Grüne veröffentlichen „10-Punkte-Plan für das Update der Energiewende“

Deutschland brauche eine starke Energiewende, nur so könne Energie für Bürger und die Wirtschaft günstig werden und zugleich das Klima schonen, erklären die Grünen. Bisher seien erst 24 Prozent des deutschen Energieverbrauchs durch heimische Erneuerbare gedeckt. Die Partei legt nun einen 10-Punkte-Plan für ein Update der Energiewende vor.

Studien zeigen laut den Grünen: Ein schneller Ausbau der Erneuerbaren Energien senkt den Strompreis und damit die Kosten für alle. Zugleich liefert günstiger Strom die Basis, auch günstig zu heizen, zu fahren und zu produzieren – via Wärmepumpen, Elektromobilität und Elektrifizierung in der Industrie. Gleichzeitig gibt es Herausforderungen bei den Netzen.

„Wir legen daher Vorschläge vor, wie wir den Ausbau der Erneuerbaren schneller und gleichzeitig pro Kilowattstunde günstiger machen können. Dazu brauchen wir keine neue Unsicherheit für Investoren in Erneuerbare, sondern die Hebung aller Potentiale für Effizienz, Innovation und Digitalisierung“, so die Partei. Ihr grüner 10-Punkte-Plan zeige, wie dies gelingen kann.

Konkret schlagen die Grünen vor:

Ausschreibungsmengen von Wind an Land schnell und dauerhaft von 10 auf 15 GW pro Jahr erhöhen Recht auf Solar für alle Bürger festschreiben Verteilnetz-Ausbauoffensive 2030 Stromspeicher massiv ausbauen und systemdienlich steuern statt ausbremsen Netzausbau billiger machen Stromsteuer für alle absenken, 600 Stunden kostenloser Sommerstrom Smart-Meter-Ausbau beschleunigen Kapazitätsmarkt technologieoffen statt auf überdimensionierte Gaskraftwerke ausrichten Markthochlauf von Wärmepumpen und Elektromobilität beschleunigen, Netzentgelte senken Stromkosten für die Industrie reduzieren, Elektrifizierung vorantreiben

Zur Elektromobilität heißt es in dem 10-Punkte-Plan: „Je schneller die Elektrifizierung von Wärme, Verkehr und Industrie gelingt, desto geringer die Netzentgelte, weil die fixen Netzkosten auf einen größeren Kreis an Stromverbraucher*innen umgelegt werden. Der schnelle Markthochlauf von Wärmepumpen und Elektromobilität ist hierfür zentral.“

Und weiter: „Die E-Auto-Kaufprämie muss ausschließlich für E-Autos gelten und darf nicht auch für Plug-in-Hybride verschwendet werden. Um jetzt anfallende Netzkosten zu strecken und erst dann auf die Netzentgelte umzulegen, wenn die Elektrifizierung weiter vorangeschritten ist, schlagen wir ein Amortisationskonto für die Netzausbaukosten auch bei Strom vor, wie es bei Wasserstoff bereits existiert.“

Ihren ausführlichen 10-Punkte-Plan haben die Grünen hier veröffentlicht.