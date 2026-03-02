Lyten schließt Übernahme schwedischer Northvolt-Einheiten ab

Der US-Batteriehersteller Lyten teilt mit, den Kauf der schwedischen Vermögenswerte seines insolventen Rivalen Northvolt im Wert von fünf Milliarden Dollar abgeschlossen zu haben. Man plane „unverzüglich“ den Neustart in der Fabrik in Skelleftea und den Forschungseinrichtungen in Västeras in Schweden.

„Die Übernahme von Northvolt Sweden umfasst 16 GWh bestehende Batterieproduktionskapazität, mehr als 160 Hektar Land, Infrastruktur und Gebäude zur Unterstützung erweiterter Fertigungs- und Industrieaktivitäten sowie das größte und modernste Batterieforschungs- und -entwicklungszentrum in Europa“, erklärt Lyten.

„Mit dieser Übernahme betreibt Lyten nun einen der größten Batterieproduktionsstandorte in Europa und das größte Batterie-Forschungs- und Entwicklungszentrum in Europa“, so Dan Cook, CEO und Mitbegründer von Lyten. „Wir verfügen über die Infrastruktur, die Talente und die Technologie, um ein florierendes Batterie-Ökosystem in Nordamerika und Europa aufzubauen, das von lokalen Lieferketten und lokalen Talenten unterstützt wird, um den schnell wachsenden globalen Bedarf an dezentraler Strominfrastruktur zu decken.“

Lyten will möglichst schnell mit der Wiederaufnahme der Produktion bei Northvolt Ett und Northvolt Labs beginnen. Ett soll Lithium-Ionen-NMC-Batterien produzieren, darunter für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), Automobil- und verschiedene Mobilitätsmärkte. Northvolt Labs in Västerås soll die Entwicklung langlebiger Lithium-Ionen-NMC-Zellen fortsetzen und mit dem Lyten-Team im Silicon Valley zusammenarbeiten, um die Lithium-Schwefel-Batterietechnologie von Lyten für die Großfabriken zu industrialisieren.

Deutscher Standort Heide weiter geplant

Außerdem werde der Kauf der Northvolt-Einrichtungen im schleswig-holsteinischen Heide „vorangetrieben“, so das Unternehmen. Dort wollte Northvolt eine Batteriefabrik mit rund 3000 Arbeitsplätzen errichten.

Lyten wurde 2015 gegründet und entwickelt Lithium-Schwefel-Batterien, die ohne die teuren Stoffe Nickel, Mangan, Kobalt oder Grafit auskommen. Zu den Geldgebern gehören etwa Opel-Mutterkonzern Stellantis und der Paketdienst Fedex. Die eigene Batterie-Technologie will Lyten später auch in Schweden produzieren.

Northvolt hatte vor einem Jahr in Schweden Insolvenz angemeldet. Das Start-up hatte bereits 2024 eine Umstrukturierung eingeleitet und ein Viertel der Stellen gestrichen. Später beantragte Northvolt ein Sanierungsverfahren unter US-Gläubigerschutz, das jedoch scheiterte. Das Projekt galt lange als großer Hoffnungsträger im europäischen Bemühen, im Bereich der Elektroauto-Akkus gegenüber China aufzuholen. Doch Northvolt häufte Schulden an, kämpfte mit schwacher Nachfrage und Produktionsverzögerungen.