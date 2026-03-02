Europas Weg zur Elektromobilität bleibt ungleich

Das Forschungsinstitut Transport & Mobility Leuven (TML) hat im Auftrag des europäischen Autobauerverbands ACEA seinen vierten quartalsweisen Bericht zu zentralen Leistungsindikatoren (KPIs) veröffentlicht. Damit will man einen aktuellen Überblick über Europas Fortschritte beim Übergang zur emissionsfreien Mobilität geben.

Der Q4-Report zeigt, dass die Entwicklung innerhalb der EU-Mitgliedstaaten weiterhin uneinheitlich verläuft: Während einige Länder bei der Elektrifizierung schnell vorankommen, bleiben andere zurück. Damit werden bestehende strukturelle und wirtschaftliche Unterschiede erneut deutlich.

Im Fokus des Berichts stehen vier zentrale Bereiche, die den Wandel zur Elektromobilität maßgeblich bestimmen:

Beim Stromnetz verweisen die Indikatoren zwar auf schrittweise Verbesserungen, doch diese reichen nicht aus, um die flächendeckende Elektrifizierung des Verkehrs umfassend zu tragen. Es brauche weiterhin Investitionen und Modernisierung, um Kapazität, Zuverlässigkeit und Resilienz angesichts steigender Nachfrage sicherzustellen, heißt es.

Auch aus Verbrauchersicht bleiben Hürden bestehen. Die hohen Gesamtbetriebskosten gelten weiterhin als wesentliches Hemmnis für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Europa. Entsprechend bleiben nationale Steuerpolitik, Subventionen und Kaufanreize entscheidende Instrumente, um die Nachfrage zu beschleunigen.

Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur stellt der Bericht die Frage, ob das Netz schnell und gleichmäßig genug wächst, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Eine ausreichende geografische Abdeckung, Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit seien entscheidend, um das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und eine breite Marktdurchdringung zu ermöglichen.

Zugleich hängt laut den Analysten die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobil- und Batterieindustrie aus Herstellersicht maßgeblich von beherrschbaren Energiekosten, sicheren Lieferketten und heimischer Fertigungskapazität ab. Die Stärkung dieser Grundlagen sei entscheidend, um Wachstum und globale Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.