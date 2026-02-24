„Charging Radar“: 200.000+ Ladepunkte in Deutschland, DC-Laden überholt AC

Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Deutschland hat laut der Marktanalyse von Cirrantic, erstellt für das Portal Edison, im Dezember 2025 einen Meilenstein erreicht. Mit insgesamt 201.642 Ladepunkten wurde die Marke von 200.000 überschritten – die Stationen des Tesla-Supercharger-Netzwerks sind dabei nicht berücksichtigt. Die aktuelle Auswertung zeigt jedoch: Entscheidend ist nicht nur das Wachstum, sondern vor allem die strukturelle Verschiebung innerhalb des Netzes.
Während das Wechselstrom-Netz (AC) kontinuierlich auf nun knapp 150.000 Ladepunkte ausgebaut wurde, verzeichnete insbesondere das High-Power-Charging (HPC) ein überdurchschnittliches Wachstum. Mehr als 41.300 Anschlüsse ermöglichen inzwischen besonders Laden mit Gleichstrom von über 50 Kilowatt. Der Hochlauf der Elektromobilität, so die Analyse, bekommt damit ein zunehmend „muskulöseres“ Rückgrat.
Besonders deutlich wird der Wandel beim Blick auf die Nutzung. Von 6,8 Millionen registrierten Ladevorgängen im Dezember 2025 – ohne Tesla – entfielen gut 4 Millionen auf das Gleichstrom-Schnellladen (DC) und rund 2,8 Millionen auf das klassische AC-Laden. Damit hat das DC-Laden das bisher dominierende AC-Laden überholt. Das vierte Quartal mit vielen Neuzulassungen, höherem Ladebedarf im Winter und dem Weihnachtsreiseverkehr verstärkte diesen Trend zusätzlich.
Cirrantic führt den Boom beim DC-Laden auf mehrere Faktoren zurück. Schnelllader stehen längst nicht mehr nur an Autobahnen, sondern zunehmend auch in urbanen Räumen, an Supermärkten, Baumärkten, Fachmarktzentren und Tankstellen. Das Laden erfolgt immer häufiger nebenbei beim Einkaufen. Zudem binden große Betreiber wie EnBW, Aral Pulse oder Ionty ihre Kunden mit attraktiven Preisen an eigene Netzwerke.
DC-Laden dominiert zunehmend
Auch bei der Auslastung zeigt sich eine klare Verschiebung. Im AC-Netz stagniert die Nutzung bei durchschnittlich 0,63 Ladevorgängen pro Tag und Ladepunkt. Im DC- beziehungsweise HPC-Netz liegt die Auslastung dagegen bei über 2,5 Ladevorgängen pro Tag und Anschluss – ein deutlicher Unterschied in der Wirtschaftlichkeit der Standorte.
Zugleich offenbart der Markt eine starke Konzentration: 80 Prozent der DC- beziehungsweise HPC-Ladevorgänge finden an nur 30 Prozent der Standorte statt, vor allem an Autobahnen und in dicht besiedelten Städten. Ebenso werden 80 Prozent der DC-Ladevorgänge von rund 20 der „Charge Point Operator“ abgewickelt, die mit starken Marken und Premium-Standorten präsent sind.
Bei den Preisen zeigt sich 2025 hingegen Stabilität. Nachdem im November 2024 teilweise bis zu 1,37 Euro pro Kilowattstunde (kWh) am Schnelllader verlangt wurden, blieb eine weitere Preisspirale aus. Anpassungen betrafen laut Cirrantic vor allem selten genutzte Hochpreissegmente wie Ad-hoc-Tarife oder B2B-Roaming.
Mit einer neuen Gewichtung der Daten (75 % Standardnutzung, 25 % Extremwerte) ergeben sich durchschnittliche Preise von 0,57 Euro pro kWh für AC-Laden und 0,65 Euro pro kWh für DC-Laden. Zuvor lagen die Werte bei 0,63 Euro (AC) und 0,73 Euro (DC). Der Preisabstand zwischen langsamem und schnellem Laden ist damit deutlich geschrumpft.
Kommentare
Futureman meint
Merkwürdig ist allerdings, dass es anscheinend kein Problem war, die Daten von Lidl, Aldi und co zu bekommen, aber keinerlei Daten von Tesla.
Dazu kommt, dass rund 90% ihr Auto regelmäßig zu Hause oder beim Arbeitgeber lädt und damit aus der Statistik fällt.
Insgesamt kann man aber als Nutzer freuen, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt auch mal unterwegs zu laden. Und bei steigendem Ausbau und Konkurrenz wird sich auch bei den Preisen etwas tun und die Auslastung steigen. So haben alle etwas davon.
Jörg2 meint
„Merkwürdig ist allerdings, dass es anscheinend kein Problem war, die Daten von Lidl, Aldi und co zu bekommen, aber keinerlei Daten von Tesla.“
Was empfindest Du daran merkwürdig?
Die Studiendurchführenden können ihre Studie doch gestalten, wie sie wollen.
Futureman meint
Stimmt, also ist die Frage, wer die Studie bezahlt hat.
Immerhin stellt sie klar, dass eigentlich genügend Lademöglichkeiten vorhanden sind.
Jörg2 meint
Vielleicht liegt es auch an ihrgendetwas, was außerhalb von „bezahlt“ liegt.
Mir fehlen da jedwede Informationen um irgendetwas von den Hintergründen der Datenzusammenstellung zu wissen. Auch habe ich zu dem Thema keinerlei vorgefasste Meinung.
Die Veröffentlichung endet mit „E-Autofahrer laden zunehmend so, wie sie früher getankt haben: schnell, an strategisch günstigen Orten und bei großen Anbietern mit transparenten Preisen. Das klassische AC-Laden am Straßenrand verliert als Geschäftsmodell relativ an Bedeutung, während der HPC-Ausbau im Einzelhandel und an Verkehrsknotenpunkten zur neuen Goldgrube der Betreiber wird.“. Offenbar ist das aus den erhobenen Daten so ableitbar.
CaptainPicard meint
2,5 Ladevorgänge pro Tag ist aber auch nicht viel wenn man bedenkt was so ein Schnelllader inklusive Netzanschluss kostet. Bei 60 kWh pro Ladevorgang wären das gerade mal 150 kWh pro Tag, das entspricht bei 65 Cent/kWh im Schnitt nicht einmal 100 Euro an Umsatz. Selbst wenn da 50% Marge drauf sind wären das keine 50 Euro pro Ladepunkt pro Tag.
Peter meint
Es wären bei Deinem Beispiel im Durschnitt 18.000€ „Marge“ pro Ladepunkt pro Jahr. Damit kann man den Invest in einer sinnvollen Zeit wieder reinholen. Sicherlich nicht an jedem Standort in Hintertupfingen, aber an den frequentierteren Standorten schon. Und dann wachsen die Ladepunkte eben dort, wo Frequenz ist (und der lokale Stromversorger oder sonstwer nicht bremst).