Polestar-Chef lehnt Hybride ab: Unsere Kunden wollen Elektroautos

Die chinesisch-schwedische Marke Polestar ist 2019 mit einem Plug-in-Hybrid in den Markt gestartet, bietet aber seit dessen Auslaufen zwei Jahre später nur noch reine Stromer ab. Daran ändert auch die in einigen Ländern gedämpfte Nachfrage nach rein elektrischen Automobilen nichts.

Als Teil der chinesischen Geely-Gruppe hätte Polestar Zugang zu Plug-in- und Range-Extender-Hybridtechnologie, aber CEO Michael Lohscheller schließt Verbrennungsmotoren kategorisch aus. Stattdessen konzentriert er sich darauf, die Präsenz der Marke in den E-Auto-Segmenten mit einer Reihe neuer Modelle auszubauen.

In einem Gespräch mit ausgewählten Medien, darunter Autocar, sagte Lohscheller: „Wir glauben an die Wissenschaft. Der Klimawandel ist real, und deshalb konzentrieren wir uns weiterhin darauf.“ Auch die im Branchenvergleich jüngeren Kunden von Polestar (das Durchschnittsalter der Käufer liegt bei 45 Jahren) glaubten fest an den Klimawandel. „Wenn wir sagen würden: ‚Hey, wir bauen jetzt Verbrennungsmotoren in unsere Autos ein’, würden sie sagen: ‚Das könnt ihr nicht machen’ – also denken wir nicht einmal darüber nach.“

Polestar hat vor wenigen Tagen die „größte Modelloffensive in der Geschichte des Unternehmens“ verkündet. Vier neue Fahrzeuge sollen in den kommenden drei Jahren auf den Markt kommen. Alle werden wie von dem Unternehmen schon länger geplant nur vollelektrisch angeboten.

„Wir tun das Richtige, davon sind wir fest überzeugt, und wir werden dabei von der Wissenschaft unterstützt. Einer der Hauptgründe, warum Menschen zu uns kommen, ist, dass wir ein einzigartiges Unternehmen sind“, so Lohscheller. Die Entscheidung, ausschließlich Vollstromer anzubieten, stelle eine „gute Chance” für das Unternehmen dar. „In Meetings werde ich oft gefragt: ‚Werdet ihr auch Hybridfahrzeuge anbieten?‘ Und meine Antwort lautet: ‚Nein, das werden wir nicht.‘ Ist das nicht großartig? Wir werden keinerlei Emissionen haben.“

Die Marke arbeite an einem „äußerst spannenden Produktportfolio“, das Investitionen und Ressourcen erfordere. Hybride würden unnötig Komplexität hinzufügen. „Die Mobilität der Zukunft muss einfach emissionsfrei sein, und Elektrifizierung ist dafür die beste Lösung. Das ist unsere Überzeugung, und deshalb machen wir so weiter“, erklärte CEO. „Traditionelle Hersteller müssen ihr Geschäft betreiben, aber wir müssen das nicht – und ich leite Polestar.“

Die Kunden von Polestar entschieden sich nicht für „eine ältere Technologie“, sondern für „die Technologie der Zukunft“, ist Lohscheller überzeugt. Er ist sich sicher, das die Transformation stattfinden wird. „Für uns ist das eine großartige Gelegenheit zu sagen: ‚Hey, wir beschleunigen, wir sind anders.‘ Wir wollen nicht normal sein. Das ist die beste Differenzierung, die wir erreichen können.“