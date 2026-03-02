Rivian will Elektro-Lieferwagen mit mehr Leistung und Reichweite bauen

Anders als die bisher nur in Nordamerika verfügbaren großen elektrischen SUV und Pick-up-Trucks des US-Herstellers Rivian sind dessen kompakte Batterie-Lieferwagen auch schon hierzulande unterwegs. Die speziell für den zentralen Investor und Großkunden Amazon konzipierten Fahrzeuge erhalten nun eine umfassenderes Update.

Gestartet ist die Baureihe namens Electric Delivery Van (EDV) im Jahr 2021. Zwei Jahre später wurde die Batteriechemie auf Lithium-Eisenphosphat (LFP) umgestellt. Es gab zudem ein Upgrade für die E-Motoren auf selbst gefertigte Technik.

Der für den Nahverkehr ausgelegten EDV von Rivian war bisher nur mit einer Batterieoption und ausschließlich mit Frontantrieb erhältlich. In Zukunft wird er aber laut InsideEVs die Option auf ein größeres Akkupaket und einen Allradantrieb mit zwei Motoren bieten. Aktuell kommt ein 100-kWh-LFP-Akkupack zum Einsatz, das eine geschätzte Reichweite von bis zu knapp 260 Kilometern ermöglicht, während der vorne montierte E-Motor 235 kW/320 PS leistet.

Die geplante größere Batterie bringt nach Angaben von Rivian eine Erhöhung der Reichweite um 30 Prozent. Der Allradantrieb bietet mehr Leistung und verbessert das Fahrverhalten etwa bei Matsch oder Schnee. Damit eignet sich der EDV zukünftig auch für Lieferungen in entlegenere Gebiete.

Rivian hat noch keinen Termin für die Einführung der neuen Antriebsoption genannt und sich auch noch nicht zum Preis geäußert. Das aktuelle Modell kostet in den USA mindestens 79.000 US-Dollar, umgerechnet rund 67.300 Euro.