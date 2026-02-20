Neues Mahle-System für Innenraumheizung sorgt für mehr Reichweite im Winter

Mahle hat ein Wärmerückgewinnungssystem für die effiziente Innenraumheizung von Elektrofahrzeugen entwickelt. Die Heizung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Reichweite von E-Autos besonders im Winter. Die Mahle-Lösung HeatX Range+ soll den Energiebedarf für die Klimatisierung von E-Fahrzeugen im Vergleich zu konventionellen Abluftsystemen um rund 20 Prozent senken. „Im Ergebnis profitieren Autofahrer von einer längeren Reichweite mit einer Batterieladung und einer erstklassigen Innenraumluftqualität“, erklärt das Unternehmen.

„Unser Wärmerückgewinnungskonzept HeatX Range+ maximiert die Alltagstauglichkeit von Elektrofahrzeugen im Winter und leistet einen entscheidenden Beitrag zur weiteren Attraktivitätssteigerung der Elektromobilität“, sagt Martin Wellhöffer, Mitglied der Mahle Konzern-Geschäftsführung, verantwortlich für den Geschäftsbereich Thermal and Fluid Systems. Autohersteller könnten das neue System dank seines modularen Designs einfach und kostengünstig in bestehende Fahrzeugarchitekturen integrieren.

Mahle sei es somit gelungen, die Reichweite pro Batterieladung um knapp zehn Kilometer zu verlängern – wie Tests mit einem typischen E-Auto der Mittelklasse bei einer Außentemperatur von -7 °C und einer Innenraumtemperatur von 20 °C gezeigt hätten. Gleichzeitig garantiere die kontinuierliche Zufuhr von sauerstoffreicher Luft eine hohe Innenraumluftqualität und minimiere das Risiko von Beschlagbildung auf den Fahrzeugscheiben.

Das neue Wärmerückgewinnungssystem nutzt den Verdampfer der Klimaanlage, um Wärmeenergie aus der Abluft des Fahrgastraums zu gewinnen und nutzbar zu machen. Dabei erhitzt die nach außen geführte Luft das Kältemittel im Verdampfer, während sie den Fahrgastraum verlässt. Das Kältemittel gibt die gespeicherte Energie anschließend an die angesaugte Frischluft ab, bevor diese in den Fahrzeuginnenraum gelangt. Dabei wird die Frischluft effizient vorgewärmt und der Heizleistungsbedarf bei winterlichen Temperaturen im Vergleich zu konventionellen Abluftsystemen gesenkt.

Das neue Wärmerückgewinnungssystem hat laut den Entwicklern keinen nachteiligen Einfluss auf die Luftströmungsleistung und das akustische Verhalten der Fahrzeugklimaanlage. Bei der technischen Umsetzung der Energierückgewinnung habe Mahle auf seine Erfahrungen bei der Entwicklung und Fertigung von Systemen für die Klimatisierung von Fahrzeugen zurückgreifen können.

„Schon Anfang der 1990er-Jahre hat Mahle mit dem ‚Economizer‘ das erste Konzept eines Innenraum-Wärmerückgewinnungssystems für Pkw und Nutzfahrzeuge vorgestellt und damit den heutigen Trend der effizienten Innenraumklimatisierung vorweggenommen“, so Uli Christian Blessing, Entwicklungsleiter Thermal and Fluid Systems bei Mahle. Das aktuelle Layout der Wärmerückgewinnung ist für das Kältemittel R1234yf ausgelegt und soll mit nur geringen Änderungen auf alle alternativen Kältemittel angepasst werden können.