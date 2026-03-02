BYD Seal geht mit mehr Platz und Komfort ins Modelljahr 2026

BYD präsentiert den überarbeiteten Seal für 2026. Das neue Modelljahr bietet zusätzliche praktische Funktionen, moderne Sicherheitsfeatures sowie ein verfeinertes Design und weitere Lackierungen. Mit maximalen Zuschüssen ist der Seal in Deutschland vorerst ab 31.990 Euro erhältlich.
Der Seal Modelljahr 2026 soll mit deutlich mehr Stauraum punkten: Der Kofferraum der mittelgroßen Batterie-Limousine wächst um 85 auf 485 Liter Volumen und erhält zwei Haken, um lose Gegenstände abzusichern. Unter der Fronthaube erhöht ein neu gestalteter Stauraum das Volumen um 19 auf nun 72 Liter.
Am Heck wandert das BYD-Logo prominent nach oben mittig über die durchgehende LED-Lichtsignatur. Die Modellbezeichnung Seal befindet sich nun unten rechts am Kofferraumdeckel. Darüber hinaus wächst das Farbangebot um Shadow Purple (Violett) und Parkour Red (Rot) neben den bereits verfügbaren Lacken Indigo Grey (Grau), Obsidian Black (Schwarz), Polar White (Weiß) und Atlantis Grey (Grau). Neue 19-Zoll-Leichtmetallräder können bestellt werden.
„Außerdem hebt die neue Generation des BYD Seal die ohnehin umfangreiche Serienausstattung auf ein neues Niveau“, wirbt der Hersteller. „Besonders im Fokus steht das modernisierte Paket an Assistenzsystemen, das nun ein Fahrerüberwachungssystem umfasst. Dieses erkennt die Aufmerksamkeit des Fahrers in Echtzeit und erfüllt die neuesten Sicherheitsstandards. Zusätzlich erhält der Seal einen Bluetooth-Schlüssel, der einen komfortablen Fahrzeugzugang über das Smartphone ermöglicht.“
In Deutschland bietet BYD den Seal weiterhin in drei Ausstattungslinien an: Comfort und Design mit Hinterradantrieb sowie das allradgetriebene Topmodell Excellence. Alle Varianten nutzen die „Blade“‑Batterie des Konzerns, die in der Comfort‑Version eine Kapazität von 61,4 Kilowattstunden (kWh) bietet. Die Modelle Design und Excellence sind mit einem 82,5‑kWh‑Akkupack ausgestattet. Damit kommt der Seal auf eine WLTP‑Reichweite von bis zu 570 Kilometern. Als dynamisches Spitzenmodell tritt der Excellence auf: Mit 390 kW (530 PS) beschleunigt er in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Der Seal ist 2026 um 1000 Euro teurer: Die Ausstattungslinie Comfort kostet ab 47.990 Euro, die Ausstattungslinie Design ab 49.990 Euro und die besonders umfangreich ausgestattete Variante Excellence mindestens 53.990 Euro. Bis zum 31. März 2026 gewähren die Chinesen zusätzlich einen eigenen „E‑Bonus“, der die verfügbare staatliche Elektroauto-Kaufprämie ergänzt. Mit dem E-Bonus von BYD und maximaler staatlicher Förderung startet der Seal Comfort bei 31.990 Euro, der Seal Design ist ab 34.490 Euro verfügbar, der Seal Excellence ab 37.490 Euro.
Kommentare
Aztasu meint
Ich habe gelesen das BYD am 5 oder 6. März die 1500kW Ladesäulen samt mindestens 1 Fahrzeug präsentieren könnte das die Ladeleistung auch abruft. BYD Tang L und Han L können es nicht sein, die haben erst Ende November ein Facelift bekommen was seit Anfang des Jahres ausgelifert wird, unteranderem steigt die maximale Leistung auf 1100PS und die Reichweite steigt minimal (sie ist aber immer noch zu gering, scheint ein grundsätliches BYD Problem, die Akkus sind nur mittelgroß und die effizienz nur mittelmäßig).
Ich finde diese lahmen BYD Produkte die zwar zeilweise auf dem Papier 800V besitzen (BYD Atto 3 EVo, BYD Seal, BYD Seallion 7), aber an der Ladesäule brauchen sie halt immer noch 25 Minuten und damit sind sie nicht besser als die 400V MEB-Plattform, im Gegenteil MEB läd teilweise sogar schneller und ist auch effizienter und bietet auch mehr Reichweite.
Ich hoffe BYD präsentiert endlich mal ein gloables Modell mit 800V das den Namen auch verdient sowie dies auch mit einer guten Reichweite kombiniert (nicht so wie Tang L und Han L die ja aber ohnehin keine globalen Modelle sind).
Nicht ohne Grund stüzt BYD im Heimatmarkt China ab, die chinesichen Startups bietet hochwertigere Technologie für einen ähnlichen Preis oder sind günstiger mit mindestens ähnlicher Technologie. Ein Problem das ja auch Tesla kennt. Komisch das BYD in Europa so Fuß fassen kann, da machen Xpeng und Leapmotor eigentlich einen besseren Job. Aber der Name scheint den Unterschied auszumachen wie auch bei Tesla die ja auch veraltete Modelle auf den Markt bringen und einige kaufen die immer noch…
Mary Schmitt meint
Stimme zu. Die eine Sache sind ja Vorbehalte gegen was Neues und besonders eine Marke des Wirtschaftsfeindes. Es fehlt das Alleinstellungsmerkmal, um trotzdem zu wechseln. Die Koreaner früher waren teilweise 40% günstiger. Das war ein Alleinstellungsmerkmal. Man könnte aber auch über Hightech als Alleinstellung gehen, völlig richtig. Nur passiert das auch nicht.
Wasco meint
Das könnte der neue BYD Denza Z9 GT sein.
Der hat eine 122,5 kWh Batterie und anscheinend 800V. Außerdem 1036 km CLTC Reichweite.
Die höchste bisher in China.
Dazu noch bis zu 1140 PS und 850 kW.
Aztasu meint
Ah, ja stimmt. Der kostet halt €100k, falls er nach Deutschland kommt…
Jörg2 meint
Man, man, man… Atze. Macht wieder jemand nicht das, was Du für richtig findest….
DAS Spiel ist doch nun langsam langweilig: Du schreibst einen Haufen Text, dass Deiner Meinung nach das „L“ von P/L nicht stimmt. Dann schreibt Dir Wasco, dass es wohl um Auto XY geht und hier das „L“ wohl hinhaut. Und was kommt dann als nächstes: „Aber, aber, aber… das „P“ ist hier doch Mist…“
Den Käufer interessiert nur seine Sicht auf „P“ UND „L“.