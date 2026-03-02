ZDK: „Klimaschutz im Verkehr darf Mobilität nicht zum Luxusgut machen“

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) begrüßt den im Bundestag eingebrachten Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote (THG-Quote) „als wichtigen Impuls für mehr Investitions- und Planungssicherheit im Verkehrssektor“. Zugleich heißt es vom Kraftfahrzeuggewerbe: Entscheidend für den Erfolg sei eine technologieoffene, praxisnahe und verbraucherfreundliche Ausgestaltung.

„Die Fortschreibung der THG-Quote bis 2040 schafft grundsätzlich Investitionssicherheit. Unsere Betriebe brauchen verlässliche Rahmenbedingungen – sowohl für Investitionen in den Hochlauf der Elektromobilität als auch für Service rund um Fahrzeuge, die mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden,“ erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn anlässlich der ersten Lesung des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der THG-Quote.

Die THG-Quote verpflichtet Mineralölunternehmen in Deutschland zur CO₂-Reduktion, wodurch E-Auto-Halter ihre Emissionseinsparungen verkaufen können. Die geplante schrittweise Anhebung der Quote auf bis zu 59 Prozent bedeute einen tiefgreifenden Umbau des Kraftstoffmarktes, so der ZDK. Für das Kfz-Gewerbe sei dabei zentral, dass der direkte Einsatz von Strom im Straßenverkehr eine tragende Rolle behält.

„Elektromobilität ist ein entscheidender Baustein zur CO₂-Minderung. Viele Autohäuser investieren erheblich in Ladeinfrastruktur, Qualifizierung und neue Geschäftsmodelle. Diese Vorleistungen müssen sich auch künftig in einem stabilen und verlässlichen THG-System widerspiegeln“, so Peckruhn. Zugleich verweist der ZDK „auf die unverzichtbare Rolle erneuerbarer Kraftstoffe“ für den Fahrzeugbestand.

„Technologieoffenheit bleibt das Gebot der Stunde. Millionen Bestandsfahrzeuge werden noch lange auf unseren Straßen unterwegs sein. Ohne nachhaltige Biokraftstoffe und strombasierte Kraftstoffe als Beimischung zu fossilen Kraftstoffen werden wir die Klimaziele im Verkehr nicht erreichen“, so Peckruhn. Wichtig sei, dass Nachhaltigkeitsanforderungen und Kontrollmechanismen zwar wirksam, aber praktikabel und bürokratiearm ausgestaltet werden.

Mit Blick auf mögliche Preiswirkungen warnt der ZDK vor zusätzlichen Belastungen für Verbraucher: „Klimaschutz im Verkehr darf Mobilität nicht zum Luxusgut machen. Klimapolitik muss alltagstauglich, sozial ausgewogen und bezahlbar bleiben“, fordert Peckruhn. Der ZDK werde das parlamentarische Verfahren konstruktiv begleiten und sich weiterhin für eine ausgewogene, marktwirtschaftliche und mittelstandsfreundliche Ausgestaltung der THG-Quote einsetzen.