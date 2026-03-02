BYD Seal geht mit mehr Platz und Komfort ins Modelljahr 2026

BYD präsentiert den überarbeiteten Seal für 2026. Das neue Modelljahr bietet zusätzliche praktische Funktionen, moderne Sicherheitsfeatures sowie ein verfeinertes Design und weitere Lackierungen. Mit maximalen Zuschüssen ist der Seal in Deutschland vorerst ab 31.990 Euro erhältlich.

Der Seal Modelljahr 2026 soll mit deutlich mehr Stauraum punkten: Der Kofferraum der mittelgroßen Batterie-Limousine wächst um 85 auf 485 Liter Volumen und erhält zwei Haken, um lose Gegenstände abzusichern. Unter der Fronthaube erhöht ein neu gestalteter Stauraum das Volumen um 19 auf nun 72 Liter.

Am Heck wandert das BYD-Logo prominent nach oben mittig über die durchgehende LED-Lichtsignatur. Die Modellbezeichnung Seal befindet sich nun unten rechts am Kofferraumdeckel. Darüber hinaus wächst das Farbangebot um Shadow Purple (Violett) und Parkour Red (Rot) neben den bereits verfügbaren Lacken Indigo Grey (Grau), Obsidian Black (Schwarz), Polar White (Weiß) und Atlantis Grey (Grau). Neue 19-Zoll-Leichtmetallräder können bestellt werden.

„Außerdem hebt die neue Generation des BYD Seal die ohnehin umfangreiche Serienausstattung auf ein neues Niveau“, wirbt der Hersteller. „Besonders im Fokus steht das modernisierte Paket an Assistenzsystemen, das nun ein Fahrerüberwachungssystem umfasst. Dieses erkennt die Aufmerksamkeit des Fahrers in Echtzeit und erfüllt die neuesten Sicherheitsstandards. Zusätzlich erhält der Seal einen Bluetooth-Schlüssel, der einen komfortablen Fahrzeugzugang über das Smartphone ermöglicht.“

In Deutschland bietet BYD den Seal weiterhin in drei Ausstattungslinien an: Comfort und Design mit Hinterradantrieb sowie das allradgetriebene Topmodell Excellence. Alle Varianten nutzen die „Blade“‑Batterie des Konzerns, die in der Comfort‑Version eine Kapazität von 61,4 Kilowattstunden (kWh) bietet. Die Modelle Design und Excellence sind mit einem 82,5‑kWh‑Akkupack ausgestattet. Damit kommt der Seal auf eine WLTP‑Reichweite von bis zu 570 Kilometern. Als dynamisches Spitzenmodell tritt der Excellence auf: Mit 390 kW (530 PS) beschleunigt er in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Der Seal ist 2026 um 1000 Euro teurer: Die Ausstattungslinie Comfort kostet ab 47.990 Euro, die Ausstattungslinie Design ab 49.990 Euro und die besonders umfangreich ausgestattete Variante Excellence mindestens 53.990 Euro. Bis zum 31. März 2026 gewähren die Chinesen zusätzlich einen eigenen „E‑Bonus“, der die verfügbare staatliche Elektroauto-Kaufprämie ergänzt. Mit dem E-Bonus von BYD und maximaler staatlicher Förderung startet der Seal Comfort bei 31.990 Euro, der Seal Design ist ab 34.490 Euro verfügbar, der Seal Excellence ab 37.490 Euro.