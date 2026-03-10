Stromerzeugung aus Photovoltaik und Erdgas erreicht 2025 neue Höchstwerte

Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 438,2 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugt und in das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,4 Prozent mehr Strom als im Vorjahr.
Mit einem Anteil von 58,6 Prozent stammte der inländisch erzeugte und in das Netz eingespeiste Strom 2025 wie bereits seit 2023 mehrheitlich aus erneuerbaren Energieträgern (2024: 59,5 %). Allerdings blieb die aus erneuerbaren Quellen erzeugte Strommenge 2025 mit 256,9 Milliarden Kilowattstunden nahezu unverändert zum Vorjahr (-0,1 %). Demgegenüber stieg die Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern um 3,6 Prozent auf 181,3 Milliarden Kilowattstunden und einen Anteil von 41,4 Prozent des eingespeisten Stroms (2024: 40,5 %).
Erneuerbare Energien: Einspeisung aus Photovoltaik steigt auf neues Rekordhoch
Die erzeugte Strommenge aus Windkraft sank 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 131,3 Milliarden Kilowattstunden. Der Anteil der Windkraft an der Stromerzeugung sank ebenfalls, von 31,5 Prozent im Jahr 2024 auf 30,0 Prozent im Jahr 2025. Dennoch blieb die Windkraft die wichtigste Energiequelle in der inländischen Stromerzeugung.
Die Stromeinspeisung aus Photovoltaik nahm 2025 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 17,4 Prozent auf 70,1 Milliarden Kilowattstunden zu. Dies entsprach 16,0 Prozent der gesamten inländischen Stromproduktion. Damit stiegen sowohl die produzierte Menge als auch der Anteil an Strom aus Photovoltaik auf neue Höchstwerte für ein Gesamtjahr seit Beginn der Erhebung im Jahr 2018.
Die Stromeinspeisung aus Wasserkraft sank 2025 deutlich um 22,5 Prozent auf 15,8 Milliarden Kilowattstunden und einen Anteil von 3,6 Prozent der gesamten Stromerzeugung.
Konventionelle Energieträger: Etwas weniger Strom aus Kohle, deutlich mehr aus Erdgas
Die Bedeutung der Kohle für die inländische Stromerzeugung blieb 2025 weitestgehend unverändert: Mit 96,8 Milliarden Kilowattstunden wurden 0,5 Prozent weniger Strom aus Kohle ins Netz eingespeist als im Vorjahr. Der Anteil des Kohlestroms an der gesamten inländischen Stromproduktion sank auf 22,1 Prozent. 2024 hatte er bei 22,5 Prozent gelegen.
Die Stromeinspeisung aus Erdgas stieg 2025 gegenüber dem Vorjahr deutlich um 10,2 Prozent auf 70,6 Milliarden Kilowattstunden und einen Anteil von 16,1 Prozent der gesamten Stromproduktion. Wie beim Strom aus Photovoltaik wurden auch hier die höchste produzierte Strommenge und der höchste Anteil an der gesamten inländischen Stromerzeugung seit Beginn der Erhebung im Jahr 2018 erreicht. Im Jahr 2022 war der Anteil von Erdgas an der Stromerzeugung infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine und der angespannten Situation auf dem Gasmarkt auf 11,5 Prozent gefallen. 2023 war der Anteil von Strom aus Erdgas dann auf 13,7 Prozent und 2024 auf 14,8 Prozent gestiegen.
Importüberschuss 2025 um gut ein Viertel geringer als im Vorjahr
Die nach Deutschland importierte Strommenge sank im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 um 2,6 Prozent auf 79,6 Milliarden Kilowattstunden (2024: 81,7 Mrd. kWh). Demgegenüber stieg die aus Deutschland exportierte Strommenge um 8,7 Prozent auf 60,2 Milliarden Kilowattstunden (2024: 55,4 Mrd. kWh).
Dennoch hat Deutschland im dritten Jahr in Folge deutlich mehr Strom importiert als exportiert. Der Importüberschuss sank allerdings um 26,2 Prozent von 26,3 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2024 auf 19,4 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2025.
Kommentare
JuergenII meint
Irgendwie kann man das auch etwas anders interpretieren.
Der Anteil an grünem Strom ist in Summe leicht gefallen, der konventionelle leicht gestiegen. Und das bei gleichem Stromverbrauch wie 2024. Das ist nicht positiv, sondern eher negativ, zeigt es doch, dass die Wirtschaft in unserem Land nicht mehr rund läuft. Besonders beunruhigend ist die hohe Gasverstromung, die weiter zunehmen wird und wir in Europa gerade „kleine“ Probleme (allerdings selbstverschuldet) haben, um ausreichendes Gas geliefert zu bekommen.
Ja wer PV besitzt, möglichst noch mit großem PV Speicher ist mit E-Mobilität und evtl. eigener Stromheizung fein raus. Das sind aber die wenigsten.
Da ziehen aber dunkle Wolken auf, denn unsere Katherina will die privaten PV Anlagen für Neukäufer abwürgen. Es ist erst ein Entwurf, aber nach der Intelligenz unserer Politiker zu beurteilen, sicher locker durchsetzbar.
Das einzige wo ich Futureman zustimmen kann ist der Vorteil beim Import von Energie. Hier spart Grünstrom gewaltige Summen.
Futureman meint
Schon erstaunlich, wie sich dank Sonnenstrom innerhalb von einer Dekade die teuerste Stromzeit am Tag (Mittags) zur günstigsten gewandelt hat.
Jeder, der einigermaßen rechnen kann, fährt sein Auto mit günstigen Börsenstrom oder noch günstiger direkt mit PV-Strom. Entweder vom eigenen Dach, vom Betrieb oder dank neuem Gesetz ab Sommer vom Nachbarn mit PV-Anlage.
Wenn es gut läuft, kommt man dann auf Kosten von 1,50€/100km. Dafür bekommt man heutzutage nicht mal einen Liter Sprit. Gleichzeitig bleibt das Geld für´s Tanken/Laden im Land und man braucht sich keine Sorgen über blockierte Schiffswege zu machen.
ap500 meint
@Futureman muss man nur noch den Anschaffungspreis vom Eauto berappen :)
Firmenwagennutzer trifft das natürlich nicht :)
David meint
Besonders gut läuft bei PV-Anlagenbesitzern der Selbstbetrug. Da wird praktisch nie die Investition sauber über eine Abschreibungsdauer gezogen und ebenso erforderliche Arbeiten und Abnahmen sowie Peripherie in die Rechnung einbezogen.