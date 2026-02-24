Donut Lab will mit unabhängigen Daten Festkörperbatterie-Leistungsfähigkeit belegen

Das finnische Technologieunternehmen Donut Lab präsentierte Anfang des Jahres eine eigenen Angaben zufolge für die Serienproduktion bereite Festkörperbatterie. Die Eckdaten wurden jedoch von einigen angezweifelt. Donut Lab hat das finnische Forschungszentrum VTT mit einer unabhängigen Prüfung beauftragt und veröffentlichte nun erste Ergebnisse.
Bei der Premiere auf der US-Messe CES im Januar gab Donut Lab nur wenige Daten zu seinem Produkt preis: darunter eine Energiedichte von 400 Wh/kg, eine Ladezeit für einen kompletten Ladevorgang von fünf Minuten und eine Lebensdauer von 100.000 Ladezyklen. Die Kapazität soll auch bei extremen Temperaturen fast gänzlich erhalten bleiben. Außerdem soll die Batterie sicher sein, bei Beschädigung nicht brennen und aus weitverbreiteten, kostengünstigen Materialien bestehen.
Experten haben die Angaben von Donut Lab in Zweifel gezogen. So sagte etwa Yang Hongxin, Chef des chinesischen Akkufertigers Svolt: „Alle Parameter widersprechen sich … Jeder, der auch nur über grundlegende Kenntnisse dieser Technologie verfügt, würde denken, dass es sich um einen Betrug handelt.“
Man habe zunächst bewusst Kritik an seiner Technologie laut werden zu lassen, um die Stärke seiner Argumente zu demonstrieren, so Donut Lab. Das Unternehmen ist von einem Durchbruch überzeugt, den die Widerlegung von Kritikern untermauern soll. Genau das will man jetzt mit der Veröffentlichung der Testergebnisse von VTT erreichen. Zunächst wird allerdings nur verkündet, dass die Donut-Batterie in fünf Minuten komplett geladen werden könne. Die weiteren Ergebnisse sollen im Rahmen einer „I Donut Believe“-Kampagne über Wochen verteilt vorgestellt werden.
„Die Messwerte zeigen, dass die Donut-Batterie sogar ohne aktive Kühlung erstaunlich hohe Ladegeschwindigkeiten erlaubt“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. „Auch wenn die Testbedingungen das Verhalten der Zelle in einem Batteriemodul nicht eins zu eins simulieren, belegen die Messungen die Vorteile der Donut Batterie auch als Teil eines Moduls. Die Batteriezelle braucht keine spezielle Kompression und funktioniert auch mit passiver Kühlung; das vereinfacht die Architektur von Batteriemodulen.“
Kommentare
McGybrush meint
Ja macht Sinn die Testergebnisse nacheinander prüfen zu lassen.
Für jede Messung kommt dann ein anderes Produkt mit gleicher Optik.
Das eine kann schnell laden
Das nächste hat hohe Energiedichte
Das nächste viele Ladezyklen
Problem kommt wenn man ein und das gleiche Produkt mit allen 3 Eigenschaften prüfen will ohne es vorher jedes mal auszutauschen.
Daher macht die Zeitspanne Sinn.
Ich glaube nicht mal Ansatzweise das es Ehrlich solche Eigenschaft in einem einzigen Produkt gibt.
M. meint
„Zunächst wird allerdings nur verkündet, dass die Donut-Batterie in fünf Minuten komplett geladen werden könne“
12C.
Das können bisherige Li-Zellen auch. Auf dem Modellbau kennt man Zellen, die 100C vertragen.
Der Punkt ist wohl, wie oft das funktioniert, oder auch, was „komplett geladen“ in Kapazität bedeutet. Da sind weitere unabhängige Tests nötig.
Das hier beweist nicht viel.
ID.alist meint
Hast Du den Bericht gelesen?
Da steht noch einiges, und die restlichen Tests werden nach und nach geliefert, wie es auf der Seite steht. Nächsten Montag sollte der nächste Bericht publiziert werden.
Ich finde es lustig, dass wenn ein Chinese die eigenen Zellen selber testet, dann ist es glaubwürdig. Aber wenn ein Europäer seiner Zellen von einem unabhängigen Institut testen lässt, dann gibt es immer Zweifel.
Tim Leiser meint
Ich verstehe den ganzen Zirkus nicht. Wenn sie ein gutes Produkt haben, wird es sich verkaufen. Zumal es ja alle anderen weit überlegen sein müsste.
So, wie das kommuniziert wird, erinnert es mich an ein Kind, dass eine unglaubliche Geschichte erzählt (eine Lüge) und davon nicht abrückt und sich immer weiter hinein reitet. Versteht mich nicht falsch: ich hoffe sehr, dass alles, was sie sagen stimmt. Ich selbst habe keine Ahnung von der Materie. Aber ich hab mir einige Kommentare von Leuten angeschaut oder gelesen, die wirklich Ahnung davon haben. Wir werden es bald sehen. Im Moment vermute ich, dass das alles nicht so toll ist, wie versprochen, aber andere daran schuld sein werden.
aha meint
Die Analogie mit einem Kind kann aber richtig sein. Deren Produkt ist eigentlich nur so gut wie die von anderen Herstellern. Um aber Geld und Öffentlichkeit zu erreichen kommt sowas raus.
Wenn es aber wahr ist, Halleluja.
Lataffa meint
Diese Analogie kennen wir doch von Elon und seinem Robocab