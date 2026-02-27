Erster vollelektrischer Porsche-Club kommt aus Italien

Der „Registro Italiano E-motion“ ist der weltweit erste Porsche-Club für Fahrer von rein elektrischen Sportwagen. Vor einem Dreivierteljahr gründete sich der Club in Franciacorta. Bei seiner ersten gemeinsamen Ausfahrt im September letzten Jahres zählten die Initiatoren 131 Teilnehmer in 73 Elektroautos.

Ins Leben gerufen wurde der Registro Italiano E-motion 2025 mit der Unterzeichnung der Gründungsurkunde im Porsche Experience Center in Franciacorta. Andrea Siviero, IT-Spezialist aus Mailand und in seiner Freizeit Sprecher des Porsche Clubs Registro Italiano E-motion: „Dieses Experience Center ist so etwas wie die Heimat unseres Clubs. Im Mai haben wir hier die Gründungsurkunde unterzeichnet.“

Mit seinem reinen E-Fokus handelt es sich bei dem Club laut Porsche um eine Weltpremiere. Am Porsche Experience Center in Franciacorta startete die erste Ausfahrt nach der Club-Gründung. Die Teilnehmer machten sich in 73 Taycan- und Macan-Modellen auf den Weg zum „Traumwerk“ von Hans-Peter Porsche bei Salzburg. Der Enkel von Unternehmensgründer Ferdinand Porsche zeigt in dem Erlebnismuseum seine private Sammlung der Öffentlichkeit.

Die Reisegruppe war laut Porsche grundverschieden, im Alter, in den Berufen und Hobbys. „Aber alle teilen die Leidenschaft für elektrifizierte Porsche-Sportwagen, und das meist mit der ganzen Familie. Seien sie nun Musikproduzenten, IT-Unternehmer oder Hersteller von Gesundheitsdrinks. Oder auch Studierende.“

„Die Menschen und die Energie zwischen uns“ machten den E-Auto-Club besonders, sagt Präsident Massimo Piccinno. „Bei uns geht es lockerer zu. Ich sage immer: Du trittst nicht in einen Club ein, sondern in eine Familie. Unsere Mitglieder sind zwischen Ende 20 und Mitte 70. Das Mindset ist energiegeladen, offen für Innovation, positiv gegenüber Veränderungen. Diese Haltung ist Teil unserer Leidenschaft. Ein elektrischer Porsche ist die logische Konsequenz.“

„Sie haben im Registro Italiano E-motion viele junge Mitglieder, viele Familien, auch hier auf der Tour. Elektrische Porsche eignen sich sehr gut für sie“, ergänzt Andrea Gruppach, Präsident des italienischen Porsche-Club-Verbandes. In anderen Clubs herrsche oft Drängelei bei Ausfahrten, um schnell voranzukommen. „Hier ist es anders: Man nimmt sich Zeit, fährt ohne Hast, genießt sogar das Laden. Es ist eine andere Art des schnellen Reisens.“