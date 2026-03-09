MG will bald Ausblick auf neuen Elektro-Kleinwagen geben

Die britische, heute im Besitz des chinesischen SAIC-Konzerns befindliche Marke MG wird bald mit einem Konzept eine Vorschau auf einen Kleinwagen mit reinem Elektroantrieb geben. Das finale Modell mit der möglichen Bezeichnung MG2 soll unterhalb des kompakten MG4 Electric (4,3 m lang) angeboten werden.

Das Serienmodell werde Ende kommenden Jahres im Markt eingeführt, wie William Wang, Leiter von MG Europe, gegenüber Autocar erklärte. Der MG2 soll die gleiche Frontantriebs-Elektroplattform E3 verwenden wie der MG4 Urban, der mit einer 42,8-kWh-Batterie in Großbritannien ab umgerechnet rund 27.000 Euro erhältlich ist. Das kleine Elektroauto könnte auch mit der kommenden Halbfestkörperbatterie des Urban angeboten werden. Diese verwendet einen gelartigen Elektrolyten, um die Auswirkungen kalter Temperaturen auf die Reichweite zu verringern und die Sicherheit der Zellen zu verbessern.

Der MG2 ist Wang zufolge Teil einer Offensive von SAIC, mit der die Zahl der in Europa verkauften Modelle innerhalb der nächsten zwei Jahre auf bis zu 18 erhöht werden soll. Der für Großbritannien zuständige Manager David Allison hatte zuvor gegenüber Autocar erklärt, dass das Segment unterhalb des MG4 „der naheliegende Bereich des Marktes ist, der als nächstes an der Reihe ist” und MG „natürlich” dort vertreten sein müsse.

„Ich war schon immer davon überzeugt, dass dies der nächste Markt sein würde, denn im Zuge der Umstellung Europas auf Elektrofahrzeuge ist die einfachste Möglichkeit, diese erschwinglicher zu machen, zwangsläufig eine Verkleinerung“, so Allison. Seinen Worten nach geht die Entscheidung für einen kleinen Elektro-MG auch auf die Beliebtheit des Renault 5 des französischen Wettbewerbers zurück.

Der kommende MG2 soll ein deutlich europäischeres Design haben als andere Modelle der Produktpalette, um seiner im Vergleich zu anderen Märkten größeren Bedeutung in dieser Region Rechnung zu tragen. Daher wird er laut Allison auch in Großbritannien entworfen. Neben der Einführung kleinerer Modelle will MG sein Angebot im oberen Marktsegment mit dem S9 erweitern – einem großen Plug-in-Hybrid-SUV, das noch in diesem Jahr eingeführt werden soll.