Plug-in-Hybridautos: Häufige Kaltfahrten führen zu höherem Verschleiß

Wer sein Plug-in-Hybridauto häufig im reinen Elektro-Modus fährt und nur selten den Verbrennungsmotor einsetzt, läuft laut Auto Motor und Sport Gefahr, dass der Motor leidet und sich beispielsweise die Einspritzdüsen langsam zusetzen. Denn der Verbrenner fahre oft im kalten Zustand, es bildeten sich Ablagerungen. Deshalb rät die Zeitschrift, den Verbrennungsmotor regelmäßig auf Temperatur zu bringen und über Kraftstoffadditive nicht nur die Qualität von Benzin und Diesel zu stabilisieren, sondern auch den Motor zu pflegen.
„In einem Hybridfahrzeug kommt der Verbrennungsmotor nicht permanent zum Einsatz. Nur auf langen Distanzen, ab mittleren Geschwindigkeiten oder im Falle leerer Batterien schaltet sich der Verbrennungsmotor ein“, erklärt David Kaiser, Forschungschef beim Autochemie-Spezialisten Liqui Moly. Die Folge: Der Motor wird häufig kalt gestartet und trotzdem unter hoher Last eingesetzt, zudem bleibt der Kraftstoff länger im Tank und kann an Qualität einbüßen.
„Otto- und Dieselkraftstoffe verändern ihre Beschaffenheit bei Einwirkung von Luft beziehungsweise dem darin enthaltenen Sauerstoff, Feuchtigkeit und Temperatur. Das verschlechtert das Kaltstart- sowie Fahrverhalten und erhöht die Ablagerungsbildung im Kraftstoffsystem in der bei Hybridfahrzeugen längeren Warmlaufphase der Motoren“, so Kaiser.
Auch die Rückstände im Einspritztrakt, die durch häufigen Kurzzeitbetrieb entstünden, seien problematisch. „Diese beeinträchtigen das Sprühbild und die Kraftstoffverbrennung, was letztlich zu einer geringeren Motorleistung und erhöhten Emissionen führt. Unverbrannter Kraftstoff kann zudem ins Motoröl gelangen und dieses verdünnen. Deshalb ist ein sauberes Kraftstoffsystem ungeheuer wichtig“, erklärt der Experte. Wer darauf nicht achte, riskiere Schäden am Motor.
Besonders anfällig sind laut dem Bericht Bauteile mit kleinsten Toleranzen, engen Querschnitten oder empfindlichen Oberflächen. Dazu zählten vor allem die Einspritzdüsen: „Durch feinste Bohrungen erzeugen sie ein präzises Sprühbild, das durch kleinste Ablagerungen beeinträchtigt wird. Typische Auswirkungen sind verengte Düsenöffnungen und eine veränderte Zerstäubung des Kraftstoffs“, heißt es. „Im ungünstigen Fall wird der Sprit nicht mehr fein verteilt, sondern in Tropfenform oder als Strahl eingespritzt. Erkennt man die Verschmutzung nicht rechtzeitig, droht ein Austausch der Injektoren“, so Auto Motor und Sport. Auch Kraftstofffilter, Hochdruckpumpe, Ventile und der Brennraum könnten Schaden nehmen.
Was man dagegen tun kann? Der Verbrennungsmotor sollte regelmäßig „warmgefahren“ werden. Zudem können Additive die Kraftstoffqualität stabilisieren und die Bildung von Ablagerungen etwa im Einspritzsystem reduzieren sowie den Brennraum reinigen. Auch die Bildung klebriger lack- oder harzartiger Rückstände wird unterbunden. Tipp des Experten: Die Additive sollte man vor dem Tanken einfüllen, damit sie gut durchgemischt werden.
Kommentare
GuteFrage meint
Der Additiv Verkäufer empfiehlt Additive zu kaufen, was für ein Wunder. Man kann sich den Verbrennungsmotor auch einfach weg sparen und hat das Problem dann nicht.
Mäx meint
Dann hat man halt nur das Problem, dass man mit ]Müh und Not 300 km Autobahn schafft, bevor man 30 Minuten am Rastplatz laden muss – für 10€/100 km.
Dann lieber einen Plugin leasen, wenn der Motor währen der Garantiedauer in die Luft geht – soll er doch.
Micha meint
So selten, wie ich mehr als 300km am Stück fahre, ist mir das finanziell wie auch zeitlich sowas von egal. Zumal ich mir bei einer solchen Strecke ohnehin gerne mal kurz die Beine vertrete zwischendurch.
Auch witzig, dass du beim Laden das Preisargument bringst (was kaum haltbar ist, da entweder sehr selten oder man hat ein Abo und ist günstiger unterwegs), deine Lösung dann aber das Leasing eines Neufahrzeugs ist, also eine grundsätzlich recht teure Art, ein Auto zu fahren.
Mäx meint
Das Beste aus beiden Welten…
CaptainPicard meint
Wo ist der Unterschied zwischen „Batterie ist nach 50 km leer und der Motor startet kalt“ und „ich hab keine Batterie und der Motor startet sofort kalt“?
Mäx meint
Im PHEVwird der Motor dann eingesetzt wenn es zu hohen Lastanforderung kommt
> Motor muss kalt hohe Last bewältigen > Verschleiß
Anschließend schaltet er eventuell direkt wieder ab, bis zur nächsten Lastanforderung
> Also kurz kalt hohe Last > aus > wieder kalt hohe Last
Beim reinen Verbrenner läuft der Motor die ganze Zeit durch.
Natürlich ist es auch da schädlich, wenn man immer nur 2km zum Bäcker fährt.
Aber beim PHEV fährt man ja unter Umständen alles im 10-20km Umkreis fast nur mit Batterie und der Motor wird wie oben dargestellt nur beim Überholen kurzzeitig eingesetzt.
Somit hätte ich dann auf meinem bisherigen Profil wo ein Verbrenner warm geworden wäre, nun hohen Verschleiß, weil der Verbrenner nur kurz anläuft.
GuteFrage meint
Der Unterschied ist wohl dass der Motor durch die ersten 50 km nicht warm wird, also die Strecke die elektrisch gefahren wird, wird weniger der Verbrennungsmotor gebraucht.
F. K. Fast meint
Der Unterschied ist, dass während das Fahrzeug auf Batterie fährt, der Verbrenner bereits im idealen Arbeitspunkt vorgewärmt werden kann, kurz bevor die Batterie leer ist.
McGybrush meint
Ein Hybrid wärmt ein Verbrennungsmotor mit seinem kleinen Akku nicht vor.
Das ja Ineffizient. Man setzt eher auf Keramik Lager am Turbo und 0W-30Öle. Also der Motor wird auf die vielen Kaltstarts versucht zu optimieren.
Zudem. Du fährst 30km. Erreichst die Autobahn. 130km/h. Und jetzt ist der Akku leer. Dann kommt der Motor kalt dazu.
Ohne Hybrid hätte man erst mal sachte bei 800U/min gestartet.
Zudem gehören Bewegliche Metal und Aluminum Teile einer Kategorie an die sich im extrem Fall sogar kaputt „stehen“ können.