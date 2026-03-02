ecomento.de

ZDK: „Klimaschutz im Verkehr darf Mobilität nicht zum Luxusgut machen“

in Autoindustrie, Politik von | 6 Kommentare

BMW-iX1

Bild: BMW (Symbolbild)

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) begrüßt den im Bundestag eingebrachten Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungs-Quote (THG-Quote) „als wichtigen Impuls für mehr Investitions- und Planungssicherheit im Verkehrssektor“. Zugleich heißt es vom Kraftfahrzeuggewerbe: Entscheidend für den Erfolg sei eine technologieoffene, praxisnahe und verbraucherfreundliche Ausgestaltung.

„Die Fortschreibung der THG-Quote bis 2040 schafft grundsätzlich Investitionssicherheit. Unsere Betriebe brauchen verlässliche Rahmenbedingungen – sowohl für Investitionen in den Hochlauf der Elektromobilität als auch für Service rund um Fahrzeuge, die mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden,“ erklärt ZDK-Präsident Thomas Peckruhn anlässlich der ersten Lesung des Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der THG-Quote.

Die THG-Quote verpflichtet Mineralölunternehmen in Deutschland zur CO₂-Reduktion, wodurch E-Auto-Halter ihre Emissionseinsparungen verkaufen können. Die geplante schrittweise Anhebung der Quote auf bis zu 59 Prozent bedeute einen tiefgreifenden Umbau des Kraftstoffmarktes, so der ZDK. Für das Kfz-Gewerbe sei dabei zentral, dass der direkte Einsatz von Strom im Straßenverkehr eine tragende Rolle behält.

„Elektromobilität ist ein entscheidender Baustein zur CO₂-Minderung. Viele Autohäuser investieren erheblich in Ladeinfrastruktur, Qualifizierung und neue Geschäftsmodelle. Diese Vorleistungen müssen sich auch künftig in einem stabilen und verlässlichen THG-System widerspiegeln“, so Peckruhn. Zugleich verweist der ZDK „auf die unverzichtbare Rolle erneuerbarer Kraftstoffe“ für den Fahrzeugbestand.

„Technologieoffenheit bleibt das Gebot der Stunde. Millionen Bestandsfahrzeuge werden noch lange auf unseren Straßen unterwegs sein. Ohne nachhaltige Biokraftstoffe und strombasierte Kraftstoffe als Beimischung zu fossilen Kraftstoffen werden wir die Klimaziele im Verkehr nicht erreichen“, so Peckruhn. Wichtig sei, dass Nachhaltigkeitsanforderungen und Kontrollmechanismen zwar wirksam, aber praktikabel und bürokratiearm ausgestaltet werden.

Mit Blick auf mögliche Preiswirkungen warnt der ZDK vor zusätzlichen Belastungen für Verbraucher: „Klimaschutz im Verkehr darf Mobilität nicht zum Luxusgut machen. Klimapolitik muss alltagstauglich, sozial ausgewogen und bezahlbar bleiben“, fordert Peckruhn. Der ZDK werde das parlamentarische Verfahren konstruktiv begleiten und sich weiterhin für eine ausgewogene, marktwirtschaftliche und mittelstandsfreundliche Ausgestaltung der THG-Quote einsetzen.

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

  1. Futureman meint

    Also persönlich fahre ich mit Elektro so günstig wie noch nie in den letzten Jahrzehnten. Und die die aktuelle Lage in Nahost sollte doch jedem klar machen, wir abhängig wir uns mit „technologieoffener“ Verbrennertechnik machen.
    Fast witzig kann man schon den „Treppenspruch“ mit den Minderungszielen finden. Jedes Jahr kommt erneut die Diskussion auf, dass man die Klimaziele bis 2045 natürlich erreicht, aber in dem jeweiligen Jahr halt erstmal lieber nichts machen will und es aus wirtschaftlichen Gründen „etwas“ verschieben will.
    Wie sollte es dann aber später einfacher werden, wenn der nötige Zeitraum des Wandels immer kürzer wird?
    Zum Glück steht solchen „Experten“ für Bewegungstechnik die Wirklichkeit entgegen. Und am Weltmarktführer China sieht man, wie günstig Elektromobilität sein kann (Autos für unter 15.000€/Ladestrom aus PV super günstig)

    Antworten

    • BEV meint

      das ist doch genau das Problem, es ist zu günstig und die, die bisher am teuren Auto und teuren Sprit profitiert haben, gehen leer aus
      da fährt man lieber gegen die Wand als das man frühzeitg etwas tun würde

      Antworten

  2. Elvenpath meint

    Tut es nicht.
    Abgesehen davon konnten früher nicht mal Könige in wenigen Stunden durch das Land reisen.
    Man sollte mal checken, in was für eine privilegierten Zeit wir leben.

    Antworten

    • brainDotExe meint

      Mit steigendem Wohlstand steigen auch die Anforderungen. Was früher purer Luxus war, ist heute selbstverständlich.

      Antworten

  3. Ben meint

    Technologieoffenheit, als das wirtschaftlichste setzt sich in der Masse durch, also für 8€/100km elektrisch, 10€/100km fossil,15€/100km Bio oder 25€/100km(laut BMW) mit e-Fuels.
    Kann wie bei der Heizung ja jeder selber entscheiden wie er sich selbst finanziel ruiniren oder sparen will.

    Antworten

    • Bob meint

      In beiden Märkten gibt es jeweils Marktversagen.

      Bei Autos berücksichtigen insb. Neuwagenkäufer die Energiekosten nur teilweise.

      Bei Heizungen gilt dies für Vermieter in angespannten Wohnungsmärkten oder bei sozialen Leistungen.

      Antworten

Ihre Meinung

