Jeder vierte neue Stadtbus hatte 2025 einen Elektroantrieb an Bord

Die Zahl neuer Elektrobusse in Deutschland ist stark gestiegen. Nach Angaben des Portals Electrive unter Berufung auf Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts wurden 1458 rein elektrische Busse mit mehr als acht Tonnen neu zugelassen – so viele wie noch nie. 2024 waren es laut Statistiken von DVV Media noch 635 Einheiten; 2023 rund 750 Einheiten, wenn man nur die Klasse ab 8 Tonnen betrachtet.

Im Hersteller-Ranking liegt Daimler Buses mit 664 zugelassenen E-Bussen über 8 Tonnen klar vorn und erreicht einen Marktanteil von 46 Prozent. Dahinter folgt MAN mit 386 Einheiten und 26 Prozent Marktanteil. Platz drei belegt BYD aus China, das 167 Fahrzeuge auslieferte und auf elf Prozent kommt. Weitere nennenswerte Zulassungszahlen verzeichnen Ebusco (63), Solaris (51) und VDL (50). Kleinere Stückzahlen entfallen auf MCV, Irizar, Iveco, Wisdom Motor und Anadolu Isuzu.

Der zeitliche Vergleich zeigt Verschiebungen im Markt. 2023 lag MAN noch vor Daimler Buses und Ebusco. 2024 führte Daimler bereits, gefolgt von MAN, Ebusco, VDL und BYD. Nun kann Daimler Buses seinen Vorsprung behaupten. Die Elektrobusse mit Stern werden immer beliebter. MAN bleibt stabil auf Rang zwei, während niederländische Marken an Boden verlieren. Mit BYD ist zudem erstmals ein chinesischer Hersteller in Deutschland auf das Podium gefahren.

Auch der Gesamtbestand wächst deutlich: Inzwischen hat die Zahl der Elektro-Stadtbusse in Deutschland die Marke von 5000 überschritten. Das Verkehrsministerium schätzt den aktuellen Bestand im ÖPNV auf 5700 Fahrzeuge, davon wurden 2200 vom Bund gefördert. Weitere rund 3000 bezuschusste Busse sind bestellt und sollen in den kommenden Monaten und Jahren ausgeliefert werden. Die Bundesregierung hat das Ziel formuliert, dass 2030 die Hälfte der Stadtbusse elektrisch fährt. Eine neue Förderrunde ist für das Frühjahr angekündigt.

Insgesamt sind nach Regierungsschätzungen derzeit 50 000 bis 55.000 Fahrzeuge im ÖPNV im Einsatz. Bei den Neuzulassungen erreichte der Elektroanteil im vergangenen Jahr rund 25 Prozent. Demnach hatte 2025 jeder vierte neue Stadtbus einen Elektroantrieb an Bord.