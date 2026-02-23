BNM: Ladeinfrastruktur im Gebäudebestand entscheidet über Erfolg der E-Mobilität

Der Bundesverband Neue Mobilität e. V. (BNM) warnt davor, den Hochlauf der Elektromobilität durch unzureichende Rahmenbedingungen im Gebäudebestand auszubremsen. Insbesondere in Mehrfamilienhäusern bleibe der Zugang zu privater Ladeinfrastruktur für einen Großteil der Bevölkerung strukturell eingeschränkt. Ohne verbindliche nationale Vorgaben und wirksame Förderinstrumente drohe eine dauerhafte soziale Schieflage bei der Nutzung von E-Fahrzeugen.
Aktuelle Analysen zeigen laut dem BNM, dass der überwiegende Teil der Ladevorgänge zu Hause oder am Wohnort stattfindet. Gleichzeitig lebe mehr als die Hälfte der Haushalte in Deutschland in Mehrfamilienhäusern. „Wer Elektromobilität ernsthaft in die Breite bringen will, muss dort ansetzen, wo Menschen tatsächlich wohnen“, erklärt der Verband. Der bisherige Fokus auf Neubauten und Einfamilienhäuser greife zu kurz und lasse den Bestand weitgehend unberücksichtigt.
Nach Einschätzung des BNM ist die derzeit diskutierte nationale Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) nicht ausreichend, um die bestehenden Defizite zu beheben. Ohne weitergehende nationale Anforderungen und flankierende Fördermaßnahmen blieben Millionen Stellplätze technisch unvorbereitet. Damit werde E-Mobilität faktisch auf bestimmte Einkommens- und Eigentümergruppen begrenzt.
Der BNM spricht sich daher für einen ordnungspolitischen Rahmen aus, der Ladeinfrastruktur im Bestand systematisch voranbringt. Zinsvergünstigte Kredite in Kombination mit Tilgungszuschüssen bewertet der Verband als besonders wirksam, da sie Investitionen auslösten, ohne hohe dauerhafte Haushaltsbelastungen zu verursachen. Entscheidend sei eine zielgenaue Ausgestaltung, die Wohnungseigentümergemeinschaften und den Mietwohnungsbau explizit einbezieht.
Darüber hinaus betont der Verband die energiewirtschaftliche Dimension: Ladeinfrastruktur in Mehrfamilienhäusern könne einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität und zur Integration erneuerbarer Energien leisten, wenn sie von Beginn an systemdienlich geplant werde. Elektromobilität, Gebäude und Stromsystem müssten gemeinsam gedacht werden.
Abschließend fordert der Bundesverband Nachhaltige Mobilität die Bundesregierung auf, Ladeinfrastruktur im Gebäudebestand als strategisches Infrastrukturthema zu behandeln. „Ohne einen entschlossenen politischen Rahmen wird die Elektromobilität ihr Potenzial weder klimapolitisch noch sozial entfalten“, erklärt Fachvorstand Mazlum Yaylaci. „Jetzt ist der Zeitpunkt, die strukturellen Hürden im Bestand konsequent abzubauen.“
Kommentare
Daniel S meint
„ Entscheidend sei eine zielgenaue Ausgestaltung, die Wohnungseigentümergemeinschaften und den Mietwohnungsbau explizit einbezieht“
Diese Gebäudekategorien sollten die einzigen sein, welche Förderung erhalten. Dort ist sie dringend nötig. Alle anderen brauchen keine Förderung.
Sascha meint
Vielleicht sollte man auch mit der Diskussion beginnen ob überhaupt jeder eine Wallbox zuhause braucht… Bei Reichweiten von mehreren hundert KM und durchschnittlich 200km in der Woche Bedarf braucht doch nicht jeder jeden Tag laden…
Wenn Kaptialinvest und Betriebskosten ( ja, eine Wallbox braucht auch eine DGVU3 Prüfung, jährlich….) macht die nur Sinn ab 15-/20tkm Fahrleistung. Vorher kann ich auch einfach öffentlich Laden, 1x pro Woche, z.B. am Supermarkt.
M. meint
Klar.
Aber willst du den Leuten vorschreiben, ob sie eine zu brauchen haben, oder ob es in ihre Leben zu passen hat, 1x die Woche einen Ladeausflug zu machen… und dann 0,75 € / kWh zu zahlen, was das ganze Modell wirtschaftlich erledigt?
Oder alternativ einen ausgedehnten zweigeteilten Spaziergang, um das Auto irgendwo für ein paar Stunden abzustellen und dann nur 0,59 zu zahlen, was das Modell wirtschaftlich auf Jahre hinaus zumindest fragwürdig macht?
