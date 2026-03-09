Škoda Superb Limousine mit 200 kW/272 PS Plug-in-Hybridantrieb verfügbar

Škoda stellte 2019 sein erstes Plug-in-Hybridmodell, den Superb iV, vor. Ein Jahr später folgte der Octavia iV und 2024 der Plug-in-Hybrid Kodiaq iV. Der bekannte Plug-in-Hybridantrieb mit 150 kW/204 PS ist weiterhin für alle Ausstattungsvarianten des Superb Combi und für die Superb iV Limousine in der Ausstattungsvariante Selection erhältlich. Für die Superb Limousine in den Ausführungen Sportline und L&K wird ausschließlich die neue, leistungsstärkere Plug-in-Hybridvariante mit 200 kW/272 PS angeboten.

Das neue System kombiniert einen 130 kW/177 PS starken 1,5-TSI-Benzinmotor mit einem 85-kW-Elektromotor (116 PS) und einer 25,7-kWh-Traktionsbatterie. Durch die Kombination aus Verbrennungs – und Elektromotor mit einer Systemleistung von bis zu 200 kW/272 PS ist dieses Modell das leistungsstärkste Škoda-Fahrzeug in Verbindung mit einem Verbrennungsmotor.

Im Vergleich zur 150 kW/204 PS-Variante steigt die Systemleistung dank eines verbesserten Benzinmotors und einer Softwareoptimierung des Antriebsstrangsteuergeräts um 50 kW/68 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 400 Nm (+50 Nm). Der neue Antriebsstrang sorgt laut den Tschechen für eine deutlich verbesserte Beschleunigung, „unterstützt durch das starke Zusammenspiel von Elektromotor und Turbobenzinmotor“. Der Superb iV mit diesem Antriebsstrang erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 225 km/h, beschleunigt in 7,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bietet eine höhere Anhängelast von bis zu 2000 Kilogramm.

Um der gesteigerten Leistung gerecht zu werden, wurde das Bremssystem verbessert. Die 200 kW/272 PS-Limousine verfügt über größere, belüftete Hinterradbremsscheiben mit einem Durchmesser von 310 Millimetern und einer Dicke von 22 Millimetern (im Vergleich zu 300×12 mm beim 150 kW/204 PS-Modell). Die Kühlung der Vorderradbremsen profitiert von einem Luftkanal unterhalb der Stoßstange, der für eine effizientere Luftzufuhr zu den Bremsen sorgt als die aktive Kühlung aus dem Motorraum über ein Radhausgitter, wie es bei der 150 kW/204 PS-Version zum Einsatz kommt.

Die Kapazität der Hochvoltbatterie (25,7 kWh), die Ladeleistung (AC: bis zu 11 kW, DC: bis zu 50 kW), die Ladezeiten (10 – 80 % in ca. 26 Minuten), das Gewicht und die meisten anderen technischen Parameter bleiben unverändert.

Die Škoda Superb iV Limousine ist in der Ausstattungslinie L&K ab 60.260 Euro erhältlich, die Sportline-Variante kann ab 60.750 Euro bestellt werden.