit entsprechend manipuliert.
Cupra meint
Tja, wir hätten Habeck bekommen können und das oben vorgestellte…und jetzt sehen wir was mir mit Merz und Reiche bekommen haben. Da wirds einem übel.
Peter meint
Also bei Facebook, was ja nach wie vor Millionen Wähler erfolgreich erreicht, sind einflussreiche und finanzstarke Gruppen wie die INSM („Inisitative Neue Soziale Marktwirtschaft“) und die MIT (Mittelstands- und Wirtschaftsunion) gerade wieder recht aktiv. Das sind diejenigen, die eine Erbschaftssteuer für Hexenwerk halten, den Sozialstaat sowieso und den Renteneintritt eher bei 85 Jahren sehen. Also Leute die mehrheitlich ihren Job und Reichtum und damit auch den Einfluss geerbt haben, aber sich selbst gern als „Leistungsträger“ bezeichnen oder bezeichnen lassen. Und natürlich unser Jensi und die FDP BaWü (Wahlkampf!) mit ihren kruden Thesen.
Dazu kommen natürlich die gut organisierten Postings in den ganzen Hundebesitzer- und Sprüchebildchen-Kanälen. Auch eine erfolgreiche Werbeplattform.
Frank meint
Punkt 6 ist schwer zu verstehen: 600kWh kostenlosen Sonnenstrom
—- pro Jahr? wenn der Strompreis negativ ist?
Gute Idee ABER ich könnte mir vorstellen, dass die Leitungen dem „Run“ nicht standhalten, wenn plötzlich 10 Mio ihr E-Auto laden wollen.
Ehrliche Strompreise müssen halt die lokale Verfügbarkeit representieren (also nicht nur die Produktionsmenge des regenerativen Stroms, sondern auch die Leitungen bis hin in die Straßenzüge)