BYD verkauft im Februar erstmals mehr Stromer in Übersee als in China

BYD, im letzten Jahr erstmals der weltweit größte Hersteller von Elektroautos, zeigt im Februar einen weiteren Absatzrückgang. Das chinesische Unternehmen verkaufte 190.190 Einheiten seines aus reinen E-Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden bestehenden Angebotes – ein Minus von 41 Prozent. Der Übersee-Absatz lag derweil erstmals in einem Monat höher als im Heimatmarkt.

Insgesamt war es bereits der sechste Monat bei dem Stromer-Riesen in Folge mit rückläufigen Absatzzahlen. In China lag das insbesondere auch am Rückgang der staatlichen Fördermaßnahmen und den chinesischen Neujahrsfeiertagen. Im Übersee-Geschäft gab es im Februar dagegen ein Plus von 41,4 Prozent auf 100.151 E-Fahrzeuge.

Der Gesamtabsatz von 190.190 Fahrzeugen im Februar setzt sich zusammen aus 187.782 Pkw, davon 79.539 Elektroautos und 108.243 Plug-in-Hybride. Hinzu kommen 2408 Nutzfahrzeuge, die sich in 334 vor allem rein elektrischen Busse sowie 2074 Transporter und Lkw (elektrisch und plug-in-hybrid) untergliedern.

Von den 187.782 Pkw waren die mit Abstand meisten Modelle der Kernmarke BYD (165.013). Hinzu kommen Fahrzeuge der SUV-Marke Fang Cheng Bao (17.036) sowie von der Premiummarke Denza (5501) und der Luxus-Marke Yangwang (232).