KGM Actyon als Vollhybrid zu Preisen ab 44.350 Euro bestellbar

Zuwachs für den KGM Actyon: Das SUV-Coupé des früher als SsangYong bekannten südkoreanischen Autoherstellers ist nun als Vollhybrid erhältlich. Die neue Antriebsvariante verbessert Ansprechverhalten und Fahrspaß, während Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen sinken, wirbt das Unternehmen. Die Preisliste startet bei 44.350 Euro in Verbindung mit der Topausstattung.

Der 150 kW/204 PS starke Hybridantrieb bildet die Topmotorisierung des 4,74 Meter langen SUV-Coupés. Einem 110 kW/150 PS starken 1,5-Liter-Turbobenziner wird hierfür ein 130 kW/177 PS starker Elektromotor zur Seite gestellt, der 300 Nm Drehmoment entwickelt. Das Dual-Tech-Hybridsystem senkt den Kraftstoffverbrauch auf 6,1 Liter je 100 Kilometer nach WLTP-Norm, was CO2-Emissionen von 138 g/km entspricht.

Vorübergehend ist der neue Actyon Hybrid rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei unterwegs – bis zu einer Geschwindigkeit von 100 km/h. Möglich macht dies eine kompakte 1,85-kWh-Hybridbatterie, die – je nach Leistungsbedarf und Antriebsmodus – vom Verbrenner beziehungsweise vom regenerativen Bremssystem gespeist wird. Sobald der Fuß vom Gas geht, fließt die kinetische Energie zurück in den Akku. Die Rekuperationskraft lässt sich über Schaltwippen am Lenkrad dreistufig einstellen. Die Kraftübertragung besorgt das Hybridgetriebe DHT, das die Antriebskraft automatisiert an die Vorderräder schickt.

Topausstattung für Topmotorisierung

Zum Marktstart fährt der Actyon Hybrid standardmäßig im Topniveau „Lux“ vor, die mit nahezu Vollausstattung überzeugen soll. Die Optionsliste beschränkt sich auf ein elektrisches Panorama-Glasschiebedach, eine zweifarbige Innenausstattung sowie eine Metallic- beziehungsweise Zweifarb-Lackierung mit schwarz abgesetztem Dach.

Der Rest gehört zum Serienumfang: Ein Querverkehrsassistent mit Notbremsfunktion, ein Ausstiegswarner und ein adaptiver Abstandsregeltempomat erweitern das Programm an Sicherheitssystemen, das unter anderem acht Airbags, einen Notbrems-, einen Fernlicht-, einen Spurhalte- und einen Totwinkelassistenten, einen Querverkehrs- und einen Spurverlassenswarner sowie eine Müdigkeitserkennung umfasst. Die Anhängerstabilisierungskontrolle vereinfacht das Gespannfahren – der Actyon Hybrid kann bis zu 1300 Kilogramm an den Haken nehmen. Zum Topmodell gehört außerdem ein 360-Grad-Kamerasystem, das das Einparken und Manövrieren auf engem Raum vereinfacht.

Serienmäßig an Bord sind außerdem LED-Scheinwerfer und -Tagfahrlicht, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel, ein Multifunktions-Lederlenkrad, Licht- und Regensensor sowie abgedunkelte Heck- und hintere Seitenscheiben. Während die 12,3 Zoll große Instrumentenanzeige hinter dem Lenkrad alle wichtigen Informationen liefert, dient der genauso große Touchscreen als zentrales Bedienelement. Über den Wireless Charger lässt sich das Smartphone induktiv laden. Die Ledersitze sind vorne wie hinten beheizbar und in der ersten Reihe auch belüftet. Eine elektrische Sitzverstellung und eine Lendenwirbelstütze für den Fahrer erhöhen den Komfort während der Fahrt.

Mit dem neuen Actyon Hybrid setzt der südkoreanische Automobilhersteller seine Produkt- und Antriebsoffensive fort. Das SUV-Coupé ist das zweite KGM-Modell mit Vollhybridantrieb nach dem knapp 4,71 Meter langen SUV Torres Hybrid, der auch als reines Elektroauto Torres EVX angeboten wird. Mit dem Musso EV offeriert die Marke zudem einen vollelektrischen Pick-up.