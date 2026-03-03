BYD verkauft im Februar erstmals mehr Stromer in Übersee als in China

BYD, im letzten Jahr erstmals der weltweit größte Hersteller von Elektroautos, zeigt im Februar einen weiteren Absatzrückgang. Das chinesische Unternehmen verkaufte 190.190 Einheiten seines aus reinen E-Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden bestehenden Angebotes – ein Minus von 41 Prozent. Der Übersee-Absatz lag derweil erstmals in einem Monat höher als im Heimatmarkt.
Insgesamt war es bereits der sechste Monat bei dem Stromer-Riesen in Folge mit rückläufigen Absatzzahlen. In China lag das insbesondere auch am Rückgang der staatlichen Fördermaßnahmen und den chinesischen Neujahrsfeiertagen. Im Übersee-Geschäft gab es im Februar dagegen ein Plus von 41,4 Prozent auf 100.151 E-Fahrzeuge.
Der Gesamtabsatz von 190.190 Fahrzeugen im Februar setzt sich zusammen aus 187.782 Pkw, davon 79.539 Elektroautos und 108.243 Plug-in-Hybride. Hinzu kommen 2408 Nutzfahrzeuge, die sich in 334 vor allem rein elektrischen Busse sowie 2074 Transporter und Lkw (elektrisch und plug-in-hybrid) untergliedern.
Von den 187.782 Pkw waren die mit Abstand meisten Modelle der Kernmarke BYD (165.013). Hinzu kommen Fahrzeuge der SUV-Marke Fang Cheng Bao (17.036) sowie von der Premiummarke Denza (5501) und der Luxus-Marke Yangwang (232).
Kommentare
David meint
Nichts ist dort ein Selbstläufer und es reicht nicht, vom chinesischen Staat gehätschelt zu werden. Die Gunst der Käufer ist in China sehr volatil. Das mussten auch schon andere gehypte Modelle und Marken nach kurzer Zeit erfahren.
Futureman meint
In einem Markt mit immer mehr Teilnehmern ist es klar, dass die obersten 10 in der Zulassungsstatistik Federn lassen müssen. Aber durch immer neue Innovationen und neue Fabriken weltweit erschließen sich immer neue Absatzmärkte. Es braucht halt etwas, bevor sich eine neue Marke etabliert.
Bin gespannt, was es im Laufe der Woche an Neuigkeiten von BYD gibt. Nachdem es der erste chinesische Hersteller ins Computerspiel GT schafft, muss BYD mit spannenden Details für den Normalmarkt punkten. Ein Wettlauf der Innovationen, bei dem die deutschen Hersteller nur hinterher laufen.
eBikerin meint
„In einem Markt mit immer mehr Teilnehmern ist es klar, dass die obersten 10 in der Zulassungsstatistik Federn lassen müssen.“
Korrekt – aber 41% Minus in einem Wachsenden Markt ist damit nicht zu erklären.
„Es braucht halt etwas, bevor sich eine neue Marke etabliert.“
BYD produziert seit 2003 PKW – also eine neue Marke ist das nicht, ausserdem ist BYD der weltgrößte Hersteller von eAutos. Deine Aussage ergibt also relativ wenig Sinn.
„Nachdem es der erste chinesische Hersteller ins Computerspiel GT schafft, muss BYD mit spannenden Details für den Normalmarkt punkten.“
Weil Xiaomi mit dem SU7 Ultra in GT 7 ist (neben weiteren 550 anderen Autos) muss BYD im Normalmarkt punkten? Sorry aber irgendwie ergibt das auch keinen Sinn.
“ Ein Wettlauf der Innovationen“
Weil Xiaomi in GT 7 ist? Welche Innovation soll das sein?
Mäx meint
Januar und Februar Monate sind in China aufgrund der Urlaube schwierig zu vergleichen. Mal fällt dieser in den Januar mal in den Februar bzw. anteilig mehr.
Daher sollte man für Trends in China immer gesamt Q1 bewerten.
Dazu gab es natürlich aufgrund geänderter Rahmenbedingungen für Förderungen seit dem 1.1. gewisse Vorzugseffekte die jetzt nachgreifen.
Das hat man hier ja auch gesehen mit dem Wegfall der gesamten Förderung.
Ganz so krass ist es in China nicht aber dennoch haben viele den Kauf vorgezogen.
Interessant zu sehen, dass PHEV aktuell etwas mehr Rückgang haben als BEV.
Powerwall Thorsten meint
Andere Hersteller wäre froh, wenn sie nur halb so viele (profitable?) BEVs verkaufen würden wie BYD, oder zumindest die Entwicklungs- oder Teilekosten nicht für zig verschiedene Karosserieformen erbringen müssten.
MK2 meint
Mich würde vor allem interessieren wie ein BYD nach 10+ Jahren im deutschen Streusalzwinter aussieht und wie gut dann die Ersatzteilversorgung ist.
Da muss sich BYD noch beweisen.