Wem das so passt, der macht das schon – hier mit Aldi zu 0,29€ (sowas hat nicht jeder), sonst auch nicht.
Bei den anderen kannst du es ja mal versuchen. Viel Spaß.
Egon_meier meint
Es ist unstrittig, dass der Gebäudebestand – insbesondere bei MFH – für die Ladeinfrastruktur ein riesiges Problem ist.
Wenn in einem 8-Parteien-Objekt 6 Leute am Verbrenner hängen (das mag durchaus rational sein) ist ein Beschluss ein Problem.
WEnn dazu noch die Erwartungen über eine 16-Ampere-CEE-Dose hinausgehen – die dem Normalverbraucher völlig ausreicht – dann wird es extra-schwierig.
Für 8x11kw-Wallbox wird der netzanschluss nicht reichen, es braucht ein Lastmanagement … und .. und .. und es wir sehr teuer.
Einfach 8x Campingdose und alles ist gut und kein EVU braucht gefragt zu werden und billig ist es zudem.
ChriBri meint
Ich habe mir in meiner WEG, 14 Parteien, eine Wallbox in der Tiefgarage einbauen lassen, das Objekt ist neu und nach GEIG errichtet. Hat trotzdem 3.000 € gekostet, wegen der langen Leitungswege und was man in den meisten neuen Tiefgaragen auch nicht hat, ist Datenempfang. Das ist die nächste Baustelle. Firmenwagenabrechnung etc. ist ohne diese Infrastruktur schwierig, es hängt an ganz vielen kleinen Dingen. Da kann man als Gesetzgeber noch so viele Ansprüche für den Nutzer freigeben, es scheitert einfach in ganz vielen Dingen an den viel zu hohen Kosten.
Egon_meier meint
Das ist gar nicht sooo weit weg von einer WB im EFH. Die liegt aucht gerne man 1,5 k€
ChriBri meint
Also die Hälfte😉… und meist mit Datenempfang
Yoyo meint
Eigentümergemeinschaft, 19 Parteien, 17 Tiefgaragenplätze.
Verwaltung läßt ein Konzept erstellen für Lademöglichkeiten in der TG, die Eigentümer bezahlen für den Kostenvoranschlag rund € 2.900.
Bei der Abstimmung, wer denn eine Wallbox haben möchte, regt sich KEINE Hand.
Ergebnis: € 2.900 zum Fenster rausgeworfen.
Fazit: Benzin und Diesel sind einfach noch viel zu billig.
Duesendaniel meint
Hätte man das Interesse nicht in der letzten ETV schon mal vorfühlen können?
Unser Elektriker hat das Angebot für 69 Stellplätze übrigens ohne Berechnung erstellt.
Dank guter Vorarbeit des Beirates an nur 3 Stimmen gescheitert, u.a. weil die Förderung pausierte.
Beim nächsten Mal sollte es klappen.
Ben meint
Ähnliches bei uns in der Nachbarschaft, nur hat der TG Eigentümer einfach jeden Parkplatz mit einer 11kW WB austatten lassen inkl. dynamischen Lastmanagement, er nannte es Investition in die Zukunft obwohl derzeit nur 2 BEV von 30 möglichen dort laden, für 39c/kWh, PV kommt inkl. 50kW Speicher kommt nächste Jahr meinte er.
Futureman meint
Der durchschnittliche Fahrer legt in Deutschland höchstens ca. 50km pro Tag zurück. Bei hohen Verbrauch des E-Autos kommt damit auf 10kWh Strombezug pro Tag. Bei einer durchschnittlichen Standzeit von deutschen Autos um die 23 Stunden am Tag kommt man auf eine nötige Ladeleistung von 0,43kW. Jede Schukosteckdose schafft locker das 5fache.
Also wenn jemand sagt, dass pauschal zu wenig Lademöglichkeiten vorhanden sind, sollte man das auch pauschalen Nutzungsbedingungen gegenüber stellen.
Für die Fahrzeuge, die weit über den Schnitt liegen, finden sich auch ohne neue Gesetzesänderungen Lösungen.
M. meint
Das ist zwar richtig, aber nutzt dem einen, der regelmäßig 100 km täglich und am Wochenende 500 km fährt, auch nichts. Der braucht eine andere Ladeleistung, auch wenn es 20 anderen reichen würde – solange sie nach Durchschnitt fahren.
Und interessant wird E-Mobilität ja mit der Laufleistung, sowohl ökologisch als auch ökonomisch. Der Rentnerin, die mit ihren 2x 5km zum Einkaufen in dieser Statistik auch drinsteckt, rechnest du keine Vorteile raus – ständig laden können statt 2x jährlich tanken -warum? Dafür noch ein neueres Auto kaufen?
