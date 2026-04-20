MG nimmt Bestellungen für 7-Sitzer-SUV MGS9 PHEV an

MG Motor erweitert sein Modellportfolio in Deutschland um ein als besonders geräumiges und vielseitiges SUV beschriebenes Plug-in-Hybrid-Modell. Der neue, 4,98 Meter lange MGS9 PHEV ist ab sofort in Deutschland bestellbar. Als erstes Modell der britischen Marke mit sieben Sitzen verbinde er großzügiges Raumangebot mit fortschrittlicher Plug-in-Hybrid-Technologie und umfangreicher Serienausstattung, wirbt der britische Anbieter mit chinesischem Mutterkonzern.

Mit einem Einstiegspreis von 44.990 Euro will man den MGS9 PHEV als attraktives Angebot für Familien und alle positionieren, die ein flexibles Fahrzeug für Alltag und Freizeit suchen. „Mit dem MGS9 PHEV gehen wir einen wichtigen nächsten Schritt in unserer Modellstrategie: Wir erschließen ein neues Segment und sprechen gezielt Kunden an, die mehr Raum, Flexibilität und Alltagstauglichkeit erwarten – ohne auf effiziente Antriebstechnologie zu verzichten“, so Deutschland-Vertriebschef Oliver Rittierodt.

Der Innenraum des MGS9 PHEV ist auf Vielseitigkeit ausgelegt. Drei Sitzreihen bieten Platz für bis zu sieben Personen. Bei voller Bestuhlung stehen 332 Liter Gepäckraumvolumen zur Verfügung, das sich durch Umklappen der zweiten und dritten Sitzreihe auf bis zu 2093 Liter erweitern lässt. Große Türöffnungen, ein einfacher Zugang zur dritten Sitzreihe sowie diverse Ablagemöglichkeiten soll den Komfort im Alltag erhöhen.

„Helle, hochwertige Materialien und große Fensterflächen schaffen eine angenehme Atmosphäre im Innenraum“, wirbt MG. Zur umfangreichen Serienausstattung zählten unter anderem ein Panorama-Glasschiebedach, eine 3-Zonen-Klimaautomatik sowie elektrisch verstellbare Vordersitze (ausstattungsabhängig). Mit einer gebremsten Anhängelast von bis zu 2000 Kilogramm eigne sich der MGS9 PHEV für den Transport von Anhängern oder Wohnwagen.

Das Modell kombiniert einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit einem Elektromotor zu einer Systemleistung von 220 kW (299 PS) und einem maximalen Drehmoment von 390 Nm. Die Kraftübertragung erfolgt über ein speziell abgestimmtes Automatikgetriebe. Das soll für eine gleichmäßige und komfortable Leistungsentfaltung bis zur Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h sorgen. Den Standardsprint von 0 auf 100 km/h absolviert der MGS9 PHEV in 9,6 Sekunden. Als Benzinverbrauch werden gemäß WLTP-Norm angegeben 2,4 l/100 km, als Stromverbrauch 21,3 kWh/100 km und als CO2-Emission 54 g/km.

100 Kilometer E-Reichweite

Die Energie für den Elektromotor liefert eine 24,7-kWh-Batterie, die eine rein elektrische Reichweite von bis zu 100 Kilometern gemäß WLTP-Norm ermöglicht. Geladen wird die Batterie über einen Typ-2-Anschluss mit bis zu 11 kW, wodurch sie unter optimalen Bedingungen in rund drei Stunden vollständig gefüllt sein soll.

Im Cockpit des MGS9 PHEV finden sich zwei 12,3-Zoll-Displays, die alle wichtigen Informationen darstellen. Physische Bedienelemente ermöglichen den schnellen Zugriff auf zentrale Funktionen. Smartphones lassen sich kabellos über Apple CarPlay und Android Auto integrieren. Mit MG iSmart stehen zudem zahlreiche vernetzte Funktionen zur Verfügung, etwa zur Fernsteuerung von Fahrzeugfunktionen.

Ein hohes Maß an Sicherheit soll das Assistenzsystem MG Pilot gewährleisten. Es bündelt beim MGS9 PHEV bis zu 16 Assistenzsysteme, darunter adaptiver Abstandstempomat, Spurhalteassistent und Notbremsassistent. Ergänzt werde das Sicherheitskonzept durch eine stabile Karosseriestruktur und sieben Airbags, wirbt MG. Im Euro-NCAP-Crashtest habe der MGS9 PHEV die Höchstwertung von fünf Sternen erreicht.

In Deutschland ist das große Plug-in-Hybrid-SUV in zwei Ausstattungslinien erhältlich: MGS9 PHEV Comfort ab 44.990 Euro und MGS9 PHEV Premium ab 48.790 Euro. Wie alle aktuellen MG-Modelle in Europa bietet der MGS9 PHEV das MG-Garantieversprechen von 7 Jahren beziehungsweise 150.000 Kilometern. Die Serviceintervalle sind jährlich beziehungsweise nach jeweils 24.000 gefahrenen Kilometern vorgesehen.