Hyundai enthüllt Ioniq 3: „Neuer Aero-Hatchback setzt Elektroauto-Maßstäbe“

Hyundai stellt den Ioniq 3 vor – ein laut den Südkoreanern vollelektrisches Kompaktmodell, das darauf ausgelegt ist, „Elektromobilität für europäische Kunden intuitiv, komfortabel und alltagstauglich zu machen“. Die neue Baureihe mit der Designsprache „Art of Steel“ vereine ein markantes Design mit benutzerfreundlicher Technologie sowie einem geräumigen, komfortablen Innenraum. Los gehen soll es bei knapp unter 30.000 Euro.

Der 4155 Millimeter lange, 1800 Millimeter breite und 1505 Millimeter hohe Ioniq 3 mit 1550 Kilogramm Leergewicht führt eine neue „Aero Hatch“-Karosserieform ein, deren Silhouette den Entwicklern zufolge sowohl auf aerodynamische Effizienz als auch auf großzügigen Innenraum ausgelegt ist. Die niedrige, schnittige Front geht in eine markante Dachlinie über, die gerade über die Insassen vorne und hinten verläuft, bevor sie weiter hinten abfällt und nahtlos in den Heckspoiler übergeht. Diese Form soll die Geräumigkeit im Innenraum maximieren und den Fondpassagieren „bemerkenswerte Kopffreiheit“ sowie verbesserten Komfort bieten.

„Mit dem Ioniq 3 machen wir das markante Design, den Fahrspaß und die fortschrittlichen Funktionen der Marke Ioniq einem breiteren Kundenkreis in ganz Europa zugänglich“, sagt Xavier Martinet, President und CEO von Hyundai Motor Europe. „Der Ioniq 3 ist auf die Bedürfnisse europäischer Kunden zugeschnitten und vereint eine in diesem Segment führende Reichweite und Aerodynamik mit außergewöhnlichem Platzangebot, Komfort und Praktikabilität. Der Ioniq 3 markiert zudem das Debüt des Infotainment-Systems Pleos Connect, das mit einer intuitiven Benutzererfahrung und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten aufwartet – und damit die Messlatte für das Segment höher legt.“

Die neue „Aero Hatch“-Typologie sorgt laut Hyundai für „eine einzigartige Balance zwischen aerodynamischer Effizienz und Innenraumangebot“, mit einem für diese Klasse erwarteten Luftwiderstandsbeiwert (cW-Wert) von 0,263. Der Kompaktwagen fährt auf der Electric-Global Modular Platform (E-GMP) der Hyundai Motor Group mit 400-Volt-Architektur.

Zwei Batterieoptionen mit LFP- beziehungsweise NMC-Akkus sollen von über 335 Kilometer (Standard-Range) bis mehr als 490 Kilometer (Long-Range) WLTP-Reichweite ermöglichen. Schnelles Gleichstromladen (DC) mit bis zu 119 kW soll die Energiespeicher von 10 auf 80 Prozent in etwa 29 Minuten füllen, ergänzt durch eine Wechselstrom-Ladefähigkeit (AC) von bis zu 22 kW (Standard sind 11 kW).

Der Innenraum biete Platz wie in einem Fahrzeug der Oberklasse, was durch einen ebenen Boden und das „Furnished Space“-Interieur ermöglicht werde, heißt es. „Er bietet echten Komfort für fünf Personen und bietet im Fond bequem Platz für drei Erwachsene.“ Das großzügige Kofferraumvolumen von 441 Litern setze in diesem Segment Maßstäbe und sorge für Alltagstauglichkeit, ergänzt durch die integrierte Megabox mit 119 Liter Stauvolumen.

Innen findt sich zudem das Pleos-Connect-Infotainmentsystem auf Basis von Android Automotive OS (AAOS) mit intuitiven Displays und nahtlosen Konnektivitätsfunktionen. Geboten werden auch Hyundais SmartSense-Fahrassistenzsysteme, darunter Autobahnassistent 2.0 inklusive Handerkennung, Parkassistent mit Fernbedienung 2.0 mit Memory-Funktion und Monitoranzeige für den Totwinkelassistent.

Der Ioniq 3 ist das erste europäische Hyundai-Modell, das mit dem Infotainment-System „Pleos Connect“ ausgestattet ist. Es basiert auf Android Automotive OS (AAOS), verfügt über ein 12,9-Zoll- oder 14,6-Zoll-Display und soll einen intuitiven Zugriff auf Fahrzeugfunktionen, Navigation und Konnektivität ermöglichen. Funktionen wie der Hyundai Digital Key 2 erlauben den schlüssellosen Zugang über Smartphones oder Wearables. Geboten werden zudem Plug & Charge, ein integrierter E-Auto-Routenplaner sowie Vehicle-to-Load-Funktionen (V2L).

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Der Ioniq 3 wurde laut dem Hersteller im Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) in Rüsselsheim, Deutschland entwickelt und rollt im Werk İzmit von Hyundai Motor Türkiye vom Band. Das unterstreiche das Engagement von Hyundai Motor Europe für die lokale Entwicklung und Produktion, so das Unternehmen.

„Mit effizienten Elektroantrieben, die eine Leistung von bis zu 107,8 kW (147 PS) und ein Drehmoment von 250 Nm liefern, sowie einer Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h ist der Ioniq 3 so konzipiert, dass er sich nahtlos in den modernen europäischen Lebensstil einfügt“, werben die Südkoreaner. Das Grundmodell hat einen 99,5 kW (135 PS) starken Elektromotor. Von 0 auf 100 km/h geht es je nach E-Maschine in 9,0 beziehungsweise 9,6 Sekunden. Angaben zur Höchstgeschwindigkeit werden noch nicht gemacht. Der Stromverbrauch beträgt laut WLTP kombiniert ab 14,2–13,8 kWh/100 km.