Polestar-Chef lehnt Hybride ab: Unsere Kunden wollen Elektroautos

Die chinesisch-schwedische Marke Polestar ist 2019 mit einem Plug-in-Hybrid in den Markt gestartet, bietet aber seit dessen Auslaufen zwei Jahre später nur noch reine Stromer ab. Daran ändert auch die in einigen Ländern gedämpfte Nachfrage nach rein elektrischen Automobilen nichts.
Als Teil der chinesischen Geely-Gruppe hätte Polestar Zugang zu Plug-in- und Range-Extender-Hybridtechnologie, aber CEO Michael Lohscheller schließt Verbrennungsmotoren kategorisch aus. Stattdessen konzentriert er sich darauf, die Präsenz der Marke in den E-Auto-Segmenten mit einer Reihe neuer Modelle auszubauen.
In einem Gespräch mit ausgewählten Medien, darunter Autocar, sagte Lohscheller: „Wir glauben an die Wissenschaft. Der Klimawandel ist real, und deshalb konzentrieren wir uns weiterhin darauf.“ Auch die im Branchenvergleich jüngeren Kunden von Polestar (das Durchschnittsalter der Käufer liegt bei 45 Jahren) glaubten fest an den Klimawandel. „Wenn wir sagen würden: ‚Hey, wir bauen jetzt Verbrennungsmotoren in unsere Autos ein’, würden sie sagen: ‚Das könnt ihr nicht machen’ – also denken wir nicht einmal darüber nach.“
Polestar hat vor wenigen Tagen die „größte Modelloffensive in der Geschichte des Unternehmens“ verkündet. Vier neue Fahrzeuge sollen in den kommenden drei Jahren auf den Markt kommen. Alle werden wie von dem Unternehmen schon länger geplant nur vollelektrisch angeboten.
„Wir tun das Richtige, davon sind wir fest überzeugt, und wir werden dabei von der Wissenschaft unterstützt. Einer der Hauptgründe, warum Menschen zu uns kommen, ist, dass wir ein einzigartiges Unternehmen sind“, so Lohscheller. Die Entscheidung, ausschließlich Vollstromer anzubieten, stelle eine „gute Chance” für das Unternehmen dar. „In Meetings werde ich oft gefragt: ‚Werdet ihr auch Hybridfahrzeuge anbieten?‘ Und meine Antwort lautet: ‚Nein, das werden wir nicht.‘ Ist das nicht großartig? Wir werden keinerlei Emissionen haben.“
Die Marke arbeite an einem „äußerst spannenden Produktportfolio“, das Investitionen und Ressourcen erfordere. Hybride würden unnötig Komplexität hinzufügen. „Die Mobilität der Zukunft muss einfach emissionsfrei sein, und Elektrifizierung ist dafür die beste Lösung. Das ist unsere Überzeugung, und deshalb machen wir so weiter“, erklärte CEO. „Traditionelle Hersteller müssen ihr Geschäft betreiben, aber wir müssen das nicht – und ich leite Polestar.“
Die Kunden von Polestar entschieden sich nicht für „eine ältere Technologie“, sondern für „die Technologie der Zukunft“, ist Lohscheller überzeugt. Er ist sich sicher, das die Transformation stattfinden wird. „Für uns ist das eine großartige Gelegenheit zu sagen: ‚Hey, wir beschleunigen, wir sind anders.‘ Wir wollen nicht normal sein. Das ist die beste Differenzierung, die wir erreichen können.“
Kommentare
M. meint
Bei Volvo gibt es die, glaube ich.
Der Unterschied dürfte für die Interessenten gering genug sein.
Future meint
Natürlich ist der Unterschied bei den Zielgruppen enorm. Polestar spricht jüngere und designaffine Käuferschichten an – das Durchschnittsalter liegt bei 45 Jahren, steht im Text. Diese Käufer wollen keine Emissionen.
Die ältere Generation dagegen, die Volvo noch aus den schönen Verbrennerzeiten kennt, kann sich noch nicht so gut an das Fahren ohne Emissionen gewöhnen – die müssen dann einen Hybrid im Regal stehen haben.
M. meint
„Die Käufer wollen keine Emissionen.“
Das ist, mit Verlaub, Unsinn.
Die AfD hat auch 18-jährige Wähler, und wenn ich mal sehe, wo genau diese Gen. mit ihren Verbrennern überall rumsteht und den Motor lauf lässt, wamit das Radio läuft…. sorry, das über das Alter zu differenzieren, funktioniert nicht.
Was man aber doch sagen kann: die Autos haben im Design einige Ähnlichkeiten, es wird ja auch ständig gefragt, ob eine eigenständige Firma Polestar überhaupt Sinn macht.
Technisch. Finanziell hat das bestimmt einen Sinn, sonst hätte man es gelassen.
Voll elektrische Volvos gibt es ja auch, da einen P2 daneben stellen – wo ist das Problem?
Technisch, wie gesagt.
Egon_meier meint
Schön, dass sich jemand den Hybriden verweigert.
Allerdings schätze ich, dass die Polestar-Motive nicht ehrlich sind: Es ist einfach kein Geld da, um die bei anderen Marken beliebten Plugin-Hybriden zu entwickeln.
Da redet man sich einfach mit einem gefälligen Satz raus …
Martin meint
Lohscheller traue ich nicht. Er hatte als Chef von Nikola die Probleme wider besseren Wissens nicht benannt – im Brustton der Überzeugung gelogen – und sich dann, als der Niedergang Nikolas klar war, vom Acker gemacht. Ohne das ehrlich zu kommunizieren; vorgeschoben wurden private Gründe.
Es ist ärgerlich, dass solche Betrugsmanöver nicht zu einem persönlichen beruflichen Abstieg führen; er hätte nur noch als Niedriglöhner arbeiten dürfen. Fahrradkurier oder so, er ist ja Marathonläufer.
Future meint
Polestar muss nichts entwickeln. Dei Hybride gibt es doch im Geely-Regal. Polestar könnte sich davon bedienen, wenn es denn wollte.
Egon_meier meint
Wenn das alles so billig im Regal liegt würden sie ja Gewinne machen …
tut Polestar aber nicht.