Donut Lab will mit unabhängigen Daten Festkörperbatterie-Leistungsfähigkeit belegen

Das finnische Technologieunternehmen Donut Lab präsentierte Anfang des Jahres eine eigenen Angaben zufolge für die Serienproduktion bereite Festkörperbatterie. Die Eckdaten wurden jedoch von einigen angezweifelt. Donut Lab hat das finnische Forschungszentrum VTT mit einer unabhängigen Prüfung beauftragt und veröffentlichte nun erste Ergebnisse.

Bei der Premiere auf der US-Messe CES im Januar gab Donut Lab nur wenige Daten zu seinem Produkt preis: darunter eine Energiedichte von 400 Wh/kg, eine Ladezeit für einen kompletten Ladevorgang von fünf Minuten und eine Lebensdauer von 100.000 Ladezyklen. Die Kapazität soll auch bei extremen Temperaturen fast gänzlich erhalten bleiben. Außerdem soll die Batterie sicher sein, bei Beschädigung nicht brennen und aus weitverbreiteten, kostengünstigen Materialien bestehen.

Experten haben die Angaben von Donut Lab in Zweifel gezogen. So sagte etwa Yang Hongxin, Chef des chinesischen Akkufertigers Svolt: „Alle Parameter widersprechen sich … Jeder, der auch nur über grundlegende Kenntnisse dieser Technologie verfügt, würde denken, dass es sich um einen Betrug handelt.“

Man habe zunächst bewusst Kritik an seiner Technologie laut werden zu lassen, um die Stärke seiner Argumente zu demonstrieren, so Donut Lab. Das Unternehmen ist von einem Durchbruch überzeugt, den die Widerlegung von Kritikern untermauern soll. Genau das will man jetzt mit der Veröffentlichung der Testergebnisse von VTT erreichen. Zunächst wird allerdings nur verkündet, dass die Donut-Batterie in fünf Minuten komplett geladen werden könne. Die weiteren Ergebnisse sollen im Rahmen einer „I Donut Believe“-Kampagne über Wochen verteilt vorgestellt werden.

„Die Messwerte zeigen, dass die Donut-Batterie sogar ohne aktive Kühlung erstaunlich hohe Ladegeschwindigkeiten erlaubt“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. „Auch wenn die Testbedingungen das Verhalten der Zelle in einem Batteriemodul nicht eins zu eins simulieren, belegen die Messungen die Vorteile der Donut Batterie auch als Teil eines Moduls. Die Batteriezelle braucht keine spezielle Kompression und funktioniert auch mit passiver Kühlung; das vereinfacht die Architektur von Batteriemodulen.“