Bevor du fragst: das Beispiel ist real.
Also: kann funktionieren, aber eher im Kleinen als im Großen. Eine Allgemeinlösung ist es nicht.
cbzac meint
Doch es nützt auch für dieses Scenario:
Fahrer kommt im Ø um 19h heim und fährt um 7h wieder los. Dazwischen liegen 12h, die bei min. 2.3 kW geladen werden können. Das gibt 27,6kWh, die bei den meisten Fahrzeugen auch im Winter für 100km reichen. Bei 500km am WE ist man dann offenbar ohnehin nicht zuhause und nutzt unterwegs Schnellladestationen.
Also selbst für dieses mit 52TKM/Jahr recht seltene Szenario ist eine Schukodose völlig ausreichend. Der Vorteil der Wallbox sind geringere Ladeverluste und dass man damit nicht jeden Tag einstecken muss.
M. meint
Die Rechnung ist falsch.
Die 2,3 kW sind ohne Ladeverluste gerechnet, und die sind nun mal da. Wenn du 2 kW netto in den Akku bekommst, ist das viel.
Dann kannst du nicht pauschal annehmen, dass Menschen um 19h nach Hause kommen, manche machen das so, andere eben nicht, und andere fahren morgens früher. Schichtarbeiter, z.B.
Manche Leute fahren eben auch mehr als 100 km täglich. Und Menschen, die am WE 500 km (also 2x 250 km) fahren, wollen auch mit vollem Akku starten, das Auto Sonntag Abend mit leerem Akku in die Tiefgarage stellen und am Montagmorgen nicht zittern müssen, dass es für den Arbeitsweg reicht.
Es gibt sicher viele, bei denen das so passt, aber eine Lösung für alle ist es eben nicht.
Und jetzt stell dir mal die Eigentümerversammlung vor, wo dieses Modell manchen ausreicht, aber eben nicht allen. Aber die, denen es nicht reicht, sollen genauso dafür bezahlen wie die, denen es reicht – nur haben sie nichts davon, weil sie immer noch zwischendurch woanders laden müssen.
Überleg dir mal selbst, wie die abstimmen. Oder doch auf 11 kW pochen, wenn die den Geldbeutel eh schon aufmachen.
SB meint
Im Grundsatz richtig, aber man braucht keine Förderung, sondern attraktive Lösungen durch den Netzbetreiber.
In München bieten die Stadtwerke für Tiefgaragen die M-Ladelösung an. Die Bereitstellung eines Ladepunkts kostet 1699 €, Duplexparker mehr. monatlich fallen 45 € Nutzungspauschale an plus 39 Cent pro kWh „M-Ladestrom“.
Kein Wunder wenn das mit der Elektromobilität nichts wird.
https://www.swm.de/elektromobilitaet/private-ladestationen/preise
Jörg2 meint
Einfach die vielen vielen kleinen Tankstellen in den Kellern des Mehrparteien-Wohnungsbestand ausbauen und an deren Stelle Ladepunkte einrichten…..
Im Ernst: Ich verstehe die Forderung nach Schnarchladungsmöglichkeiten in alten WEG-/Miet-Gebäuden nicht. Sie geht an den baulichen Gegebenheiten vorbei und ignoriert die Entwicklung von Lade- und Batterietechnik.
SB meint
Einmal Vollladen dauert nun mal heute und auch die nächsten Jahre viel länger als einmal Volltanken. Andererseits ist die Möglichkeit des Ladens am eigenen Stellplatz ein riesiger Komfortgewinn.
Das Problem sind bräsige Netzbetreiber und Verhinderer-WEGs. Beides gehört aufgebrochen.
Jörg2 meint
Ich habe eher das Gefühl, hier wird ein unbedingter Bedarf herbeigeredet dessen Notwendigkeit sich auflösen wird. Es bleibt dann „Komfort“.
Ob Komfort förderfähig ist? MMn: nein.
Lanzu meint
Der Artikel nennt doch einen wichtigen weiteren Grund: „Netzstabilität und Integration“
Ben meint
Nur mit dem Unterschied das man extra zum Tanken fahren muss und laden im Alltag integriert ist.
Als ich noch tanken in den Alltag integriert habe und vor der Arbeit geladen habe musste ich trotzdem 5min hin, 5min tanken, 5min zurück zur Fahrgemeinschaft heute kostet mich laden exakt 0min, egal ob auf Arbeit, zu Hause oder beim Einkaufen.
Jörg2 meint
Das gibt sich im Laufe des Lebens: diese 5-Minuten-Taktung und die Angst, irgendetwas zu verpassen…
Meine Captain-Kirk-Idealvorstellung: voller Lebenslang-Akku für 300.000km bei Werksauslieferung